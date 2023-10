[CMCリサーチ]

先端技術情報や市場情報を提供している(株)シーエムシー・リサーチ(千代田区神田錦町: https://cmcre.com/ )では、 各種材料・化学品などの市場動向・技術動向のセミナーや書籍発行を行っておりますが、 このたび「半導体パッケージ技術の基礎と課題解決およびFOWLP等の最新技術動向」と題するセミナーを、 講師に池永 和夫 氏 (サクセスインターナショナル(株) 半導体セミナーの講師、コンサルタント)をお迎えし、2023年11月29日(水)10:30より、 ZOOMを利用したライブ配信で開催いたします。 受講料は、 一般:55,000円(税込)、 弊社メルマガ会員:49,500円(税込)、 アカデミック価格は26,400円(税込)となっております(資料付)。

パッケージに求められる機能およびパッケージの種類の変遷について解説し、またパッケージの製作プロセスの説明とその課題について解説します。さらに最近のパッケージ動向として SiP,WLP,FOWLP,TSV技術などを例に解説します。





1)セミナーテーマ及び開催日時

テーマ:半導体パッケージ技術の基礎と課題解決およびFOWLP等の最新技術動向

開催日時:2023年11月29日(水)10:30~16:00

参 加 費:55,000円(税込) ※ 資料付

* メルマガ登録者は 49,500円(税込)

* アカデミック価格は 26,400円(税込)

講 師:池永 和夫 氏 サクセスインターナショナル(株) 半導体セミナーの講師、コンサルタント





【セミナーで得られる知識】

パッケージ技術の変遷とその要素技術に関する知識が得られる。それにより、パッケージの形状、工程の意味と関連性が深く理解できるようになり、将来のパッケージ開発、材料・装置開発などに役立てることが出来る。







3)セミナープログラムの紹介

1. 半導体パッケージとは

1-1 . パッケージに求められる機能

1-2 . パッケージの構造

1-3 . パッケージの変遷

1-4 . パッケージの種類

の説明を行う。



2. パッケージの組み立て工程(後工程)と課題

代表的なパッケージを見本にして、各工程の説明と課題およびその対策について解説をする。



3. パッケージの技術動向と課題について解説する

3-1. パッケージの電気特性と多ピンパッケージ

3-2 . フリップチップ ボンディング

3-3 . SiP ( System in Package )

3-4 . WLP ( Wafer level Package )

3-5 . FOWLP ( Fan-Out Wafer level Package )

3-6 . TSV ( Through Silicon Via )

について動向の解説を行う。







4)講師紹介

【講師経歴】

ソニー(株) 入社後、半導体パッケージの開発、生産に従事。ハイブリッド事業部 事業部長、半導体関連会社役員を担当。 ソニー(株) 退社後、サクセスインターナショナル(株)に入社し、半導体セミナーの講師、コンサルタントに従事する。

【活 動】

半導体産業人協会主催・半導体入門講座・半導体ステップアップ講座の「半導体パッケージング技術」の講師を担当。







5)セミナー対象者や特典について

【セミナー対象者】

パッケージ技術に関する若手技術者、装置メーカー、材料メーカーの技術および営業、マーケティング担当者など





