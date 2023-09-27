［吉本興業株式会社］

【公演開催のご案内】





この度、今年結成20周年を迎えたジャルジャルが秋冬の単独ツアー「―2023秋冬のジャルジャル― ダダ・ダソ・ダソミアン」 を開催することが決定いたしました。

2023年春夏には過去最大規模1.9万人を動員した単独ツアー「バカになっちゃいました×」、そして2度目のスコットランドエディンバラでの海外公演を大成功させ、さらにパワーアップしたジャルジャル。今回のツアーは大阪公演を皮切りに6都市全19公演となります。

自身のYoutube登録者総数は221万人を突破。日々挑戦を重ね、進化し続けるジャルジャルが最も力を入れるオール新作コントの単独ライブツアーを是非ともご期待ください。





＜後藤淳平 コメント＞

ジャルジャルは単独ライブでのみ本性を現します。

僕たちの本性を覗きにきませんか？今年の秋冬は【ダダ・ダソ・ダソミアン】

で決まり！決まりんぐり！待ってます！



＜福徳秀介 コメント＞

１年に２回、単独ライブを開催する芸人ジャルジャル！

新ネタコントライブです！

笑かします！

笑かされてください！





【チケット情報】

・JARUJARUネタサロン「ジャルジャルに興味ある奴」先行

受付期間：9/27（水）21:00 ～ 10/2（月）11:00

結果発表：10/4（水）18:00予定



・FANYチケット先行

受付期間：10/5（木）21:00 ～ 10/10（火）11:00

結果発表：10/12（木）18:00予定

URL：https://yoshimoto.funity.jp/r/jarujaru2023akifuyu/



・一般発売

10/16（月）10:00



※FANYチケットのみ

※申込枚数：先行2枚まで、一般5枚まで





■単独ツアー 概要



【公演名】 ―2023秋冬のジャルジャル― ダダ・ダソ・ダソミアン

【出 演】 ジャルジャル

【料 金】 SS席（前売）：8,000円※ネタサロン先行のみ

S席（前売一般）：6,000円

S席（前売高校生以下）：5,000円



<大阪公演>

【会場】COOL JAPAN PARK OSAKA TTホール（大阪府）

【日時】2023年11月2日（木）18:15開場 19:00開演

2023年11月3日（金）12:15開場 13:00開演／16:15開場 17:00開演

2023年11月4日（土）12:15開場 13:00開演／16:15開場 17:00開演

2023年11月5日（日）12:15開場 13:00開演／16:15開場 17:00開演



<福岡公演>

【会場】よしもと福岡 ダイワファンドラップ劇場（福岡県）

【日時】2023年11月11日（土）12:30開場 13:00開演／17:00開場 17:30開演

2023年11月12日（日）12:00開場 12:30開演／16:30開場 17:00開演



<宮城公演>

【会場】電力ホール（宮城県）

【日時】2023年11月17日（金）18:00開場 19:00開演



<東京公演>

【会場】銀座ブロッサム（中央会館）ホール（東京都）

【日時】2023年11月20日（月）18:00開場 19:00開演

2023年11月21日（火）13:00開場 14:00開演／18:00開場 19:00開演

2023年11月22日（水）16:30開場 17:30開演



<愛知公演>

【会場】Niterra日本特殊陶業市民会館ビレッジホール（愛知県）

【日時】2023年11月27日（月） 18:00開場 19:00開演



<東京公演>

【会場】銀座ブロッサム（中央会館）ホール（東京都）

【日時】2023年12月10日（日）16:00開場 17:00開演



<石川公演>

【会場】石川県立音楽堂 邦楽ホール（石川県）

【日時】2023年12月16日（土）16:15開場 17:00開演



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