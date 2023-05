[SDKI Inc.]



調査期間: 2023年2月20日ー27日





調査業者: SDKI Inc.





調査対象: あらゆる規模の 545 人の市場関係者を対象に調査を実施しました。





有効な回答の数: 545





調査方法:実地調査230、インターネット調査315





調査回答者: 調査は、収益に基づいて企業を対象に実施されました





質問: ビデオウォールとは何ですか? ビデオウォール市場の規模と、2035 年までの予測成長率はどのくらいですか?





ビデオウォールは、複数の画面を結合して、より大きな画像または複数の画像のウィンドウを表示することによって作成されるマルチディスプレイ ウォールです。ディスプレイ技術には、LCD、LED、タイル、キューブ、投影スクリーンなどがあります。ビデオ ウォールは、モバイル マウント システムに展開することも、壁に取り付けて常設することもできます。





ビデオ ウォール市場は 2022 年に約 170 億米ドルを獲得し、予測期間中に約 29% の CAGR で成長すると予想されています。さらに、世界のビデオ ウォール市場は 2035 年までに約 887 億米ドルに達すると予想されています。





質問:ビデオウォール市場の成長を牽引する要因は何ですか?





ビデオウォール市場の成長を促進する主な要因は、輸送部門での使用です。空港、鉄道、バス停などの交通の要所で、フライトの詳細や出発時刻などの重要な情報を伝達するためのデジタル技術の採用が増加しており、ビデオウォール市場の需要を促進する可能性があります。たとえば、ロサンゼルス最大の LED ビデオ ウォールは、ダブル ブランドのホテルに引き継がれています。 解像度は 1,890 x 11,480 ピクセルで、面積は 1,500 平方メートル、高さは 15 フィートです。このビデオ画面には 8.0 mm ピクセル ピッチ テクノロジーが搭載されており、約 2,200 万のピクセルがあります。





以下は、ビデオウォール市場の領域の成長を推進する他の顕著な要因の一部です







インタラクティブ性の高いデジタル サイネージ システムに対する需要の高まり





3D ビデオ ウォールなどの定期的なテクノロジーの進歩





メディアおよび広告業界でビデオウォールの受け入れが拡大





教育部門や企業部門での採用の増加









質問: ビデオウォール市場はどのように分類されますか?





世界のビデオウォール市場は、サービス別、製品タイプ別、展開タイプ別、場所別、エンドユーザー別に分類できます。これらのカテゴリはさらに次のように分岐します。









サービス別











ハウジング





インストール





コンテンツ管理











製品タイプ別











LEDビデオウォール





LCDビデオウォール





LPD ビデオ ウォール





その他









LED ビデオウォールセグメントは、2022 年に約 30 億米ドルの市場シェアで市場で重要な地位を占め、予測期間中に約 8.5% の年間複利成長率を記録しました。これは主に、屋外広告 (OOH) 用の LED ビデオ ウォールのニーズが高まっていることと、屋外イベントに適したコントラストや画質の向上など、他のビデオ ウォールに比べてメリットが増大しているためです。









場所別











屋内





アウトドア









これら 2 つのセグメントのうち、屋外ビデオ ウォール セグメントが市場を支配しており、メディアや広告、エンターテインメント分野などのさまざまな業界でビデオ ウォールの需要が急増しているため、予測期間中に 約7.32% の CAGR が見込まれると予想されます。さらに、消費者や顧客を引き付けるための広告キャンペーンで成長企業によるビデオウォールの使用が増加しており、屋外ビデオウォール市場はさらに押し上げられる可能性があります。したがって、これらの業界の成長により、屋外ビデオウォール市場の需要が高まる可能性があります。たとえば、世界の広告業界は 2022 年に約 6,150 億ドルに達しました。









エンドユーザー別











政府と公共





小売および消費財





旅行とホスピタリティ





教育





健康管理





メディアと広告





その他









これらすべてのセグメントの中で、メディアおよび広告セクターが市場を支配し、2022 年の市場総収益の約 15.4% に寄与します。ビデオ ウォールは、従来の広告方法に代わって人々の注意を引く優れた方法です。より大胆でインタラクティブな情報伝達方法を提供し、独自のスタイルでアイデアを表現できるようになります。したがって、メディアおよび広告部門におけるビデオウォールの採用の増加は、市場の需要を促進する可能性があります。

また、政府および公共部門も、予測期間中に最大 15.36% という高い成長率を経験すると予想されます。博物館や美術館でのビデオ ウォールの使用が増加し、監視のために政府の制御室にビデオ ウォールが設置されることで、ビデオ ウォール市場が促進されると予想されます。









展開タイプ別











タッチベース





マルチタッチ





タッチレス





その他









質問: ビデオウォール市場の成長を制限している課題は何ですか?





