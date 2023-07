[株式会社 三越伊勢丹ホールディングス]

<MOO:D MARK by ISETAN>https://moodmark.mistore.jp/







近頃リアルでのお付き合いも増えてきて、渡しそびれていた「結婚祝い」や「出産祝い」を贈る機会も増えたのでは?<MOO:D MARK by ISETAN>は、百貨店クオリティの鉄板ギフトはもちろん、伊勢丹バイヤーがセレクトしたハイセンスなアイテムが揃うオンラインギフトサイト。シーンごとのギフトアイデアも豊富に紹介しており「きちんと&おしゃれ」かつ、かしこまりすぎない旬なギフトが揃います。

さらに、SNSなどでURLをシェアすることでギフトが贈れる「ソーシャルギフト」を使えば、遠方に住んでいる友だちへや、住所がわからない同僚・後輩にさり気なくギフトを贈ることが可能です!







【結婚祝い】人気&おすすめランキング 友達編







友だちへの結婚祝いは、適度なカジュアル感とおしゃれ感をキーワードにセレクト。もらって困らない消耗品や雑貨類、好みに合わせたお酒などがおすすめです。











BEST1

<イソップ / Aesop>レバレンス ハンドウォッシュ 500ml 4,950円

BEST2

<ドーゾ / dōzo>dozo すえながく愛してね 11,880円

BEST3

<きょうの日本酒 / KYOU NO NIHONSHU>おうちごはんに寄り添う 一合瓶日本酒3本セット

【手提げ付】5,610円







【結婚祝い】人気&おすすめランキング 同僚・先輩・後輩編







同僚や先輩後輩への結婚祝いは、実用性を重視。気を遣わせないように気軽に楽しめるグルメや日常に使えるアイテムを選んでみては?











BEST1

<オリオテカ / OLIOTECA>EXVオリーブオイルとバルサミコ酢と塩のセット 8,100円

BEST2

<育てるタオル>フィール フェイスタオル2個セット (ギフトBOX付) 5,830円

BEST3

<クチポール / Cutipol>ゴア カトラリーペアセット 15,180円~21,120円







【結婚祝い】人気&おすすめランキング 兄弟姉妹・親戚編







兄弟姉妹・親戚への結婚祝いは、身内だからこそ贈れる特別感溢れるギフトを。2人で一緒に少し贅沢な時間を楽しめるギフトや、長く使える名品などのアイテムがおすすめ!











BEST1

<ソウ・エクスペリエンス / SOW EXPERIENCE>RESTAURANT RED 23,100円

BEST2

<キンタン / KINTAN>初めてのKINTAN焼肉セット 3人~4人前 13,500円~14,001円

BEST3

<アラビア / ARABIA>24h トゥオキオ プレート20cm ペア 8,800円

<MOO:D MARK by ISETAN>結婚祝いのプレゼント人気ランキング

記事はこちらから

https://moodmark.mistore.jp/wedding/s010111/









選んだギフトと一緒に気持ちが贈れる、オプションギフト!









また、ギフトと合わせて贈れるオプションギフトに「バスソルト」「タオルハンカチ」「フラワーチケット」の3種類をご用意。それぞれ「THANK YOU」「FOR YOU」「CONGRATS!」のメッセージ入りで、選んだギフトと一緒に気持ちを添えて贈ることができます。







スタイリッシュなラッピング、伊勢丹の包装紙やのしも用途に合わせてセレクト









贈り手の気持ちを届けられるようなデザインを目指し、リニューアルしたギフトラッピングは、様々なギフトシーンに寄り添うスタイリッシュな仕上がり。年齢性別問わず贈りやすい、ニュートラルなグレーをベースにした包装紙やショッピングバッグには「人との繋がり」というキーワードからイメージしたロゴがデザインされています。「ワクワク」感が伝わるような配送BOXには、開けた時にアクセントになる「for you」のメッセージが。

オリジナルギフトラッピングの他、伊勢丹の包装紙でのラッピングやのし紙にも対応しており、用途に合わせて包装紙を選ぶことができます。





※価格は全て税込みです。

※一部ソーシャルギフト対応不可な商品がございます。

※冷凍・冷蔵ギフト、産地直送ギフトなど、一部ラッピング・のし紙・オプションギフトの追加をお選び頂けないギフトがありますこと、予めご承知おきくださいませ。

※オプションギフトのお花のお届けは、北海道・沖縄・離島には対応しておりません。



企業プレスリリース詳細へ (2023/07/10-19:16)