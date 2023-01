[ぴあ株式会社]



表紙を飾るのは11人組グローバルボーイグループのINI。2022年11月29・30日、京セラドーム大阪で開催された世界最大級のK-POP授賞式「2022 MAMA AWARDS」に2年連続出演した彼らをMAMAの現場より届けます。同アワードは、2日間にわたり7万人を動員し、さらに200余りの国と地域に生中継。INIは、世界的に大きな注目を集めるMAMAのステージで、現在大ヒット中の1stアルバム『Awakening』よりタイトル曲「SPECTRA」を初披露しました。日本武道館3公演を含むアリーナツアーを成功させたばかりの彼らですが、MAMA出演前にキャッチした巻頭インタビューをはじめ、撮り下ろしグラビア、MAMAのレポートはもちろん、憧れのMAMAのステージを経て「ドームをMINIでいっぱいにできるくらいもっとがんばろうと、一つ新しい目標ができました」(後藤威尊)と新たな決意も語ってくれた後日談も掲載。さらに、メンバーの個性が垣間見えるぴあ名物100Q(100問100答)もお楽しみに。



また、毎年、授賞式に加え、豪華アーティストのパフォーマンスも大きな話題を呼び、伝説のステージが数々と生まれる「2022 MAMA AWARDS」より、今年主要タイトルを受賞したBTS、IVE、また、パフォーマンスのトリを務めたj-hope、Stray Kidsらのレポートや受賞コメントを掲載。2022年の音楽シーンを賑わせた新人ガールグループIVE、Kep1er、NMIXX、LE SSERAFIM、NewJeansほか世界的なスターたちが集結し、例年以上に華やかな授賞式となった「2022 MAMA AWARDS」および2022年のK-POPシーンをK-POPジャーナリストの古家正亨氏と振り返り、絶対王者が不在となった2023年のシーンの展望まで語ってもらいました。



ほかにも、自身初の日本武道館公演を成功させ、同公演で初披露した新曲「名前は片想い」をいよいよリリースするindigo la Endのバンドインタビューや人気お笑いコンビ・ラランドのサーヤが音楽的才能を爆発させる5人組ヒップホップバンド・礼賛もクローズアップ。サーヤにとって特別な場所である音楽活動について、礼賛メンバーでもある川谷絵音(ゲスの極み乙女 / indigo la Endほか)との対談で紹介します。また、昨年話題を呼んだTVドラマ『エルピスー希望、あるいは災いー』主題歌のプロデュースを務め、6月23日に日本武道館公演を控えるSTUTS。BLUE ENCOUNT、 2度目の日本武道館公演を前にメンバー4人のソロインタビューで改めて語るバンドへの思い。『BORUTO-ボルト-NARUTO NEXT GENERATIONS』1月度のED曲に抜擢され、3月から全国ワンマンツアーに臨むハンブレッダーズほか、アーティストにとっての“特別な場所”に迫ります。





『ぴあMUSIC COMPLEX(PMC)Vol.26』ラインナップ





今号では、世界的に注目され、毎年伝説のステージが生まれるK-POP授賞式「2022 MAMA AWARDS」をはじめ、アイコニックなライブ会場となっている日本武道館など、アーティストにとっての特別な場所を掘り下げます。新たな年を迎え、新たなステージへとジャンプアップするアーティストのインタビュー、レポートをお届けします。





※こちらの画像はWEBページでの使用はOKですが、SNSでの使用はNGです。ご留意いただけますようお願い申し上げます。



アーティスト:INI

グローバルに発信するINIの特別な場所!

デビューから快進撃を続け、2年目に突入したINI。世界最大級のK-POP授賞式「2022 MAMA AWARDS」の現場から、グローバルにアピールする、彼らのインタビューやレポート、後日談をお届け! ぴあ名物100Qも!





