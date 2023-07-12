メンズノンノ専属モデル・俳優 鈴木仁 好評につき昨年に続い…
［株式会社パルコ］
この度、メンズノンノ専属モデル・俳優の鈴木仁が、2 度目となる個展を渋谷パルコB1F GALLERY X にて開催することになりました。
また会場では本展覧会のための撮り下ろし写真、映像を展示する他、オリジナルグッズや写真をまとめたZine の販売などを予定しています。
【展覧会概要】
JIN SUZUKI PHOTO EXHIBITION ZJINE/ _side
●会期／2023年7月14日(金)～7月30日(日)
●会場／渋谷PARCO B1F GALLERY X BY PARCO (渋谷PARCO B1F)
●営業時間／ 11:00～21:00 ※入場は閉場時間の30分前まで ※最終日は18:00閉場
●入場／ 700円(税込・特典付き) ※リピート入場500円(税込・特典付き)
※混雑状況により事前予約や整理券配布となる場合がございます。
●展覧会公式サイト／https://art.parco.jp/galleryx/detail/?id=1250
＜大阪巡回情報＞
●会期／2023年8月4日(金)～8月16日(水)
●会場／心斎橋PARCO 4F SkiiMa Gallery (大阪府大阪市中央区心斎橋筋１丁目８−３)
※詳細は追って公開致します。
・主催/企画制作:パルコ ・制作協力:アミューズ ・写真:嶌村吉祥丸 ・デザイン:平崎絵理
※イベント内容は予告なく変更となる場合がございます。
【オリジナルグッズ情報解禁】
※画像はイメージです。仕様や発売日などは変更になる場合がございます。
【過去グッズ10％OFFキャンペーン】
2回目の「ZJINE展」開催を記念して過去グッズの10%OFFキャンペーンを実施致します！
＜対象商品＞
・22ndバースデーイベントグッズ
・2022年ZJINE展グッズ
・2023-2024カレンダーグッズ
＜実施場所＞
■会場
・GALLERY X BY PARCO（渋谷PARCO B1F）
・心斎橋PARCO 4F SkiiMa gallery
■通販
・A!SMART（アスマート）
*会場と通販にて一部取り扱い商品が異なります。
*キャンペーン期間中でも、用意数が無くなり次第、販売を終了させていただく場合がございます。予めご了承ください。
＜キャンペーン期間＞
7月14日（金）～8月16日（水）
この機会にぜひ鈴木仁の過去グッズにも触れてみてください♪
【サイン会情報】
■GALLERY X BY PARCO(東京)
日程：2023年7月15日(土)、16日(日)
詳細はこちら▶︎https://art.parco.jp/galleryx/detail/?id=1250
■SkiiMa Gallery(大阪)
日程：2023年8月5(土)、6日(日)
※サイン会の詳細は別途公式サイトにてご案内いたします。
【プロフィール】
鈴木 仁(Suzuki Jin)
2016年「第31回メンズノンノモデルオーディション」で準グランプリを受賞し、デビュー。
若手のエースとして活躍。2017年、ドラマ「リバース」（TBS）で俳優としてもデビューし、ドラマ「お耳に合いましたら。」（テレビ東京）、「消えた初恋」（テレビ朝日）、映画「ジオラマボーイ パノラマガール」、「モエカレはオレンジ色」など数々の話題作に出演。また、現在放送中のドラマ「さらば、佳き日」（テレビ東京）にて山下美月（乃木坂46）とダブル主演を務めている。
今、最も注目を浴びている若手俳優の一人。
鈴木仁 オフィシャルサイト：https://www.amuse.co.jp/artist/A8815/
鈴木仁 Twitter：https://twitter.com/jin_suzuki722/
鈴木仁 Instagram：https://www.instagram.com/jin_suzuki_722/
鈴木仁 公式LINE：https://page.line.me/suzukijin?openQrModal=true
企業プレスリリース詳細へ （2023/07/12-10:46）
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