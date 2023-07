[株式会社パルコ]



2023年7月21日(金)から8月13日(日)まで、サマーキャンペーン「ミッフィーと パルコの なつ。」を全国のPARCO17店舗にて開催します。人気ブランドとのコラボレーションアイテム販売や、POP UP STORE「ミッフィーと パルコの おみせやさん」、スペシャルなプレゼント企画などをおたのしみください。





Illustrations Dick Bruna (C) copyright Mercis bv, 1953-2023 www.miffy.com



タイトル :ミッフィーと パルコの なつ。

会期 :2023年7月21日(金)~8月13日(日)まで



HP : https://parco.jp/miffy/

動画 : https://youtu.be/txUvjIO3q-Q



ミッフィーと パルコの なつ。コラボレーションアイテム





ミッフィーアイテムが大集合!ミッフィーとPARCOに出店する人気ブランドによるコラボレーションアイテムを

PARCO店頭・ONLINE PARCOにて先行販売!





■参加予定ブランド数:約20ブランド

■販売アイテム数:約110種類

■先行販売:7月21日(金)~(ONLINE PARCOは7月21日10時~)

■ONLINE PARCO 商品ページ:https://parco.jp/r/?id=008474

※コラボレーションアイテムの対象ブランド・先行販売アイテム・販売店舗についてはキャンペーンサイトよりご確認ください。



名古屋PARCO 参加ブランド一覧



<西館2F・靴下屋>





<西館3F・貴和製作所>





<西館3F・ロイヤルパーティー>





<西館3F・ミルクフェド>





<西館3F・アンジェリックプリティ>





<西館4F・ダブルクローゼット>







<西館4F・フィント>



<西館4F・メリージェニー>



<西館4F・キャンディストリッパー>





<西館6F・リー>



■PRESENT

期間中、対象のコラボレーションアイテム(PARCO先行販売アイテム・PARCO限定販売アイテム)を含む3,000円(税込・合算不可)以上お買い上げの方に先着でオリジナルノートをプレゼント!





期間:2023年7月21日(金)~ ※各ショップ無くなり次第終了

対象商品:ミッフィーコラボレーションアイテムの内、PARCO先行販売・限定販売アイテム

※PARCO先行・限定販売ではないアイテムはノベルティ対象外となりますのでご注意ください。

POP UP STORE「ミッフィーと パルコの おみせやさん」





「ミッフィーと パルコの なつ。」期間中、POP UP STORE「ミッフィーと パルコの おみせやさん」が全国のパルコ13店舗に期間限定でオープン。POP UP STORE限定アイテム・先行販売アイテムのほか、ミッフィーグッズがパルコに大集合。





期間:7月21日(金)~8月13日(日) 名古屋PARCO 西館B1F イベントスペース



■PRESENT

期間中、POP UP STORE「ミッフィーと パルコの おみせやさん」にて3,000円(税込・合算不可)以上お買い上げの方にレジにて先着でオリジナルノートをプレゼント!



ディック・ブルーナ ( Dick Bruna )







1927年、オランダ・ユトレヒト生まれ。

絵本作家・グラフィックデザイナーとして世界的に活躍。その暖かみのある手描きの線、鮮やかな色使い、観る者の想像力に訴えるシンプルで大胆な構成の作品で、世界中の子供から大人まで幅広く愛されている。





