NeoMeアプリで1月17日発売開始



ぴあ株式会社(本社:東京都渋谷区、代表取締役社長:矢内廣)が運営するアプリNeoMeにて開催する、劇場版「KING OF PRISM by PrettyRhythm」劇場版「KING OF PRISM -PRIDE the HERO-」のプリズムバーチャル上映会 in NeoMeの限定デジタルコラボグッズを発売開始致しました。



限定コラボグッズはスタァの応援うちわやTシャツ、作中に登場するアイテムなど多数ラインナップ!さらに、十王院カケルのプリズムショーにも登場した十王院銀行札束をアバターで投げることができるエフェクトも登場!プリズムバーチャル上映会の参加チケットはアプリ内で絶賛販売中!限定コラボグッズを身に着けて上映会に参加して、たくさんの愛をスタァに届けよう!











デジタルグッズ販売詳細



販売期間:2023年1月17日(火)18:00~2月19日(日)23:59



■応援うちわ: 各64ジェム(320円)

一条シン 応援うちわ

太刀花ユキノジョウ 応援うちわ

香賀美タイガ 応援うちわ

十王院カケル 応援うちわ

鷹梁ミナト 応援うちわ

西園寺レオ 応援うちわ

涼野ユウ 応援うちわ



■Tシャツ: 各80ジェム(400円)

一条シン Tシャツ

太刀花ユキノジョウ Tシャツ

香賀美タイガ Tシャツ

十王院カケル Tシャツ

鷹梁ミナト Tシャツ

西園寺レオ Tシャツ

涼野ユウ Tシャツ





■うちわ:64ジェム(320円)

タイガの修羅場うちわ







■華京院学園制服:各96ジェム(480円)

華京院学園制服 高等部

華京院学園制服 中等部





■十王院銀行札束:10ジェム(50円)/1回

十王院カケルのプリズムショーにも登場した十王院銀行札束がエフェクト(※)で登場!



※:「エフェクト」はバーチャルイベントを盛り上げる効果アイテムです。エフェクトを使用するには、アプリ内でジェムを購入後、エフェクトショップでアイテムと交換します。エフェクトは「ライブステージ」エリア内でのみ使用可能です。





イベント概要



「プリズムバーチャル上映会 in NeoMe」は、アバターで参加いただくユーザーの皆様が、好きなスタァのデジタルグッズを身に着けたり、チャットでスタァを応援しながら気軽にスマートフォンから参加できるバーチャルイベントです。







・劇場版「KING OF PRISM by PrettyRhythm」プリズムバーチャル上映会 in NeoMe

開催日程:2023年1月22日(日) 21:00~ (約60分)

再配信:2023年1月25日(水) 21:00~ (約60分)

※ライブステージ(フィールドステージ)の開場は当日19:00となります。



・劇場版「KING OF PRISM -PRIDE the HERO-」プリズムバーチャル上映会 in NeoMe

開催日程:2023年1月29日(日)21:00~ (約70分)

再配信:2023年2月1日(水) 21:00~ (約70分)

※ライブステージ(フィールドステージ)の開場は当日19:00となります。



開催場所:バーチャルライブアプリ「NeoMe」内のフィールドステージ



▶イベントページ:https://neo-me.jp/news/2023/01/09/post_46.html





チケット情報



プリズムバーチャル上映会 in NeoMeのご参加・視聴には、NeoMeアプリ内でチケットの購入が必要です。



・劇場版「KING OF PRISM by PrettyRhythm」プリズムバーチャル上映会 in NeoMe

販売期間:2023年1月9日(月)18:00~1月25日(水)21:00

チケット料金:1,500円(300ジェム)



・劇場版「KING OF PRISM -PRIDE the HERO-」プリズムバーチャル上映会 in NeoMe

販売期間:2023年1月9日(月)18:00~2月1日(水)21:00

チケット料金:1,500円(300ジェム)



※コラボグッズはアプリ内のグッズSHOPで購入が可能です。





チケット購入方法&ライブ参加方法



1. NeoMeアプリをダウンロードし、ニックネームを登録してアプリにログイン

※ログインの際はSNS連携をお願いします

2. 300ジェム(1,500円)を購入

3. チケットをジェムで交換

4. 開演までにライブ会場(フィールドステージ)に入場







「KING OF PRISM」作品紹介



劇場版「KING OF PRISM by PrettyRhythm」「KING OF PRISM -PRIDE the HERO-」をはじめとする「キンプリ」シリーズ。



