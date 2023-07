[株式会社パルコ]

札幌PARCO(北海道札幌市中央区南1条西3-3)では、7/6(木) 屋上に『BBQ BeerGarden THE SUMMER(バーベキュービアガーデン ザ・サマー)』がオープンいたしました。料理はBBQを華やかに彩るタコスを中心としたオードブルをはじめ、シェフ厳選の5種類のお肉を使ったBBQやシーフードBBQ、北海道定番のジンギスカンも厳選した柔らかいロース肉を使用するなど味にこだわったコースをご用意。ドリンクはサッポロビールをはじめ、コロナビールなど100種類以上のカクテルやモクテル(ノンアルコールカクテル)等も飲み放題という豪華なプランを安価に取り揃えています。









心地よい風が吹き抜けるフロアに、緑に囲まれるグリーンウォールや涼しげなプールを設置し、映える空間を演出。リラックスできる個室的なパーゴラ席や涼やかなウォーターサイド席、プレミアムなソファー席など約300席をご用意しています。デートや接待、仲間とワイワイする等あらゆるシーンに合わせて楽しむことが出来るのも魅力です。



札幌の短い夏をおいしい映えビアガーデン『BBQ BeerGarden THE SUMMER』でお楽しみ下さい!

【HP・ご予約はこちら】 https://www.summer-beer.com/



『BBQ Beer Garden THE SUMMER』の6つのプランをご紹介!





●プレミアムBBQプラン(飲み放題付き) お一人様 ¥5,000(税込)



シェフが厳選したお肉5種のBBQと3種のシーフードが付いた豪華なBBQ。さらにタコス、アヒージョといった充実のサイドメニューなど全16種の魅力のコースです。”映える”こと間違いなしの豪華なプレミアムBBQプランは1番のおすすめです。



●特選ロースジンギスカンプラン(飲み放題付き) お一人様 ¥4,500(税込)



北海道産の柔らかな味付き特選ロースジンギスカンをメインに、地元の野菜を使用した日替わりカレーが付いたジンギスカンのお肉にこだわったプランです。※タコスなどオードブルは付いておりません



●BBQプラン(飲み放題付き) お一人様 ¥4,000(税込)



厚切り牛ハラミとガーリックポーク、スパイシーチキン、ジンギスカン5種類のお肉でBBQが楽しめるプランです。サイドメニューのタコスやアヒージョを合わせると全部で13種類の味わいが楽しめるお得なプランです。



●【平日限定】無限タコスパーティープラン(飲み放題付き)※数量限定 お一人様 ¥3,500(税込)



札幌初! 無限タコス食べ放題やオードブルがセットになった平日限定の飲み放題プラン。 スパイシーチキンなど7種類のオードブルもセットになっているので、みんなでワイワイ、パーティースタイルで盛り上がりたい時や、2次会、女子会にもベストマッチしますよ♪



●【21時以降限定】飲み放題プラン お一人様 ¥2,300(税込)



100種類以上のドリンクが120分飲み放題! ご当地限定のサッポロクラシック樽生をはじめ、コロナビールや、バリエーション豊かなカクテルや自家製サングリアなど100種類以上のカクテルやモクテルを楽しむ事が出来ます。ビールだけではないビアガーデンの魅力を!



●【週末21時以降限定】映えタコスオードブル付き飲み放題プラン お一人様 ¥3,500(税込)



100種類以上のドリンクが120分飲み放題+タコスなどのオードブルがセットになったプラン。タコスをはじめとした7種類のオードブルもセットになっているので、オードブルをつまみつつ、豊富なドリンクを楽しみたい方におすすめです。※ラストオーダー20分前



※お席のご利用は各プラン共通で1回2時間までとなります。

※全コースの内容は仕入れ状況により、一部変更させていただく場合がありますので、ご了承お願いします。

※飲み放題はラストオーダー20分前となります。

※電話でのご予約はお受けしておりません。ご予約、お問合せについてはHP、予約サイトからお願いいたします(札幌PARCOにご連絡いただいてもお繋ぎ出来ません)。

※荒天時は休業する場合があります。最新情報はHPまたはSNSにてご確認ください。

※全席禁煙です(喫煙ブースをご利用ください)



『BBQ Beer Garden THE SUMMER』 開催概要





期間 : 2023年7月6日(木)~9月3日(日)

時間 : 月~金 16:00~23:00(L.O. 21:30 ドリンク L.O. 22:30)

土、日、祝日 12:00~23:00(L.O. 21:30 ドリンク L.O. 22:30)

会場 : 札幌PARCO 屋上

〒060-8502 北海道札幌市中央区南1条西3-3

アクセス: 地下鉄大通駅から徒歩2分 すすきの駅から徒歩4分

ご予約 : https://www.summer-beer.com/



企業プレスリリース詳細へ (2023/07/07-21:16)