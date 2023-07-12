時事ドットコムニュース

>

PR TIMES

>

メンズノンノ専属モデル・俳優 鈴木仁　 好評につき昨年に続い…

メンズノンノ専属モデル・俳優 鈴木仁　 好評につき昨年に続いて２度目の個展を開催！オリジナルグッズ情報更新！

［株式会社パルコ］



この度、メンズノンノ専属モデル・俳優の鈴木仁が、2 度目となる個展を渋谷パルコB1F GALLERY X にて開催することになりました。

また会場では本展覧会のための撮り下ろし写真、映像を展示する他、オリジナルグッズや写真をまとめたZine の販売などを予定しています。

【展覧会概要】


JIN SUZUKI PHOTO EXHIBITION ZJINE/ _side
●会期／2023年7月14日(金)～7月30日(日)　
●会場／渋谷PARCO B1F GALLERY X BY PARCO (渋谷PARCO B1F)
●営業時間／ 11:00～21:00　※入場は閉場時間の30分前まで　※最終日は18:00閉場
●入場／ 700円(税込・特典付き)　※リピート入場500円(税込・特典付き)
※混雑状況により事前予約や整理券配布となる場合がございます。
●展覧会公式サイト／https://art.parco.jp/galleryx/detail/?id=1250

＜大阪巡回情報＞
●会期／2023年8月4日(金)～8月16日(水)
●会場／心斎橋PARCO 4F SkiiMa Gallery (大阪府大阪市中央区心斎橋筋１丁目８−３)
※詳細は追って公開致します。

・主催/企画制作:パルコ　・制作協力:アミューズ　・写真:嶌村吉祥丸　・デザイン:平崎絵理　
※イベント内容は予告なく変更となる場合がございます。


【オリジナルグッズ情報解禁】


※画像はイメージです。仕様や発売日などは変更になる場合がございます。

ZINE
ビッグシルエットTシャツ2種
フーディー２種

トートバッグ2種

サコッシュ

ランダムアクリルキーホルダー
ステッカーセット5種


【過去グッズ10％OFFキャンペーン】


2回目の「ZJINE展」開催を記念して過去グッズの10%OFFキャンペーンを実施致します！


＜対象商品＞
・22ndバースデーイベントグッズ
・2022年ZJINE展グッズ
・2023-2024カレンダーグッズ


＜実施場所＞
■会場
・GALLERY X BY PARCO（渋谷PARCO B1F）
・心斎橋PARCO 4F SkiiMa gallery
■通販
・A!SMART（アスマート）
*会場と通販にて一部取り扱い商品が異なります。
*キャンペーン期間中でも、用意数が無くなり次第、販売を終了させていただく場合がございます。予めご了承ください。


＜キャンペーン期間＞
7月14日（金）～8月16日（水）


この機会にぜひ鈴木仁の過去グッズにも触れてみてください♪

【サイン会情報】


■GALLERY X BY PARCO(東京)
日程：2023年7月15日(土)、16日(日)
詳細はこちら▶︎https://art.parco.jp/galleryx/detail/?id=1250

■SkiiMa Gallery(大阪)
日程：2023年8月5(土)、6日(日)
※サイン会の詳細は別途公式サイトにてご案内いたします。

【プロフィール】




鈴木 仁(Suzuki Jin)
2016年「第31回メンズノンノモデルオーディション」で準グランプリを受賞し、デビュー。
若手のエースとして活躍。2017年、ドラマ「リバース」（TBS）で俳優としてもデビューし、ドラマ「お耳に合いましたら。」（テレビ東京）、「消えた初恋」（テレビ朝日）、映画「ジオラマボーイ パノラマガール」、「モエカレはオレンジ色」など数々の話題作に出演。また、現在放送中のドラマ「さらば、佳き日」（テレビ東京）にて山下美月（乃木坂46）とダブル主演を務めている。
今、最も注目を浴びている若手俳優の一人。

鈴木仁 オフィシャルサイト：https://www.amuse.co.jp/artist/A8815/
鈴木仁 Twitter：https://twitter.com/jin_suzuki722/
鈴木仁 Instagram：https://www.instagram.com/jin_suzuki_722/
鈴木仁 公式LINE：https://page.line.me/suzukijin?openQrModal=true

企業プレスリリース詳細へ （2023/07/12-10:46）

本コーナーの内容に関するお問い合わせ、または掲載についてのお問い合わせは株式会社 PR TIMES （）までご連絡ください。製品、サービスなどに関するお問い合わせは、それぞれの発表企業・団体にご連絡ください。

こんな記事も

PR TIMES

もっと見る
　| 鈴木愛理のあいりがたり
[PR]　7月16日(日)19:00～
yayoi
FM大阪　SUNDAY SPECIAL
ページの先頭へ
【時事通信インターンシップ開催】
2024年卒の学生の皆様を対象にビジネス職の1Dayインターンシップを開催します。 現役社員と一緒に報道機関のビジネスを疑似体験しませんか？ 東京と大阪で開催します。 詳しくはこちらから。
【e-World Premium】
「国際情報電子書籍」
７月号の特集は「コロナ後の世界経済」。 世界経済はコロナ禍の影響を脱しつつあるものの、先行きは不透明だ。
【農林水産業のデジタル情報誌】
デジタル情報誌「Agrio」は２０１４年３月創刊。「６次産業化」「輸出」「ＴＰＰ対策」などをテーマに週１回発行。農林水産ビジネスのヒントも満載です。
【時事メディカル】
医療情報サイト「時事メディカル」が伝える最新の医療ニュースに加え、気になる慢性疾患や流行中の感染症など時宜にかなった情報を日々、紹介します。
【新刊】「怒る上司のトリセツ」
あなたの周りの「困った人」に、振り回されていませんか？ 理不尽な怒りは相手の問題で、あなたの問題ではありません。怒りは「初期消火」が肝心。怒りのストーリーを見極めて、上手に対処しましょう。
【新刊】
社団法人・地方行財政調査会の「全国知事・市町村長ファイル2021-2022」発売開始！
【専門情報誌】
教育・福祉・地方行政・税務・ビジネスの最前線にいるあなたに新聞が書かない情報を！
【重要事実情報】
「売買管理支援情報」とも呼ばれる当情報サービスは、インサイダー取引の防止や、株式投資情報として活用できます。Webサービスの他、データ提供サービスも。
バロンズ・ダイジェスト
時事エクイティ
長期投資応援団
商品ヒストリー
時事通信の商品・サービス　ラインナップ