【2023年10月21日(土)22日(日)ライブ開催のご案内】







この度、吉田朱里が2023年10月21日(土)22日(日)にUP SIDE DOWN Galleryにてプロデュースブランド合同POPUPを開催することが決定しました。

NBM48卒業後数々のブランドを展開。そしてより多くの方々に「かわいい」を届けるために、吉田朱里の考えが詰まったプロデュース商品合同POPUP【アカリンFes mini】を開催を決定!



吉田朱里 本人コメント

初めての合同ポップアップになるのでとってもワクワクしてます!

自分のブランドやコラボ商品など、この日のために作ったものもあるので是非遊びにきて欲しいです!

皆さんと楽しい時間を過ごせるの楽しみにしてます!



吉田朱里プロデュースブランド合同POPUP【アカリンFes mini】開催概要





公演名:「アカリンFes mini」

出演:吉田朱里

日程:10/21(土)22(日)11:00~19:00

チケット料金:5000円

場所: UP SIDE DOWN Gallery

(東京都渋谷区鉢山町13-12 1F )

主催・企画・制作:吉本興業株式会社

運営:吉本興業株式会社



<チケット情報>

・FC先行

受付期間:9/27(水)11:00~9/29(金)11:00

結果発表:9/30(土)18:00

・FANYチケット先行

受付期間:10/1(日)11:00~10/3(火)11:00

結果発表:10/4(水)18:00

一般発売:10/8(日)10:00



