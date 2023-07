[株式会社パルコ]

株式会社パルコ(本部:東京都渋谷区)が運営する心斎橋PARCOは、隣接する大丸心斎橋店とタッグを組んだ夏のコラボ企画「大丸とパルコの夏祭り」を開催いたします。今回の合同企画のメインは、心斎橋PARCOと大丸心斎橋店の新卒から20代若手社員8名が昨年12月から何度もブレストを重ね、懐かしさと目新しさを感じさせる幅広い世代に届けたい思いを組み込んだ、夏飯とエクササイズを組み合わせた新感覚グルメフェス「FOOD Meets CAMP」を開催いたします。心斎橋PARCO・大丸心斎橋店がお届けする”心斎橋”フードの出会いの場「FOOD Meets CAMP」をタイトルとして掲げ、この夏心斎橋で楽しめるグルメを提案いたします。多くの人が懐かしいと絶賛する 「ビリーズブートキャンプ」をPARCOと大丸流にアレンジを加えました。さらに、本企画に賛同いただいたビリー隊長が心斎橋に登場するエキサイティングなイベントや「オリジナル入隊ステッカー」が手に入るキャンペーンなど熱すぎるイベントが盛りだくさんです。また、昨年よりパワーアップした「心斎橋ゾンビホラーハウス」が今年の夏祭りをさらに盛り上げます。







■タイトル:「大丸とパルコの夏祭り」

■会 期:7月19日(水)~8月15日(火)

WEBサイト▶https://dmdepart.jp/shinsaibashi/daimaru-parco/summerfes/





1.心斎橋PARCO×大丸心斎橋店 2社合同タッグ!2社の若手社員考案企画vol.1「FOOD Meets CAMP」開催!



心斎橋PARCO×大丸心斎橋店「FOOD Meets CAMP」

■会 期:7月19日(水)~8月15日(火)

大丸心斎橋店と合同で夏飯とエクササイズを組み合わせた新感覚グルメフェス「FOOD Meets CAMP(フード ミーツ キャンプ)」を開催します。



心斎橋PARCO・大丸心斎橋店がお届けする”心斎橋”フードの出会いの場「FOOD Meets CAMP」をタイトルとして掲げ、この夏心斎橋で楽しめるグルメを提案いたします。

本イベントは、館内で展開されるリーフレットの監修として、大阪の地元メディア誌「Meets Regional」が担当。また、フィットネス動画サービス「LEAN BODY」の全面協力でイメージキャラクターには、かつてに一斉を風靡したあの「ビリーズブートキャンプ」の「ビリー隊長」を起用しました。



心斎橋PARCO「心斎橋ネオン食堂街」、大丸心斎橋店 「心斎橋フードホール」のグルメを攻略せよ!

「Meets Regional」監修の夏飯紹介リーフレットを館内展開!

<一部ご紹介>





期間中、心斎橋PARCO B2F「心斎橋ネオン食堂街」と大丸心斎橋店本館B2F「心斎橋フードホール」の夏飯を紹介した限定リーフレットを無料配布!リーフレットの監修として地元関西メディア誌「Meets Regional」を起用。

「あつあつ」「ひやひや」「クールダウン」「贅沢?背徳感?」「ムキムキ」で構成された全28品の心斎橋グルメを攻略せよ!

※リーフレットは予定配布数達し次第終了。



「ビリー隊長が心斎橋に降臨!激熱イベントを攻略せよ!」

■開催日:7月29日(土)

【イベント1.】ビリー隊長と力比べ!アームレスリング大会!

ビリー隊長と腕相撲で勝負!エクササイズで鍛え上げられた上腕二頭筋に君は勝てるかな?大人も子供も参加大歓迎!夏のアツい思い出を作りに心斎橋に集合だ!

■会 場:大丸心斎橋店 本館B2F 心斎橋フードホール内

■時 間:14:00~15:00



【イベント2.】ビリー隊長直伝!「令和版ビリーズブートキャンプ」体験入隊イベント!

ビリー隊長直伝!1日限りのスペシャルなイベントだ!

