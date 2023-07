[株式会社パルコ]

マツケンブーム再来!東京(渋谷)・名古屋・大阪・広島・札幌で大盛況の人気イベントが東京凱旋!



池袋PARCO (東京都豊島区)では、2023年7月28日(金)より本館6F・0%IKEBUKUROにて俳優「松平健」の大ヒット曲『マツケンサンバII』初の期間限定ショップ『マツケンサンバ POP UP SHOP』を開催します。











『マツケンサンバII』は2004年にリリースされ、同年の「第55回 NHK紅白歌合戦」に出場。

さらに「第46回 日本レコード大賞特別賞」を受賞し、CDセールス50万枚を突破した日本を代表する大ヒット曲。そこから時は流れ16年・・・。2020年に公式YouTube チャンネル「マツケンTube」にMVを投稿。そこから沸々と人気が再加熱しテレビ出演など露出が増える中、2021年東京オリンピックの開会式出演に期待する声がSNS を中心に大爆発。



人気は加速し続け17年ぶり2度目となる「第72回 紅白歌合戦」に特別出演も果たします。そんな中、公式グッズを発売するも異例の即完を記録!2,000件以上の再入荷希望が寄せられるほどのムーブメントが巻き起こりました。



本ポップアップでは総勢50商品を越える「マツケンサンバ」オリジナルグッズも販売します!

マツケンサンバの煌びやかな世界観を再現した店内装飾に加え、松平健が実際に着用していた衣装も展示します!



東京(渋谷)・名古屋・大阪・広島・札幌で開催された同イベントは入場制限される日があるほどの大盛況!そんな人気イベントがこの度、東京(池袋)に凱旋します!

全身でマツケンサンバを浴びられる!目がくらむほどの煌めきを感じに池袋PARCOへぜひお越しください。



開催概要







タイトル:『マツケンサンバ POP UP SHOP』

会 期:2023年7月28日(金)~8月28日(月) 11:00~21:00

会 場:池袋PARCO 本館6F・0%IKEBUKURO

入 場 料 :無料

公 式 HP:https://art.parco.jp/ikebukuro/detail/?id=1247



商品情報





以前開催した東京(渋谷)では取り扱いが無かった追加アイテムのほか、総勢50商品を越える「マツケンサンバ」オリジナルグッズを販売します!









A4クリアファイル(2種)各550円



アクリルキーホルダー(3種)各770円









3連アクリルキーホルダー(2種)各1,430円









カーマグネット(3種)各1,100円



購入特典





POP UP SHOPの開催を記念した購入特典も配布します。



大きな笑顔のホログラムステッカー

お一人さま1会計につき1枚プレゼント。



プロフィール





松平健 俳優・歌手

1953年生まれ。愛知県豊橋市出身。1975年テレビ「座頭市物語~心中あいや節~」でデビュー。

主演時代劇「暴れん坊将軍」シリーズでは、約25年(全832回)に渡って主演を務める。

2020年からは自身のYouTubeチャンネル「マツケンTube」を開設。

昨年の4月からは東海テレビの情報番組「スイッチ!」のなかで散歩しながら東海三県を紹介する「マツケンさんぽ」のコーナーにも出演。

舞台公演においては「ようこそ、ミナト先生」「魔界転生」「キス・ミー・ケイト」など、時代劇からミュージカルまで幅広く活動。

2004年発売の「マツケンサンバII」では、歌と踊りで一大ブームを巻き起し2004年、2021年NHK「紅白歌合戦」に2度出場。







