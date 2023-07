[株式会社パルコ]





この度、メンズノンノ専属モデル・俳優の鈴木仁が、2 度目となる個展を渋谷パルコB1F GALLERY X にて開催することになりました。



また会場では本展覧会のための撮り下ろし写真、映像を展示する他、オリジナルグッズや写真をまとめたZine の販売などを予定しています。



【展覧会概要】





JIN SUZUKI PHOTO EXHIBITION ZJINE/ _side

●会期/2023年7月14日(金)~7月30日(日)

●会場/渋谷PARCO B1F GALLERY X BY PARCO (渋谷PARCO B1F)

●営業時間/ 11:00~21:00 ※入場は閉場時間の30分前まで ※最終日は18:00閉場

●入場/ 700円(税込・特典付き) ※リピート入場500円(税込・特典付き)

※混雑状況により事前予約や整理券配布となる場合がございます。

●展覧会公式サイト/https://art.parco.jp/galleryx/detail/?id=1250



<大阪巡回情報>

●会期/2023年8月4日(金)~8月16日(水)

●会場/心斎橋PARCO 4F SkiiMa Gallery (大阪府大阪市中央区心斎橋筋1丁目8−3)

※詳細は追って公開致します。



・主催/企画制作:パルコ ・制作協力:アミューズ ・写真:嶌村吉祥丸 ・デザイン:平崎絵理

※イベント内容は予告なく変更となる場合がございます。





【オリジナルグッズ情報解禁】





※画像はイメージです。仕様や発売日などは変更になる場合がございます。



























【過去グッズ10%OFFキャンペーン】





2回目の「ZJINE展」開催を記念して過去グッズの10%OFFキャンペーンを実施致します!





<対象商品>

・22ndバースデーイベントグッズ

・2022年ZJINE展グッズ

・2023-2024カレンダーグッズ





<実施場所>

■会場

・GALLERY X BY PARCO(渋谷PARCO B1F)

・心斎橋PARCO 4F SkiiMa gallery

■通販

・A!SMART(アスマート)

*会場と通販にて一部取り扱い商品が異なります。

*キャンペーン期間中でも、用意数が無くなり次第、販売を終了させていただく場合がございます。予めご了承ください。





<キャンペーン期間>

7月14日(金)~8月16日(水)





この機会にぜひ鈴木仁の過去グッズにも触れてみてください♪



【サイン会情報】





■GALLERY X BY PARCO(東京)

日程:2023年7月15日(土)、16日(日)

詳細はこちら▶︎https://art.parco.jp/galleryx/detail/?id=1250



■SkiiMa Gallery(大阪)

日程:2023年8月5(土)、6日(日)

※サイン会の詳細は別途公式サイトにてご案内いたします。



【プロフィール】









鈴木 仁(Suzuki Jin)

2016年「第31回メンズノンノモデルオーディション」で準グランプリを受賞し、デビュー。

若手のエースとして活躍。2017年、ドラマ「リバース」(TBS)で俳優としてもデビューし、ドラマ「お耳に合いましたら。」(テレビ東京)、「消えた初恋」(テレビ朝日)、映画「ジオラマボーイ パノラマガール」、「モエカレはオレンジ色」など数々の話題作に出演。また、現在放送中のドラマ「さらば、佳き日」(テレビ東京)にて山下美月(乃木坂46)とダブル主演を務めている。

今、最も注目を浴びている若手俳優の一人。



鈴木仁 オフィシャルサイト:https://www.amuse.co.jp/artist/A8815/

鈴木仁 Twitter:https://twitter.com/jin_suzuki722/

鈴木仁 Instagram:https://www.instagram.com/jin_suzuki_722/

鈴木仁 公式LINE:https://page.line.me/suzukijin?openQrModal=true



企業プレスリリース詳細へ (2023/07/12-10:46)