ホテルニューオータニ大阪

ティー&カクテル「SATSUKI LOUNGE」

『スーパースイーツビュッフェ 2024 ~ホテルでいちご狩り~』

https://www.newotani.co.jp/osaka/restaurant/satsukilounge/strawberry/



ホテルニューオータニ大阪は、ティー&カクテル「SATSUKI LOUNGE」にて、旬を迎えるいちごをテーマにしたスイーツビュッフェ『スーパースイーツビュッフェ 2024 ~ホテルでいちご狩り』を2024年1月5日(金)より本格オープンします。



今年のテーマは“わくわく”なスイーツビュッフェ!プレミアムティーブランドとのコラボも実現







毎年3万名さま近くのご利用をいただき、累計28万名さま以上の皆さまに愛されてきた“元祖”いちごビュッフェ、“ホテルでいちご狩り”。今年のテーマは“わくわく”。今回は、同じ“わくわく”をコンセプトに世界53ヵ国の人々へ上質な茶葉を提供するニューヨーク発のプレミアムティーブランド、「HARNEY & SONS」とのコラボレーションスイーツが登場するなど、よりパワーアップした“いちご尽くし”な時間をお届けします。



必食のコラボレーションスイーツは6種のラインアップ

アメリカ ニューヨーク州で誕生した、プレミアムティーブランド「HARNEY & SONS」のコンセプトは、“日常に喜びと安らぎとわくわくを”。同じフィロソフィーを持つティーブランドをスイーツビュッフェに迎え、多くの方々に「見て愉しく、食べて安らぐ」ようなスイーツを作り上げました。



甘みが強く、コクのある味わいが特徴の「アッサム」は、外側をカリっと焼き上げることで香ばしさを加えた「カヌレ」や、甘みが引き立つ『ロイヤルミルクティー ジェラート』に。そのほか上質な茶葉をダイレクトに味わう「スコーン」や、香り高い「アールグレイ」と濃厚なチョコレートを合わせた「タルト」など、全6種のコラボレーションスイーツが登場します。



■3種のブランドいちごをパティシエ特製ディップで味わう“プレミアムプレート”もコラボレーション





パティシエが考案した「フレッシュいちごに合うディップソース」2種とブランドいちご3種がセットになった、プレミアムなプレートもご用意。ディップソースの1種は、パティシエ特製の「ミルクソース」と「HARNEY & SONS」の中でも個性的な茶葉「ミルキー・ウーロン」を合わせた、コラボレーションソースをお愉しみいただけます。

濃厚なミルクとフルーティーな茶葉の香りで、フレッシュいちごがさらにリッチな味わいに。いちごを粒ごと愉しむ贅沢な時間をお過ごしください。



『プレミアムいちごプレート with HARNEY & SONS』

¥1,000

※サービス料共

※本商品は、オプションメニューとなります。



“あまおうスイーツ”も食べ放題! 1カット¥1,400超のスーパーシリーズもお目見え







ホテルニューオータニのシグネチャースイーツである「スーパーシリーズ」からは、1カット¥1,404の『新スーパーあまおうショートケーキ』が食べやすいビュッフェサイズになって登場。九州大牟田産の生クリームを使用し、「博多あまおう」の香りと甘さを最大限に生かした、王道にして究極のショートケーキも心ゆくまでご堪能いただけます。さらに、ホテル自家製カスタードクリームをたっぷり使用した『あまおうナポレオンパイ』やタルトなど、“あまおうスイーツ”も続々登場します。



《11/17(金)10:00から》人気枠を確実に予約するなら、先行予約がおすすめ





ホテルニューオータニ大阪のスイーツビュッフェは、ショーケースにスイーツがずらりと並び、まるでジュエリーショップのショーケースのよう。誰にも手を付けられていない輝くスイーツを写真に収めようと、多くの方々がオープンすぐの来店を希望し、11時30分の予約枠はいち早く埋まってしまうのが現状です。



「人気の時間にいち早く予約を取りたい」という期待にお応えして、2023年11月17日(金)10時より先行予約を開始します。先行予約は、オプションメニュー『プレミアムいちごプレート with HARNEY & SONS』付プランをお申し込みいただいた方限定。この機会に、プレミアムプレートを“撮れ高MAX”の上質空間でご堪能ください。



開催概要





ホテルニューオータニ大阪

ティー&カクテル「SATSUKI LOUNGE」

『スーパースイーツビュッフェ 2024 ~ホテルでいちご狩り~』



[期間]

2023年12月1日(金)~10日(日)

2024年1月5日(金)~3月31日(日)

[時間]

12月 平日 11:30~16:00(最終入場 14:30) 土・日・祝日 11:30~18:30(最終入場 17:00)

1月以降 平日 11:30~16:00(最終入場 14:30) 土・日・祝日 11:30~17:30(最終入場 16:00)

[料金]

大人 (平日)¥6,200 (土・日・祝日)¥6,900

小学生 ¥3,500/幼児(4歳以上)¥2,500 ※税金・サービス料共

[場所]

ホテルニューオータニ大阪 大阪市中央区城見1-4-1

ティー&カクテル「SATSUKI LOUNGE」(ロビィ階)



[ご予約開始]

1・2月分のご予約

《先行予約》11月17日(金)10:00~

《一般予約》11月24日(金)10:00~

※先行予約は、オプションメニュー『プレミアムいちごプレート with HARNEY & SONS』付プランをお申し込みの方が対象となります。

[お問合せ]

Tel:06-6949-3276(ティー&カクテル「SATSUKI LOUNGE」直通)

※写真はイメージです。

※食材の入荷状況等により、内容が予告なく変更となる場合があります。

※12月は1月メニューと一部内容が異なります。

