[SDKI Inc.]



調査期間: 2023年4月2日ー25日





調査業者: SDKI Inc.





調査対象: あらゆる規模の 547人の市場関係者を対象に調査を実施しました。





有効な回答の数: 547





調査方法:実地調査228、インターネット調査312





調査回答者: 調査は、収益に基づいて企業を対象に実施されました。



問題:低圧配電システムは何ですか?低圧配電システム市場規模はどのくらいで、2035年までの成長率はどのくらいと予測されますか?





LV(低圧)配電システムとは、低電圧(通常1kV以下)で動作する配電システムのことで、家庭と企業などの施設に電気を配るために使用されます。低圧配電システム市場は2022年に約120億米ドルの市場価値から、2035年までに約350億米ドルに達すると予測されています。低圧配電システム市場は2023 -2035年間に 約18% の CAGR で成長しています。





問題:低圧配電システム市場の成長を牽引する要因は何ですか?





再生可能エネルギーに対するトレンドの高まりが、低圧配電システム市場の成長を導く主要因となっています。例えば、IEAの報告書によると、2019年の世界の新規電力設備増設のうち、再生可能エネルギーが72%を占めています。世界的なクリーンエネルギー化の流れは、太陽光発電と風力発電などの再生可能エネルギーの導入を促進しています。再生可能エネルギー源を低圧配電システムに統合するには、蓄電システムとスマートインバータなどの新しい技術とインフラが必要です。





以下は、低圧配電システム市場の領域で成長を促進するその他の顕著な要因の一部ですー







政府の政策と規制





電力需要の増加





既存のインフラストラクチャをアップグレードする必要性の増加









問題:低圧配電システム市場の主な分類は何ですか?





低圧配電システム市場は成分別、エンドユーザー別、に分類することができます。これらのセグメントは、次のようにさらに分岐します。







成分別











変圧器





開閉装置





ケーブル





分電盤









成分に基づいて、変圧器セグメントは、2035 年までに最大の市場シェアを保持すると予想されます。既存のインフラストラクチャをアップグレードする必要性が高まっているため、このセグメントの需要は高まると予想されます。既存の 低圧配電システム インフラストラクチャは老朽化しており、効率、信頼性、と安全性を向上させるためにアップグレードする必要があります。低圧配電システムをアップグレードするには、より効率的で絶縁性の高い新しい変圧器が必要です。レポートによると、2019 年の世界の電力変圧器産業規模は約 200 億米ドル近くと評価されました。









エンドユーザー別











居住





商業





工業









エンドユーザーに基づいて、居住セグメントは、予測期間の終わりまでに市場収益の大部分を占めると予想されます。このセグメントは、2035 年までに最大 26% の割合で成長すると予想されています。サブセグメントの成長の背後にある主な理由は、スマート ホームへの傾向の高まりです。スマート ホームに向かう世界的な傾向により、ホーム オートメーション、エネルギー管理、リモート モニタリングなどの高度な技術をサポートできる新しい 低圧配電システムの採用が促進されています。これにより、より柔軟でインテリジェントで使いとすい 低圧配電システムの需要が高まっています。レポートによると、世界のスマート ホーム産業の規模は、2024 年までに 1,580 億米ドル近くに達すると予想されています。



問題:低圧配電システム市場の成長を阻害する課題は何ですか?





高い設置と保守コストは、低圧配電システムの市場成長を妨げる要因の 1 つになると予想されます。新しい 低圧配電システムを設置するための初期費用は高額になる可能性があり、継続的な保守費用も高額になる可能性があります。これは、一部の顧客にとっては参入障壁となり、新しい LV 分配システムの採用を制限する可能性があります。





その他、市場の成長を制限する要因として、以下のものがあります。







熟練労働者の不足





激しい競争





経済の不確実性









問題:低圧配電システム市場をリードしている企業は何ですか? 低圧配電システム市場における最近の開発のいくつかは何ですか?





以下は、低圧配電システム市場を築いた企業です –







ABB Ltd.





Eaton Corporation





Schneider Electric SE





Siemens AG





General Electric Company





Mitsubishi Electric Corporation





Legrand SA





Larsen & Toubro Limited





Toshiba Corporation





Crompton Greaves Limited









低圧配電システム市場の最新の開発は以下の通りです。







ABB Ltd. は最近、GE インダストリアル ソリューションズを買収し、低圧配電システム市場での市場シェアを拡大しました。





Eaton Corporation は、顧客が配電システムを最適化し、エネルギー コストを削減できるようにする、新しいインテリジェントな電源管理ソフトウェアを開発しました。









問題:アジア太平洋地域が低圧配電システム市場で最も有利な機会を提供すると予想される理由は何ですか?日本における低圧配電システムの市場動向は何ですか?





アジア太平洋地域は、予測期間中に最も速い速度で成長するはずなので、低圧配電システムにおいて最も有利な機会を提供すると予想されます。2030 年まで、アジア太平洋の地域市場は 約24% の CAGR で成長すると予想されます。アジア太平洋地域は、人口が増加し、電力需要が増加し、新しい電力インフラへの投資が促進されるなど、いくつかの要因から成長が期待される地域です。さらに、この地域では急速な都市化が進んでおり、建物とインフラのエネルギー効率と信頼性を向上させるニーズが生まれています。最後に、太陽光発電と風力発電などの再生可能エネルギーの導入が進んでいるため、グリッドへの統合をサポートするための新しい低圧配電システムへの投資が進んでいます。日本では、国のエネルギー政策と再生可能エネルギー需要の高まりにより、低圧配電システム市場が大きく変化しています。レポートによると、日本の 低圧配電システム市場は、2020-2025 年間に約 4%のCAGR を超える成長が見込まれています。この成長は、太陽光発電などの再生可能エネルギー源の採用が増加したことに起因しており、グリッドへの統合をサポートするための新しい 低圧配電システムへの投資が促進されています。グローバル風力エネルギー評議会によると、風力発電は日本でも人気が高まっており、2021 年時点で 3 GW を超える風力発電設備が設置されています。





問題:2035 年までに低圧配電システム市場で大きな市場シェアを保持するか、顕著な成長を示すと予想される他の地域はどれですか?





北米は、予測期間中に世界市場の収益の大部分を占めると予想される別の地域です。北米では再生可能エネルギーの導入が進んでおり、グリッドへの統合をサポートするための新しい低圧配電システムの必要性が高まっています。建物のエネルギー効率化への関心の高まりにより、高度なエネルギー管理機能を備えた新しい低圧配電システムの需要が高まっています。北米では低圧配電インフラの老朽化が進んでおり、新たな設備とアップグレードの必要性が生じているため、低圧配電システム市場への投資が進んでいます。





ヨーロッパは、低圧配電システムの市場で著しい成長が見込まれるもう 1 つの地域です。ヨーロッパでの再生可能エネルギー源の採用の増加により、グリッドへの統合をサポートする新しい 低圧配電システムの必要性が高まっていますヨーロッパ連合は、温室効果ガスの排出を削減し、エネルギー効率を促進するための目標を設定しました。これにより、高度なエネルギー管理機能を備えた新しい 低圧配電システムへの投資が促進されます。ヨーロッパでは低圧配電インフラの老朽化が進み、新たな設備とアップグレードのニーズが発生しており、低圧配電システム市場の投資を促進しています。



