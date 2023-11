[株式会社ニュー・オータニ]

愛するすみっコたちに囲まれて、最高の2024年のスタートを!







ホテルニューオータニ

「すみっコぐらしルーム in ホテルニューオータニ」

https://www.newotani.co.jp/group/sumikkogurashi/



ホテルニューオータニ(東京、大阪、博多)にて販売中の「すみっコぐらし」とのコラボレーションルームの年末年始プラン「すみっコぐらしルーム in ホテルニューオータニ~すみっコたちと初夢!~」(2023年12月31日(日)~2024年1月2日(火))のご予約受付を2023年11月30日(木)10時より開始いたします。



年末年始は、すみっコたちに囲まれて過ごす贅沢プランで癒されてみてはいかが?





2023年8月の販売開始から11月までの4か月間、常に満室となり、予約の取れないコラボルームとして話題を集める「すみっコぐらしルーム in ホテルニューオータニ」。今月販売した最後の2ヵ月分もほぼ完売となりました。ラストチャンスともいえる年末年始の「すみっコぐらしルーム」はホテルで過ごすお正月を堪能できるプラン。2023年11月30日(木)10時より予約を開始いたします。



今年1年頑張った自分へのご褒美として、また新しい1年が良いものになるように願いを込めて、すみっコたちとの癒しのホテルステイはいかがでしょうか。



日本最大規模のお正月プランも楽しめる!







期間中はお正月プランのイベントも盛りだくさん。すみっコたちと館内をまわって、ぬい撮りやお正月プランの各種イベント参加*をお楽しみいただけます。さらに、12月31日(日)にご宿泊のプランには年越しそばと翌日のおせち料理も付きます。いつもよりちょっと贅沢なご褒美プランとして、この機会にぜひお楽しみください。



※食材の入荷状況により内容が変更となる場合がございます。あらかじめご了承ください。

※イベント参加は一部有料、またお正月プラン専用イベントにつき、ご参加いただけないイベントもございます。あらかじめご了承ください。



ここでしか手に入らない描き下ろしの宿泊者限定ノベルティグッズ







ご宿泊者限定ノベルティグッズは2種類ご用意。てのりぬいぐるみはホテルマンに扮したすみっコたち6個セットになっており、それぞれが手に持っているアイテムは実際にホテルで使用されているものも!制服を着たすみっコたちの姿が愛らしく、お部屋のフォトスポットや日本庭園でぬい撮りをしたり、朝食に連れていったりと、楽しみ方はさまざまです。



SNSでも大きさが話題のアクリルスタンドは、東京・大阪・博多でデザイン違いの3種類をご用意しました。3ヵ所に泊まって全種類集める楽しみも!



アクリルスタンドが大きいのは、ノベルティグッズのてのりぬいぐるみを全員並べられるようにというこだわりから。お部屋に飾るのにも撮影するのにもぴったりなサイズになっています。実際にアクリルスタンドに描かれているところに連れていき、写真を撮るという楽しみ方もできます!



コラボルームの余韻をおうちに連れて帰れる、宿泊者限定販売グッズ







宿泊した方だけが購入できる限定販売グッズもご用意いたしました。今回のオリジナルアートを使用した「コラボクッションカバー」は、ホテルスタッフに扮したすみっコたちが大集合のリバーシブルスタイル。その日の気分に合わせてお楽しみいただけます。



ホテルの制服を着たすみっコたちが並んでゆらゆらと揺れるかわいらしい「スイングアクリルスタンド」も宿泊者限定販売。お部屋にサンプルが飾られているので、手に取って見てから購入できるのもうれしいポイントです。



<宿泊者限定販売グッズ>

・コラボクッションカバー ¥2,500

・スイングアクリルスタンド ¥3,000

※宿泊者限定販売グッズのご購入方法はご宿泊時にご案内いたします。

※ご購入数はご宿泊人数分に限ります。

※クッションはカバーのみの販売です。中身は含まれておりません。

(30cm×30cmのクッションが入るサイズです。)

