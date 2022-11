[阪神電気鉄道株式会社]

~親子、お友達、ご夫婦、カップルなどみなさんの記念となる時間を~



阪神電気鉄道株式会社(本社:大阪市福島区、社長:秦雅夫)が運営する甲子園歴史館では、好評開催中の阪神甲子園球場スタジアムツアーにおいて、11月19日(土)・20日(日)の2日間に、特別イベント「甲子園ナイターキャッチボールイベント」を開催します。





このイベントは、阪神甲子園球場の外野天然芝のグラウンドで、2022シーズンから新たに設置されたLEDナイター照明に照らされながら、親子や友達同士、夫婦、カップルなど、どなたでもキャッチボールをお楽しみいただけるというもので、通常のスタジアムツアーでは入ることができない憧れの甲子園のグラウンドを存分に満喫していただける特別な内容です(一部の回はお子様の参加が必須となります。)。

イベントの概要は、次のとおりです。





【「甲子園ナイターキャッチボールイベント」の概要】



1 開催日程:

11月19日(土)・20日(日) 各日3回開催 各約60分

【こどもの参加が必須の実施回】

(1)17:30~18:30 (2)18:00~19:00

【おとな・高校生以上のみの実施回】

(3)18:30~19:30

※ 安全確保のため、お子様の参加回を限定しています。こどもの参加が必須の実施回は、こども(4歳~中学生)1名以上と、保護者としておとな1名以上でご参加ください(こどものみの参加は不可)。

※ おとな・高校生以上のみの実施回には、こども(4歳~中学生)はご参加いただけません。



2 募集人数:

各回60名 合計360名

※ 1回の購入で2~4名様分まで購入が可能です。



3 参加料金:

おとな4,000円 高校生3,500円 こども(4歳~中学生)3,000円

(いずれも税込み)

※ 甲子園歴史館入館料(当日1回限り)を含みます。

※ 歴史館倶楽部会員は割引価格がございます。



4 開催内容:

(1)ベンチ内、人工芝エリアでの記念撮影

※ 1塁ベンチ前又は3塁ベンチ前での記念撮影など

(2)外野の天然芝部分でのキャッチボール

※ 雨天時又はグラウンドの状況により、天然芝部分でのキャッチボールができない場合があります。その際は、1塁ブルペン又は3塁ブルペンでのキャッチボールを予定しています。

(3)甲子園歴史館見学(自由見学)

※ イベント前にご入館をお願いいたします。

※ 当日の甲子園歴史館の営業時間は、10時~19時30分(最終入館19時)です。

(4)BE-STADIUM KOSHIEN supported by STAND IN 1種券(後日利用も可)

※ バッティング、トスバッティング、ピッチングから1種類を選べます。

※ 2023年1月29日(日)まで利用可能です。

※ 当日のBE-STADIUM KOSHIEN supported by STAND INの営業時間は、10時~19時30分です。



5 購入方法:

11月5日(土)10時から、チケット販売システム「Webket」で販売いたします。

次のURLから必要事項を記入してご応募ください。

URL: https://webket.jp/pc/ticket/index?fc=00262&ac=1010

※ 先着順での販売となります(なくなり次第販売終了)。尚、販売は各開催日の前日23時59分までとなります。

※ ご購入には、Webketの会員登録(無料)が必要ですので、事前にご登録ください。

※ オンラインでのみ購入可能です。

※ 1回のご購入で2~4名様まで購入可能です

(1名様でのお申込みはできません)。購入は1名様1回限りでお願いします。

※ 参加料金はクレジットカードでのお支払いとなります。

※ 購入後のキャンセル、払戻しはできません。



〈ご注意〉

※ イベント内容は、予告なく変更となる場合があります。

※ グラウンドの土部分にはお入りいただけません。

※ 本企画は、雨天時又はグラウンド状況等により、天然芝部分でのキャッチボールができない場合があります。その際は、1塁ブルペン又は3塁ブルペンでのキャッチボールを予定しています。

※ キャッチボールの際に使用するグローブ及びボールは、ご持参ください。ただし、硬球は使用いただけません。なお、グローブ及びボールの貸出しもございます(数に限りあり)。

※ 天然芝部分にご案内しますので、必ず運動靴でお越しください(スパイク・ヒールなどでのご入場は不可)。また、ピアスをはじめとしたアクセサリーなど落とされる可能性のあるものは、お持ち込みいただけません。

※ イベントで発生した怪我やその他事故等には一切の責任を負いかねますので、ご了承ください。

※ 野球経験のない方にもお楽しみいただくイベントですので、スピードの速い球を投げるなど、危険な行為はご遠慮ください。周りのお客さまに危険が及ぶと判断した場合、投球をお止めいただく場合がありますので、あらかじめご了承ください。

※ ご購入いただいたお客様には、後日イベントに関する注意事項をメールでお知らせいたします。

※ 「こどもの参加が必須の実施回」にこども(4歳~中学生)がいらっしゃらない場合、「おとな・高校生以上のみの実施回」にこども(4歳~中学生)おられる場合は、イベントに参加できませんので、あらかじめご了承ください。



〈新型コロナウイルス感染予防対策〉

※ イベント受付時に、検温を行います。37.5℃以上の発熱が確認された場合、イベントへのご参加、甲子園歴史館へのご入館をお断りさせていただきます。

※ 咳、のどの痛み、体のだるさ、発熱などの体調不良をお感じの場合は、ご来場をお控えいただくようお願いいたします。

※ 新型コロナウイルス感染症対策のため、お客様には保健所等の医療機関による聞取り調査等にご協力いただく場合があります。そのため、入場時に代表者氏名、連絡先電話番号、人数のご記入をお願いする場合があります。

※ イベント中は、マスクの着用をお願いします。

※ 参加中は他のお客様と適切な間隔を空けてお楽しみください。



【お問合せ先】

甲子園歴史館 スタジアムツアー問い合わせ番号

TEL 0798-44-3310(受付時間10:00~18:00、月曜休館)

甲子園歴史館ホームページ https://koshien-rekishikan.hanshin.co.jp/

※ イベントの詳しい情報は、甲子園歴史館HPに掲載しています。





阪神電気鉄道株式会社 https://www.hanshin.co.jp/



リリース https://www.hankyu-hanshin.co.jp/release/docs/ca40e60a78cd068a7b40eda7488eb36068d47f1b.pdf



発行元:阪急阪神ホールディングス

大阪市北区芝田1-16-1



企業プレスリリース詳細へ (2022/11/02-22:46)