日本初! 国民プロデューサー(視聴者/以下、国プ)がデビューメンバーを決めるサバイバルオーディション番組で、ファンからは日プシリーズと呼ばれる『PRODUCE 101 JAPAN』の第3弾『PRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS』が10月5日21時より、ドコモの映像配信サービス「Lemino」で無料独占配信されます。

9月26日には、都内にて「『PRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS』概要発表記者会見、練習生お披露目」が開催され、練習生、国プ代表、トレーナー、アンバサダーが登壇しました。

『PRODUCE 101』は、最初の選考を通過した101名からスタートし、ダンスや歌唱などさまざまなミッションに挑戦。国プの国民投票で勝ち残る者が決定し、最終回で熾烈な競争を勝ち抜いた11名がメジャーデビューします。

過去2回開催されたボーイズグループオーディションでは、2019年のSEASON1から、第73回NHK紅白歌合戦に初出場を果たしたJO1、 2021年のSEASON2から、デビュー1年目にして、日本武道館を含む全国4都市で開催された初のアリーナツアーで、12万人を動員したINIが誕生しました。

これまでの『PRODUCE 101 JAPAN』シリーズの功績はもちろん、JO1、INIと世界へ羽ばたくボーイズグループを誕生させた同プロジェクトの期待値は高く、会見場には、テレビ、雑誌、Webなど約100媒体がかけつけました。



多くの記者やカメラマンが見守る中、国プ代表の木村カエラは、本番組の見どころをこう語ります。

「限られた時間の中で、ものすごい勢いで練習しているので、 まずこのスピード感が面白いです。そして、パフォーマンスで披露される課題曲は、世代を超えて楽しめる曲が選ばれているので、家族みんなで楽しめるんじゃないかなと思います。彼女たちが成長していく姿を見てほしいです」

トレーナー陣も超豪華! シーズン2から引き続き練習生を指導するのは、青山テルマ、KEN THE 390、仲宗根梨乃の3名です。

ラッパーのKEN THE 390は前シーズンとの違いについて、経験者が多いことに触れつつ「ラップの才能がある子もいるし、初めてやったのに魅力を感じる子もいる。(101は)そういった才能が花開く場であってほしいし、自分たちもそのサポートができたら」と意気込みます。

一方、アーティストの青山はこう述べます。

「練習生の年齢的にも、親心のような気持ちになることがあります。序盤から涙の場面が多いですが、みんな吸収も早いので、成長を見ていく感動もあります」

「前回のシーズンも、俺ら韓国行きます、101名います、YES! みたいな」とフロウに乗せて話したのは、ダンスエンターテイナーの仲宗根。「カメラは100倍大きくなって、いろんなところに設定されて大規模っすよ!」と大興奮でした。

そして今回、新たに加わったのは、FTISLANDのボーカルで『PRODUCE 48』でもトレーナーを務めたイ・ホンギ、SHINeeやITZYの振り付けを担当した若手実力派ダンサー・YUMEKIです。

ボイストレーナーを任されたイ・ホンギは「一番大事だと思っているのは、声の色や魅力です。練習生のみんなはまだ若いので、自分でも気づいていない魅力がたくさんあります。それを、みなさんと一緒に探したいです」とコメント。「個人的には、このまま全員デビューしてほしい気持ちで、本気で授業しています」と語ります。

YUMEKIは番組テーマ曲『LEAP HIGH!~明日へ、めいっぱい~』の振り付けを担当。どんなイメージで振り付けをしたのか、と問われ、こう答えました。

「曲を聴いたときの感覚・感性を生かしつつ、どうすれば練習生101名が一人ひとり個性を出せるか、たくさん考えました」

そんなYUMEKIと仲宗根は、TikTokで話題沸騰中の『LEAP HIGH!』ダンスチャレンジのパフォーマンスを生披露しました。

ここで、約1万4000人の応募の中から選ばれた練習生がステージに登壇。「国民プロデューサーのみなさん、よろしくお願いします!」と全員で挨拶します。そんな彼女たちを支えるアンバサダーに就任したのは、自身も『PRODUCE 48』に参加し、IZ*ONEのメンバーとしてデビューした矢吹奈子です。

矢吹は「『PRODUCE』シリーズの先輩として、練習生のみなさんに寄り添いながら応援できたらなと思いますし、より多くの国プのみなさんに知っていただけるように、 アンバサダーとしての役目も果たせたら」と意気込みを述べました。

ここで、矢吹がMCとなり、練習生とのトークコーナーの時間が設けられました。



Q:ライバルであるほかの練習生を見て感動したことは?

A:テーマ曲のダンスと歌を覚える期間中、同じお部屋だったメンバーが、朝方までずっと1人で練習していて、 感動と尊敬の気持ちが生まれました。

Q:トレーナーから言われて印象的だった言葉は?

A:思うような結果を出せなくて悔しい思いをしていたとき、イ・ホンギ先生から「これから成長して、たくさんの国プに見つけてもらうことが大切」との言葉をいただきました。そこから切り替えて前向きになれました。

A:YUMEKI先生から「いろんなものを犠牲にする覚悟でここに来たんだったら、自分がカッコいいと思える姿で家族の元に帰ろう」と言っていただきました。精神的に落ち込んでいたんですけど、その言葉を聞いて、みんなでもう一回頑張ろう、と涙を流しながらレッスンしたのがすごくいい思い出です。

Q:この場を借りて、国プ代表やトレーナーに言っておきたいことは?

A:いつも歌、ダンス、表現力のレッスンをしてくださるんですけど、みなさん本当に肌がキレイで……。今度、私たちにスキンケアのレッスンもしていただきたいです!

このほか、練習生が「エンディングポーズ」を披露する中、司会進行の久代萌美から促され、矢吹が生披露する一幕も。ポーズを決めて、練習生のハートを打ち抜いていました。

こうして大盛り上がりの中、トークコーナーは終了。最後に矢吹は、サバイバルを勝ち抜くヒントを述べつつ、こうエールを送りました。

「やっぱり、最後まで諦めないことですかね。私も一番下のFクラスから始まり、落ち込んでいる時間ももったいない、と思って練習を頑張りました。やった分だけ結果が出ると思うので、みなさんも最後まで自分のできることを全部出し切ってもらえたら……。みなさんにとって『プデュをやってよかった』と思える時間になったらいいなと思います」

『PRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS』は、Leminoにて、10月5日21時より配信スタートです。お見逃しなく!



『PRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS』練習生プロフィール







最新の練習生のプロフィールは、こちらからご覧いただけます。



『PRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS』