「令和版ビリーズブートキャンプ」にみんなで体験入隊して、この夏一番の熱い汗を流そうぜ!勇敢な君の挑戦を待っているぞ。

■会 場:心斎橋PARCO 14F SPACE14

■時 間:16:00~17:00



2.株式会社闇プロデュースの期間限定 お化け屋敷が今年も開催決定!「心斎橋ゾンビホラーハウス~P氏の呪物コレクション~」



■タイトル:心斎橋ゾンビホラーハウス~P氏の呪物コレクション~

■会 期:7月14日(金)~9月3日(日)13:00-20:00※入場は閉場の30分前まで

■会 場:14F PARCO GALLERY

■入場料 :1,000円(税込)

※小学生以下は保護者同伴※未就学児無料

■展覧会公式サイト:shinsaibashi.parco.jp/page/zombie-house/

■主催:心斎橋ゾンビホラーハウス実行委員会

■企画プロデュース:株式会社闇



お化け屋敷をはじめ、数々のテーマパークや観覧車、映画館等でのホラーイベントを企画・プロデュースしてきた「株式会社闇」が手がけるお化け屋敷『心斎橋ゾンビホラーハウス~P氏の呪物コレクション~』を開催いたします。呪物が集まる館の中で、ゾンビの増殖を防ぐために換気システムを停止するというミッション付きのお化け屋敷!

開催前日7月13日(木)には、SNSキャンペーンにて当選されたお客様、メディア関係者様向けの先行体験会を

開催いたします。



企画プロデュース:株式会社闇

ホラー×テクノロジー「ホラテク」で、新しい恐怖体験をつくりだすホラーカンパニー。これまでにお化け屋敷をはじめ、数々のテーマパークや観覧車、映画館、商店街、ラブホテルでのホラーイベントを企画・プロデュースする。数千人が参加したホラーイベントのアンケートでは96%のゲストが「また参加したい」と回答。企画・

プロデュースした作品は多くのYouTuberに実況され、その累計再生数は4,500万回に及ぶ。また、VRを使った

オリジナル作品『怨霊の金縛り屋敷』『学校の怖い話VR』は全国15箇所以上で開催し、50,000人以上が体験。

2022年2月より、今までの実績とノウハウをつめこんだ、株式会社闇初のオンラインホラーイベント「心霊配信の夜」を公開した。



ホラー感たっぷりの特別コラボメニューを心斎橋PARCO館内の7店舗でご提供!



【参加店舗】

B2F・TANK酒場/喫茶

B2F・地下酒場スタンドニューツルマツ

B2F・鉄板焼き肉バル麦と大地

B2F・FARPLANE

B2F・やきとり正や

2F・EMPORIO ARMANI CAFFÈ

4F・丸福珈琲店Good Old & New Edition

※設定はフィクションです。※メニュー内容の変更、提供中止となる場合がございます。



3.渋谷パルコで期間延長の大盛況!ビバ~マツケンサンバIIワールドカフェ~オレ!



■会 期:8月10日(木)~ 9月25日(月)

■会 場:6F THE GUEST cafe&diner

※カフェは事前予約優先でのご案内となります。

■WEBサイト:https://the-guest.com/matsukensamba_cafe_shinsaibashi/



松平健氏が送る日本を代表する大ヒット曲「マツケンサンバII」 その情熱的な世界観にインスパイアされ、煌めくオリジナルフードメニューを展開!ここだけのメニューをご賞味あれ!!

併設のグッズショップではカフェ開催を記念した多数のマツケンサンバグッズを販売いたします。老若男女問わず人々を明るくする「マツケンサンバII」で彩ったまばゆいフードエンタテインメントをお楽しみあれ!レッツ サンバ!



カフェ店内で飲食ご利用のお客様にビバ~マツケンサンバIIワールドカフェ~オレ!オリジナル ペーパーランチョンマット(A3サイズ 全2種)をプレゼント!

※1名様につき1枚お渡しいたします。

※柄はお選びいただけません。※グッズショップのみテイクアウトのみのご利用は配布の対象外です。



4.ミッフィーと パルコの なつ。

心斎橋PARCOからは「AYANOKOJI」「wpc.」とのコラボ商品展開!



■会 期:7月21日(金)~8月13日(日)

サマーキャンペーン「ミッフィーと パルコの なつ。」を全国のPARCO17店舗にて開催いたします。人気ブランドとのコラボアイテム販売や、スペシャルなプレゼント企画など盛りだくさん。

WEBサイト: https://parco.jp/miffy/



ミッフィーと パルコの 夏。コラボレーションアイテム



ミッフィーアイテムが大集合!

ミッフィーと全国のPARCOに出店する人気ブランドによるコラボレーションアイテムをPARCO店頭・ONLINE PARCOにて先行販売!

●心斎橋PARCOコラボアイテム 「AYANOKOJI/5F」「wpc./5F」



■参加予定ブランド数:約20ブランド

■販売アイテム数:約110種類

■先行販売:7月21日(金)~(ONLINE PARCOは7月21日10時~)

■ONLINE PARCO 商品ページ:▶https://parco.jp/r/?id=008474

※コラボレーションアイテムの対象ブランド・先行販売アイテム・販売店舗についてはキャンペーンサイトよりご確認ください。



<※本リリースに掲載している画像はイメージです。>



企業プレスリリース詳細へ (2023/07/10-17:46)