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単独ライブ年間動員数3万人超え！今年2度目のジャルジャル単独…

単独ライブ年間動員数3万人超え！今年2度目のジャルジャル単独ツアー開催!!ー2023秋冬のジャルジャルー ダダ・ダソ・ダソミアン

［吉本興業株式会社］

【公演開催のご案内】


　この度、今年結成20周年を迎えたジャルジャルが秋冬の単独ツアー「―2023秋冬のジャルジャル― ダダ・ダソ・ダソミアン」 を開催することが決定いたしました。
　2023年春夏には過去最大規模1.9万人を動員した単独ツアー「バカになっちゃいました×」、そして2度目のスコットランドエディンバラでの海外公演を大成功させ、さらにパワーアップしたジャルジャル。今回のツアーは大阪公演を皮切りに6都市全19公演となります。
　自身のYoutube登録者総数は221万人を突破。日々挑戦を重ね、進化し続けるジャルジャルが最も力を入れるオール新作コントの単独ライブツアーを是非ともご期待ください。


＜後藤淳平　コメント＞
ジャルジャルは単独ライブでのみ本性を現します。
僕たちの本性を覗きにきませんか？今年の秋冬は【ダダ・ダソ・ダソミアン】
で決まり！決まりんぐり！待ってます！

＜福徳秀介　コメント＞
１年に２回、単独ライブを開催する芸人ジャルジャル！
新ネタコントライブです！
笑かします！
笑かされてください！


【チケット情報】
・JARUJARUネタサロン「ジャルジャルに興味ある奴」先行
受付期間：9/27（水）21:00　～　10/2（月）11:00
結果発表：10/4（水）18:00予定

・FANYチケット先行
受付期間：10/5（木）21:00　～　10/10（火）11:00
結果発表：10/12（木）18:00予定
URL：https://yoshimoto.funity.jp/r/jarujaru2023akifuyu/

・一般発売
10/16（月）10:00

※FANYチケットのみ
※申込枚数：先行2枚まで、一般5枚まで


■単独ツアー　概要

【公演名】　―2023秋冬のジャルジャル― ダダ・ダソ・ダソミアン
【出　 演】　ジャルジャル
【料　金】 SS席（前売）：8,000円※ネタサロン先行のみ
　　　　　 S席（前売一般）：6,000円
　　　　　 S席（前売高校生以下）：5,000円

<大阪公演>
【会場】COOL JAPAN PARK OSAKA TTホール（大阪府）
【日時】2023年11月2日（木）18:15開場　19:00開演
　　　　2023年11月3日（金）12:15開場　13:00開演／16:15開場　17:00開演
　　　　2023年11月4日（土）12:15開場　13:00開演／16:15開場　17:00開演
　　　　2023年11月5日（日）12:15開場　13:00開演／16:15開場　17:00開演

<福岡公演>
【会場】よしもと福岡 ダイワファンドラップ劇場（福岡県）　
【日時】2023年11月11日（土）12:30開場　13:00開演／17:00開場　17:30開演
　　　　2023年11月12日（日）12:00開場　12:30開演／16:30開場　17:00開演

<宮城公演>
【会場】電力ホール（宮城県）　
【日時】2023年11月17日（金）18:00開場　19:00開演

<東京公演>
【会場】銀座ブロッサム（中央会館）ホール（東京都）　
【日時】2023年11月20日（月）18:00開場　19:00開演
　　　　2023年11月21日（火）13:00開場　14:00開演／18:00開場　19:00開演
　　　　2023年11月22日（水）16:30開場　17:30開演

<愛知公演>
【会場】Niterra日本特殊陶業市民会館ビレッジホール（愛知県） 　
【日時】2023年11月27日（月） 18:00開場　19:00開演

<東京公演>
【会場】銀座ブロッサム（中央会館）ホール（東京都）　
【日時】2023年12月10日（日）16:00開場　17:00開演

<石川公演>
【会場】石川県立音楽堂　邦楽ホール（石川県）　
【日時】2023年12月16日（土）16:15開場　17:00開演

企業プレスリリース詳細へ （2023/09/27-20:46）

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