2016年公開の「キンプリ」シリーズ1作目となる、劇場版「KING OF PRISM by PrettyRhythm」は、「プリティーリズム・レインボーライブ」の二年後が舞台の、男性アイドルグループ「Over The Rainbow」を主軸としたストーリーです。女児向けアニメ原作とは思えない人間ドラマや、ライブシーンの演出、誰も予想できない展開が特徴的な本作は、アニメファンからも人気の高い作品です。



熱心なファンの布教活動や、公開当時は珍しかった「応援上映」の開催から人気が広まり、興行収入8億円、動員数48万人を突破。続編として劇場版「KING OF PRISM -PRIDE the HERO-」の公開が決定しました。



2017年公開の「KING OF PRISM -PRIDE the HERO-」は、前作に登場した「Over The Rainbow」のライブに感動し、アイドル養成学校・エーデルローズ学園に入学した一条シンが主人公のストーリー。エーデルローズ生やライバル校・シュワルツローズのアイドルたちが、プリズムキングカップに優勝して「プリズムスタァ」の称号を得るため、厳しい特訓に打ち込みます。本作も、前作同様高い人気を博し、公開後に「キンプリ」初となるTVアニメシリーズ(2019年放送)が制作されました。



▶公式サイト:https://kinpri.com/





劇場版「KING OF PRISM by PrettyRhythm」について



【イントロダクション】

華々しくデビューを果たしたOver The Rainbow

コウジ、ヒロ、カヅキは瞬く間に女子のハートを魅了し、一気にプリズム界の頂点に上り詰めた。彼らを目指して、エーデルローズには続々と新入生が入学したが、突如「シュワルツローズ」という対立勢力が現れて、エーデルローズは苦境に立たされる・・・。

そんな時、天才作詞作曲家としてOver The Rainbowを支えてきたコウジにアメリカから映画音楽製作の巨額オファーが舞い込む。4年毎に開催されるプリズムキングカップを翌年に控え、3人の進路は――



エーデルローズ存亡の危機。

残された7人のエーデルローズ生。

シュワルツローズからの刺客。

そして、突然現れた不思議な少年。



“最も女の子の心をトキめかせたスタァ“ だけが得られる

プリズムキングになるのは、誰だ!?



▶公式サイト:http://kinpri.com/



(C)︎ T-ARTS / syn Sophia / キングオブプリズム製作委員会





劇場版「KING OF PRISM -PRIDE the HERO-」について



【イントロダクション】

Over The Rainbowのライブで見たプリズムショーに憧れ、

エーデルローズに入学した一条シン。そこでは7人の新入生たちが、

未来のプリズムスタァになるべく学んでいた。

しかし、法月仁が率いるシュワルツローズの陰謀は、

エーデルローズを解散の危機へ追い込む。



エーデルローズを救うために無期限活動休止したOver The Rainbow。

コウジは巨額の負債を返すためにハリウッドでの映画音楽制作に、カヅキはストリート系としての自らの原点を見つめ直し、ヒロは己を高めるため特訓に打ち込む。

それぞれの場所でプリズムスタァとしての自分と向き合うメンバーたち。

先輩から後輩へと手渡されるバトン。あらためて問われる、仲間との絆。



波乱の中プリズムキングカップが、いよいよ開幕。

これまで誰も見たことのない、プリズムジャンプの息もつかせぬ応酬。

キング・オブ・プリズムの王冠は、いったい誰の頭上に輝くのか。

新たな歴史が、いまここに刻まれる!



「俺たちが目指すのは勝者じゃない。」



▶公式サイト:http://kinpri.com/



(C)︎ T-ARTS / syn Sophia / エイベックス・ピクチャーズ / タツノコプロ / キングオブプリズムPH製作委員会





NeoMe(ネオミー)は、ユーザーがアバターとなってバーチャル空間に入り、XR技術を使ってパフォーマーの世界観を演出するバーチャルライブを中心に、ユーザー同士のリアルタイムな交流やアバターのコーディネートを楽しむことができるスマートフォンアプリです。バーチャルならではの様々なイベントやライブを展開し、パフォーマーとユーザーの新たなコミュニティを広げていきます。



▶本アプリのダウンロードURL

・App Store:https://apps.apple.com/jp/app/neome/id1597051065

・Google Play:https://play.google.com/store/apps/details?id=com.pia.virtualpia



