調査期間: 2023年4月12日ー27日

調査業者: SDKI Inc.

調査対象: あらゆる規模の 538人の市場関係者を対象に調査を実施しました。

有効な回答の数: 538

調査方法:実地調査228、インターネット調査312

調査回答者: 調査は、収益に基づいて企業を対象に実施されました。



問題:高速液体クロマトグラフィー(HPLC)は何ですか?世界のHPLC市場規模はどのくらいで、2035年までの成長率はどのくらいと予測されますか?

高速液体クロマトグラフィー (HPLC) は、混合物中の成分を分離、同定、定量するために使用される技術です。この方法は、食品産業における品質管理の目的で、病気と障害の診断に使用されています。さらに、製薬分野の科学研究にも取り組んでいます。HPLCは、液体試料中に溶解している化合物を分離し、試料中にどのような成分がどのくらい含まれているかを定性・定量的に分析することができます。

世界のHPLC市場は2022年に約50億米ドルの市場価値から、2035年までに約86億米ドルに達すると予測されています。世界のHPLC市場は2023 -2035年間に 約6.2% の CAGR で成長しています。



問題:世界のHPLC市場の成長を牽引する要因は何ですか?

高性能液体クロマトグラフィー(HPLC)市場の世界的な成長を促進する主な要因は、医薬品分野の成長です。HPLCは、医薬品サンプルの分析、品質管理、複雑な医薬品の製造、正確な化合物の分離に広く使用されています。研究開発活動への大規模な投資は、HPLC市場の成長を促進すると考えられます。製薬部門は 2022 年に約 1,330 億ドル成長しました。

以下は、世界のHPLC市場の領域で成長を促進するその他の顕著な要因の一部ですー



医薬品の有効期限と特異性を検査する標準的な方法として、クロマトグラフィーの手順が受け入れられつつあること



食品と飲料分野での品質管理の利用の増加



クロマトグラフの高度な技術(デュアル注入システム、多次元機能、過渡圧力など)



モノクローナル抗体除去のための HPLC システムの信頼性の向上







問題:世界のHPLC市場の主な分類は何ですか?

世界のHPLC市場は製品タイプ別、アプリケーション別、エンドユーザー別、に分類することができます。これらのセグメントは、次のようにさらに分岐します。

1. 製品タイプ別

器械



消耗品



アクセサリー





製品タイプに基づいて、器械セグメントが市場で最大のシェアを占めました。器械セグメントは 2022 年の総収益の最大 46% に貢献し、CAGR は最大 9.6% になると予想されています。これは、バイオテクノロジーと食品・飲料などの様々な分野でHPLC技術の利用が拡大しているためで、メーカーはより高い生産性とアプリケーションの特異性を実現するシステムの製造に注力しています。



2. エンドユーザー別

製薬会社とバイオ医薬品会社



受託研究機関



学術機関



その他





エンドユーザーに基づいて、製薬会社とバイオ医薬品会社セグメントは、最大 40% の収益を占めています。品質管理、医薬品の純度測定、医薬品の安定性分析など、さまざまな用途で採用されています。



3. アプリケーション別

臨床研究



診断



法医学





アプリケーションに基づいて、臨床研究セグメントが市場を支配し、2022 年の合計市場シェアは約 36% になります。この成長は主に、血液サンプル、血漿、と複雑な薬物と医薬品の検査におけるクロマトグラフィー技術の使用の増加によって推進されています。さらに、世界中で進行中の臨床試験と研究開発への支出の増加は、予測期間中に高性能液体クロマトグラフィー市場を拡大させる可能性があります。米国国立医学図書館によると、世界 50 州で 450,550 件を超える臨床試験が進行中です。

問題:世界のHPLC市場の成長を阻害する課題は何ですか?

HPLC 市場の成長における最大の障害は、HPLC システムのコストが高いことです。HPLC システムには自動化とデータ分析も含まれているため、高価になります。HPLC システムの平均コストは、仕様に応じて約 30,000 -50,000 米ドルです。

その他、市場の成長を制限する要因として、以下のものがあります。

熟練した専門性の高い労働者の不足



政府による厳しい規則



発展途上国における認識の欠如





問題:世界のHPLC市場をリードしている企業は何ですか? 世界のHPLC市場における最近の開発のいくつかは何ですか?

以下は、世界のHPLC市場を築いた企業です -

Agilent Technologies Inc.



Bio-RAD Laboratories Inc.



Hitachi Ltd.



Shimadzu Corporation



Water Corporation



Tosoh Corporation



Gilson Inc.



Thermo- Fisher Corporation



Orochem Technologies



Phenomenex Inc. (Danaher Corp.)





世界のHPLC市場の最新の開発は以下の通りです。

Thermo-Fisher Corporation は、2023 年 3 月、生物学的複合体サンプルの分離性能と安定性が向上したプロテオミクス研究用の新しい低流量 HPLC カラムを発売します。



Shimadzu Corporationは、2022 年 2 月、超高出力 HPLC システムである Nexera XS Inert を発表しました。UHPLC システムの圧力耐性の向上とサンプル流路の完全な不活性性を組み合わせ、濡れた金属表面を排除することで生体分子を分離するように設計されており、非常に高い耐食性を実現します。





問題:アジア太平洋地域が世界のHPLC市場で最も有利な機会を提供すると予想される理由は何ですか?日本における世界のHPLCの市場動向は何ですか?

北米は、2022 年に最大 31% の市場シェアを獲得し、市場を支配し、予測期間中に最大 10.4% の CAGR を記録すると予想されます。さらに、2035年には約21.5億米ドルの市場規模に達すると予想されています。医薬品の承認におけるHPLC試験の重要性の高まりと、医薬品の研究開発費の増加などが、この成長の要因となっています。たとえば、2022 年までに、製薬分野の研究開発への総支出は総収入の 20 % に達すると予想されます。また、この地域のHPLC市場の成長は、食品と飲料分野での品質管理など、法執行機関での使用の増加によって牽引されています。



問題:2035 年までに世界のHPLC市場で大きな市場シェアを保持するか、顕著な成長を示すと予想される他の地域はどれですか?

ヨーロッパの HPLC 市場は、HPLC 市場に収益性の高い機会を提供すると期待されています。ヨーロッパの HPLC 市場は、2022 年に約 12.5億米ドルを獲得します。この成長の原動力となっているのは、高度に発達した医療インフラと、この地域における医療支出の増加です。

アジア太平洋地域の高速液体クロマトグラフィー市場は、2022年に約846百万米ドルの規模を獲得しました。これは、クロマトグラフの生物学的研究への利用が増え、製薬会社と受託研究機関の数が増え続けていることに加え、ライフサイエンスとアカデミアへの投資が増加しているためです。

APAC地域内では、日本ではジェネリック医薬品とバイオシミラーの生産の増加と、この地域におけるShimadzu Corporation, Mitsubishi Corp. YMC Co. Ltd.などの有力企業の存在により、HPLC市場が大幅に上昇すると予想されています。



