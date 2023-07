[株式会社パルコ]

株式会社パルコ(本部:東京都渋谷区、以下パルコ)は、8月3日(木)から8月21日(月)の19日間 渋谷PARCO B1FのGALLERY X BY PARCOにて、ゲーム実況者「むつー」制作TRPGシナリオ「傀逅」(かいこう)の約1年半ぶりの再始動を記念し『傀逅―渋谷、邂逅。』を開催します。







近年注目を集めるゲームジャンルの1つであるTRPG(テーブルトークRPG)のマーケットの最前線で活躍する、ゲーム実況者むつー。



渋谷PARCOでは彼がリリースし、業界では異例のシリーズ累計2万部越えの大ヒットとなったTRPGシナリオ「傀逅」の約1年半ぶりとなる再始動を記念し展覧会を開催いたします。



展覧会ではTRPGシナリオ「傀逅」の世界観をむつー監修の元に再現。シナリオの世界に入り込んだかの様な空間の中で、ゲームの中のプレイヤーの様にむつー氏のGM(ゲームマスター)進行案内を聞きながら楽しめる展示を行います。



さらに「傀逅再始動」と銘打ち、むつーYoutubeチャンネルでは展覧会開催前に「傀逅」のセッション配信を予定。展覧会と配信の両方から「傀逅」の世界を楽しむことのできる期間となります。



会場では傀逅シナリオブックをはじめ傀逅オリジナルグッズの発売が決定。今後も続々とグッズ詳細は発表予定でございます。



渋谷PARCOで「傀逅」の世界にぜひ邂逅くださいませ。





【展覧会概要】





『傀逅―渋谷、邂逅。』produced by むつー

●会期/2023年8月3日(木)~8月21日(月) 19日間

●会場/渋谷PARCO B1F GALLERY X BY PARCO (渋谷PARCO B1F)

●営業時間/ 11:00~21:00 ※入場は閉場時間の30分前まで ※最終日は18:00閉場

詳しくは渋谷PARCO営業日時をご確認ください。渋谷PARCO公式サイト: https://shibuya.parco.jp/

●入場料/ 700円(税込) ※ノベルティ付き ※小学生以下無料 ※小学生以下のみでの入場禁止

●WEB/https://art.parco.jp/galleryx/detail/?id=1251



<先着入場事前予約>

会期中は先着での入場事前予約を受付いたします。※会場の混雑状況により一部当日券も販売予定。

・予約申込期間:2023年7月15日(土)12:00~

・お申込みページ:https://t.livepocket.jp/t/w5yiv



●主催・企画制作/パルコ ●企画協力・全面監修/mutuu gaming ●協力:KADOKAWA



本作は、「 株式会社アークライト 」及び「株式会社KADOKAWA」が権利を有する『クトゥルフ神話TRPG』の二次創作物です。

Call of Cthulhu is copyright (C)1981, 2015, 2019 by Chaosium Inc. ;all rights reserved. Arranged by Arclight Inc.

Call of Cthulhu is a registered trademark of Chaosium Inc.

PUBLISHED BY KADOKAWA CORPORATION 「クトゥルフ神話TRPG」

※イベント内容は予告なく変更となる場合がございます。



【グッズ】





※画像はイメージです。 ※商品は全て税込価格です。





その他

各種傀逅グッズ・むつー公式グッズを販売決定!

※詳細は後日発表予定



販売予定アイテム

・イベント裏話ブック「傀逅展の舞台裏」 2,000円

・エモクロアTRPG「傀逅」シナリオ本 2,200円

・アクリルブロック11種 各3,800円

・しおり(ハリケーンセット・コンバスチョンセット・AIbotセット・邪神セット) 3種類1セット780円

※全セット購入で「むつーしおり」をプレゼント

・ラバーキーホルダー(ランダム8種) 1個 850円

・おすわりシール 650円



※取り扱いグッズは事前の告知なく変更となるおそれがございます。



【入場特典】







会場では入場特典として

『渋谷傀逅展オリジナルKVクリアファイル』をプレゼント。

更に、会場内で振るダイスの出目によってランダムに『ハンドアウト風ポストカード』、それに対応した『エンドカード』もプレゼント。

※ハンドアウト風ポストカード、エンドカードはダイスの出目によりお渡しできるものに偏りが出る恐れがございます。



【傀逅再始動企画 セッション配信】







TRPG『傀逅』再始動企画として、むつーYoutubeチャンネルにて『傀逅』の配信が決定!



第1回

2023年7月22日(土)(前編)、23日(日)(後編)両日18時開始

第2回

2023年7月30日(日)13時開始(前後編)



配信内容を大幅リニューアルし、バージョンアップした姿で配信予定。

出演者をはじめ詳細情報はむつー公式Youtubeチャンネルにて後日発表予定。



むつー / mutuu gaming 公式Youtubeチャンネル:

https://www.youtube.com/mutuugame/featured



【プロフィール】







むつー

Youtube配信者

TRPG・ゲーム実況 『壊胎』『傀逅』シナリオ作者



活動歴14年のゲーム実況者。YouTubeへの動画投稿・生配信を中心に行っている。

近年ではTRPGのGM(ゲームマスター)やPL(プレイヤー)の活動が主軸。 同時に幅広いジャンルを投稿するゲーム実況者であり、ポケモンやマリオカート、レインボーシックスシージ実況者として認知しているファンも多い。

「TRPGの面白さを多くの人に伝えたい」というモットーの元、TRPGになじみのない実況者を巻き込んだ大型配信の企画や、視聴者が没入しやすい配信の仕組みづくりでTRPGそのものの認知を拡大。また、TRPGシナリオとしては異例のシリーズ累計2万部越えの大ヒットとなったクトゥルフ神話TRPGシナリオ『壊胎』『傀逅』をリリースするなど、シナリオ作者としても配信者としてもTRPGマーケットの最前線で活躍している。





『傀逅』

ゲーム実況者・むつー制作のTRPGシナリオ。

個人販売のものでありながら累計販売数は1万部を突破。

2019年に販売開始して既に4年が経過しているが、未だにTRPGファンから熱狂的な支持を持っている。

容赦のない難易度と展開で、全力で立ち向かうプレイヤーたちが様々なドラマを生むと好評。

傀逅で遊ぶ生配信を作者本人が何度か行っているが、平均12時間前後の長編動画にも拘わらず累計視聴回数は300万再生を突破している。



2023年7月からは傀逅再始動企画として、約1年半ぶりのむつー本人による傀逅配信、新素材集の配布、本展覧会の開催を行う。



