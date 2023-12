[株式会社ニュー・オータニ]

大切な方とのひとときや自分へのご褒美にピエール・エルメ・パリのプラン限定スイーツセットを!







ホテルニューオータニ(東京)

宿泊プラン『冬のスイーツ旅 with ピエール・エルメ・パリスイーツコレクション』

https://www.newotani.co.jp/tokyo/stay/plan/pierreherme/



ホテルニューオータニ(東京)では、今年で開業25周年を迎えた世界的パティスリー「ピエール・エルメ・パリ」のプラン限定スイーツセットをお部屋で愉しめる、バレンタインシーズンにぴったりの『冬のスイーツ旅 with ピエール・エルメ・パリスイーツコレクション』を2024年1月6日(土)~2月14日(水)の期間限定、1日限定20室で販売いたします。



今回のスイーツセットはバレンタインシーズンにもぴったりの“チョコレート尽くし”!







季節ごとに、ピエール・エルメ・パリの異なるフレーバーのスイーツを、ホテルのお部屋でしか味わえない特別スイーツセットにアレンジして展開している本プラン。今回のスイーツプレートは“チョコレート尽くし”を意味する、ピエール・エルメ・パリの代表的なチョコレートケーキ「キャレマン ショコラ」をベースにご用意しました。



「キャレマン ショコラ」はやや稠密で滑らかなブラウニー生地の上に、ブラックチョコレートのクルスティアンをそっと載せ、軽やかなチョコレートムースをかぶせた滑らかなクリームを配し、最後に極薄板チョコレートの歯ごたえのある食感を全体に加えた“軟・柔・滑”の三拍子そろったスイーツです。口どけ滑らかなブラウニーと極薄板チョコレートの歯ごたえが織りなす、異なる食感の交わりをお愉しみください。



<スイーツセット内容>

・キャレマン ショコラ

・クープ ショコラ パッション

・ショコラ アメール(マカロン)

・ボンボンショコラ

・サブレ イスパハン



ホテルステイの醍醐味はお部屋選び!多彩なお部屋タイプをご用意しております。





1,400室以上のお部屋を擁するホテルニューオータニ(東京)。本プランは、スタンダードからスイートまで、幅広いお部屋タイプからお選びいただけるのも嬉しいポイント。



カップルでのご利用はもちろん、3~4名さまのグループでのご宿泊も可能なガーデンタワースイートも本プランの対象です。地上40階建てガーデンタワーの客室の窓からは、冬の透き通った空気も相まって、壮観な眺望をお愉しみいただけます。大切な人とのご宿泊は、ご予算や目的にあわせ、お部屋決めからこだわってみていただいてはいかがでしょうか。



販売概要





宿泊プラン『冬のスイーツ旅 with ピエール・エルメ・パリスイーツコレクション』

https://www.newotani.co.jp/tokyo/stay/plan/pierreherme/



[期間]:2024年1月6日(土)~ 2月14日(水)

[料金]:

ガーデンタワー スイート(74.7平方メートル )1室2名さま ¥149,000~

ガーデンタワー デラックスルーム(50.2平方メートル ~)1室2名さま ¥67,500~

ザ・メイン 新江戸スタンダード(36平方メートル )1室2名さま ¥66,300~

ザ・メイン スタンダードルーム(36平方メートル )1室2名さま ¥60,600~

※料金には1室2名さまご利用時の1泊室料、朝食、スイーツプレート&コーヒー、税金・サービス料が含まれます。

※朝食なしのプランもございます。

※3~4名さまの料金や、このほかのお部屋タイプもございます。詳しくはお問い合わせください。

※ご予約はご宿泊の3日前まで。

[ご予約/お問合せ]:Tel.03-3234-5678 (客室予約)