アワード:「2022 MAMA AWARDS」

j-hope、IVE、Stray Kidsらスターが集結。

グローバルスターが集結した世界最大級のK-POPアワード「2022 MAMA AWARDS」のレポートのほか、ジャーナリスト古家正亨氏による「2022 MAMA AWARDS」、2022年のK-POPシーンの総括と、2023年の展望を届ける。





アーティスト:Indigo la End

バンドの歴史と向き合い、次の提示をした日本武道館

indigo la End初の日本武道館公演「藍」で初披露した新曲「名前は片想い」がいよいよリリース。

バンドの歴史やチャレンジが詰まった同公演のアフタートーク、さらに、2023年のバンドの展望を語ってもらった。







アーティスト:礼賛

CLR(サーヤ)が才能を爆発させる音楽の場

5人組ヒップホップバンド、礼賛(らいさん)。

ラランドのサーヤが作詞ボーカルを務め、音楽的才能を発揮する、特別な音楽活動の場について、礼賛メンバーの川谷絵音との対談でお届け。







アーティスト:STUTS

“エルピス”ほか活躍の場は広がり続け、日本武道館へ!

ソロ活動はもとより、話題となったドラマ『エルピスー希望、あるいは災いー』の主題歌を務めるMirage Collectiveをプロデュースするなど大活躍のSTUTS。活躍の場を広げ、2023年はいよいよ日本武道館での単独公演が決定した!







アーティスト:BLUE ENCOUNT

ソロインタビューで迫るバンドと自分の特別な場所

2号連続登場のBLUE ENCOUNT。今号では2度目の日本武道館公演を前に、メンバー4人のソロインタビューを通し、バンドという特別な場所、バンドの未来を示す新作ミニアルバム『Journey through the new door』について、それぞれの視点で語ってもらった。







アーティスト:ハンブレッダーズ

『BORUTO』のED曲が話題

彼らが“バンド”をやる意味は?

2022年11月に3rdフルアルバム『ヤバすぎるスピード』を発売、アニメ『BORUTO-ボルト- NARUTO NEXT GENERATIONS』1月クールのエンディングテーマ「またね」を担当し、勢いに乗るハンブレッダーズが登場。







DISH//、初の単独アリーナライブレポート、新体制で動き出すSPARK!!SOUND!!SHOW!!インタビュー、

「クリスチャン・ディオール、夢のクチュリエ」展ほか、カルチャーシーンの注目の動きも掲載!





『ぴあMUSIC COMPLEX(PMC)Vol.26』コンテンツ









【コンテンツ】

表紙 INI

特集 「特別な場所へ!」

◎INI グローバルに発信するINIの特別な場所!

・注目のINIとはこんな11人だ!

・INI at 2022 MAMA AWARDS メンバーインタビュー

・ボーダーを越えて、INIの真正性を確立する!

「2022 MAMA AWARDS」レポート&メンバー後日談

・INIがぴあ名物100Qにトライ!

◎j-hope、IVE、Stray Kidsらが集結! 「2022 MAMA AWARDS」

・BTS、j-hope / Rookie Girl Groups’ Collabo / 4TH GENERATION K-POP GROUPS / Stray Kids / WINNERS一覧

・K-POPジャーナリスト古家正亨の証言

「2022 MAMA AWARDS」および2022年のK-POPシーンを総括し、絶対王者が不在となった2023年の展望!

・読者アンケート

◎indigo la End

バンドの歴史と向き合い、次の提示をした日本武道館

◎礼賛

CLR(サーヤ)が才能を爆発させる音楽の場

◎STUTS

“エルピス”ほか活躍の場は広がり続け、日本武道館へ!

◎BLUE ENCOUNT

ソロインタビューで迫るバンドと自分の特別な場所

◎ハンブレッダーズ

アニメ『BORUTO』のED曲が話題。彼らが“バンド”をやる意味は?

◎PMC PICK UP! INI/DISH//

◎PIA SPECIAL PICK UP! SPARK!!SOUND!!SHOW!!

◎「クリスチャン・ディオール、夢のクチュリエ」展

◎Chim↑Pom from Smappa!Group “エリイの国の人”の習性 ほか

※仕様、構成、内容等は変更される場合がありますので予めご了承ください。