世界のビデオウォール市場の成長における主な障害は、その設置コストの高さです。ビデオウォール業界の継続的な技術進歩により、メーカーはより優れた技術機器を使用して製品を維持する必要が生じ、製造コストが増加しました。たとえば、2*2 品質の LCD ディスプレイを備えた基本的なビデオ ウォールの価格は平均 4,800 米ドルですが、高度な機能と精巧なセットアップを備えた大型のビデオ ウォールの価格は 30,000 米ドルに達する場合もあります。





市場の成長を制限するその他の要因は次のとおりです。







サプライチェーンの制約など、製造コストの面で直面する課題





市場の競争が激しく、メーカーが目立って収益を増やすことが困難になっています









質問: ビデオウォール市場をリードしている企業は? これらの企業に関する最近の市場の傾向は何ですか?





ビデオウォール市場をリードする企業は次のとおりです。







Samsung Electronics Ltd.





LG Electronics





Panasonic Corporation





ViewSonic Corporation





Sony Corporation





Toshiba Corporation





Leyard Optoelectronic Co.





Navori SA





Philips NV





NEC Display Solutions





Adflow Networks









以下に書かれているのは、ビデオウォール市場における最近の動向の一部です。







2023 年 3 月、Samsung Electronics Ltd.は、高度な機能と強力なソフトウェア ソリューションを備えた新しい革新的なディスプレイ (モデル名 WAC) を BETT (英国教育訓練および技術) で発表しました。





2023 年 3 月、ViewSonic Corp. は、LDS、LDM、LDP ディスプレイの新シリーズを発売しました。 これらの新しいシリーズは、没入型体験の選択肢を広げる ProAV インストーラーを提供します。









質問: アジア太平洋地域がビデオウォール市場で最も有利な機会を提供すると予想されるの理由は何ですか?日本のビデオウォール市場の動向は何ですか?





アジア太平洋地域は、世界のビデオウォール市場で最も収益性の高い機会を提供すると予想されています。予測期間中、約 15% の CAGR で成長すると予想されます。これは主に、この地域での広告支出の増加によるものです。この地域は北米に次いで世界で 2 番目に高い広告支出を占めており、その額は 2,000 億米ドルを超えています。さらに、ホスピタリティへの多額の投資がこの地域の市場の成長を推進しています。たとえば、IBEF (インド ブランド エクイティ財団) によると、インドの観光・ホスピタリティ部門への FDI 流入は、2022 年 4 月から 6 月の間に 164.8 億米ドルに達しました。





APAC 地域内では、日本はモールやホテルなどのさまざまな場所でビデオウォールが受け入れられ、採用されているため、ビデオウォール市場が堅調に成長すると予想されています。また、Sony CorporationやPanasonic Corp.などの主なプレーヤーの存在が、この国の市場の成長を牽引する可能性があります。





質問: 2035 年までにビデオウォール市場で大きな市場シェアを保持するか、顕著な成長を示すと予想される他の地域はどれですか?





北米はまた、この地域でのスマートシティの数の増加に加え、広告への巨額の支出により、世界のビデオウォール市場でも重要な地位を占めています。さらに、この地域でのIoTの使用の増加やその他の技術進歩は、北米地域の市場の成長を促進する可能性があります。最近、NEC ディスプレイ ソリューションズは、正確な 20 ポイントのマルチタッチ機能と柔軟な接続性を備え、職場、教室、またはほぼどこでもコラボレーションとコミュニケーションを可能にするインタラクティブな AOSQU BOARD ディスプレイの発売を発表しました。





世界中でスポーツ イベントの数が増加しているため、ヨーロッパは現在、ビデオ ウォール市場で重要な地位を占めています。メーカーは新しいビジネスモデルの導入を期待しています。ヨーロッパにおけるスポーツイベントからの収益は、2023 年に 72 億米ドルに達すると予想されています。



当社について:





SDKI の目標は、信頼できる詳細な調査と洞察を提供することです。当社は、成長指標、課題、傾向、および競合状況を調査し、それらに関する詳細なレポートを提供することに焦点を当てるだけでなく、お客様と協力して、最大の成長と成功のためにビジネスの全体的な変革を達成します。当社の専門知識は、さまざまな市場セクターのさまざまな規模の企業と長年にわたって協力してきた結果です。