※客室内にサンプルをご用意しております。

※画像はすべてイメージです。内容は予告なく変更になる場合がございます。



推しが出るまで諦められない!自分だけの空間にあるカプセルトイ自販機







客室内には1部屋につき1台カプセルトイ自販機を設置。ほかでは手に入らないピンズは全部で6種類ラインアップ。ありったけの500円硬貨を持参する方も多く、誰にも邪魔されることのない自分だけの空間で、満足いくまでお楽しみいただけます。

販売価格:1回 ¥500(税込)※500円硬貨のみ対応、100円硬貨はご利用いただけません。



宿泊できなくても諦めないで!オリジナルグッズの一般販売も









ご宿泊が叶わない方にもチャンスが!お部屋にご用意しているコラボレーショングッズはオンライン限定で一般販売も実施いたします。ラインアップはアートボード2種とマグカップをご用意。ホテルスタッフに扮してホテルのお仕事に励んでいるすみっコたちをデザインした、ここでしか手に入らない唯一無二のグッズをお見逃しなく!



<一般販売グッズ>

・コラボアートボード ¥6,000

・コラボマグカップ ¥3,800

※いずれも送料共

※ご購入はインターネット限定とさせていただきます。

※ご宿泊者以外でもご購入いただけます。

※受注生産のためお届けはご注文の2~3か月後を予定しております。状況により前後する場合がございます。

※写真はイメージです。



すみっコぐらしとは









2012年、「ここがおちつくんです」をキーワードに誕生したキャラクター。かわいいだけじゃない、ちょっぴりネガティブでシュールなキャラクターやストーリーが幅広い層の人気を集めています。電車に乗ればすみっこの席から埋まり、カフェに行ってもできるだけすみっこの席を確保したい…。日本人の多くが持っているそんな思いを「すみっコ」たちが体現しています。

▷詳しくはこちら:https://www.san-x.co.jp/sumikko/profile/



「すみっコぐらしルーム in ホテルニューオータニ~すみっコたちと初夢!~」販売概要





https://www.newotani.co.jp/group/sumikkogurashi/



[期間]

2023年8月1日(火)~2024年1月31日(水)

[予約受付]

2023年11月30日(木)10:00より

※2023年12月31日~2024年1月2日宿泊分のみ

※インターネット予約限定



<ホテルニューオータニ(東京)>

[料金]

ガーデンタワー ラージツインルーム(39.7平方メートル )

1室1名さま¥90,000~

1室2名さま¥103,000~

1室3名さま¥123,000~

※料金には、1室1~3名さまご利用時の1泊室料、朝食、税金・サービス料が含まれます。

※12/31宿泊分は、1泊室料、年越しそば、おせち、税金・サービス料が含まれます。

※1日3室限定

[ご予約]

https://www.newotani.co.jp/tokyo/stay/plan/sumikkogurashi/

[お問合せ]

Tel.03-3234-5678(ホテルニューオータニ(東京)客室予約直通)



<ホテルニューオータニ大阪>

[料金]

スーペリアツインルーム(30平方メートル )

1室1名さま¥53,000~

1室2名さま¥65,000~

※料金には、1室1~2名さまご利用時の1泊室料、朝食、税金・サービス料が含まれます。

※12/31宿泊分は、1泊室料、年越しそば、おせち、税金・サービス料が含まれます。

※1日2室限定

[ご予約]

https://www.newotani.co.jp/osaka/stay/plan/sumikkogurashi/

[お問合せ]

Tel.06-6949-3232(ホテルニューオータニ大阪 ルームリザベーションズ直通)



<ホテルニューオータニ博多>

[料金]

エグゼクティブツインルーム(26.5平方メートル )

1室1名さま¥42,000~

1室2名さま¥64,000~

※料金には、1室1~2名さまご利用時の1泊室料、朝食、税金・サービス料が含まれます。

※12/31宿泊分は、1泊室料、年越しそば、おせち、税金・サービス料が含まれます。

※1日2室限定

[ご予約]

https://www.kys-newotani.co.jp/hakata/stay/plan/sumikkogurashi/

[お問合せ]

Tel.092-715-2000(ホテルニューオータニ博多 宿泊予約直通)



企業プレスリリース詳細へ (2023/11/27-12:16)