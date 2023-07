[株式会社パルコ]



株式会社パルコ(本部:東京都渋谷区)は、声優としても活躍中の中島ヨシキさんプロデュースによるアパレルブランド「TRUE Self」の3周年に「TRUE Self 3rd ANNIVERSAY POP UP SHOP 『HOLIDAY』」を開催します。

2023年7月17日(月・祝)から3周年記念日にあたる20日(木)までの4日間、渋谷PARCO10FのComMuneで新作アイテムを多数取り揃え、今回限定のカフェメニューも用意し、最終日にはトークイベント(配信あり)も開催予定です。



概要





・日時:2023年7月17日(月・祝) 13:00~21:00

7月18日(火)・19日(水) 11:00~21:00

7月20日(木)11:00~16:00 ※最終日は19:30からトークイベント(配信あり)を実施します

・会場:渋谷PARCO(東京都渋谷区宇田川町15-1)10F ComMune

※本企画の内容に関する会場へのお問い合わせはご遠慮ください。

https://online.parco.jp/shop/contact/contact.aspx?shop=S027612

にてお問合せを受け付けます。

・主催:株式会社パルコ

・Webページ

https://art.parco.jp/otherspace/detail/?id=1260

※商品情報はこちらもご参照ください

https://trueself2020.com/blogs/popup/3rdanniversary

・ECサイト

会期終了後に一部アイテムを取り扱う予定です。詳細については別途お知らせします。



混雑時には入場制限・整理券対応を実施する場合があります。

17日(月・祝)は13:00以前の来店はご遠慮ください。

12:30以降、お待ちの人数が一定数を超えた場合は整理券で対応します。

会期中にプロデューサー・中島ヨシキさんの来店は予定していませんので、分散してのご来場にご協力ください。



店内情報





本企画限定のカフェメニュー

ブランドのテーマに合わせて「旅」を題材にしたドリンクメニューを提供。

「HORIDAY」limited menu “JAPAN” / “AMERICA” / "FRANCE"

各 600円(税込)

※写真はイメージです。提供時の都合により容器が変更になる場合があります。





トークイベント





イベント概要

・日時:2023年7月20日(木)19:30~

・出演:TRUE Selfプロデューサー 中島ヨシキさん

ゲスト:堀江瞬さん 小林大紀さん 望田ひまりさん 高木美佑さん



会場での観覧に若干名のお客様を抽選で無料ご招待します。詳細と応募は以下ページにてご確認ください。

応募期間:2023年7月13日(木)18:00~7月15日(土)23:59



https://t.livepocket.jp/e/i6p1i



配信のURLは追って公開されますのでお待ちください。

ブランドについて https://trueself2020.com/ より







"TRUE Self"



世界が目まぐるしく回っていく中で、僕らはつい身を任せてしまう。

誰かと同じ話題、誰かと同じ物、誰かと同じ服。

僕らが欲しかったものは、本当にこれだったのだろうか?

本当の自分、誰かが選んだものじゃない、僕が決めたもの。



自らのクローゼットは "自分の写し鏡"

沢山のものをまとって自分を偽るのではなく、

自分が選んだものを身につけて自己を表現する。



クオリティーオブライフのための一着。

今までの自分とは違う、新しい自分のための上質で洗練されたスタイル。



流れる時代、変わっていく世界。

例え世界の流れの中に放り出されても、

TRUE self(本当の自分)で、世界と向き合う。



