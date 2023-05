[SDKI Inc.]



質問:ドライ真空ポンプ とはなんですか?ドライ真空ポンプ市場の市場規模はどのくらいで、2035年までの成長予測はどのくらいですか?





ドライ真空ポンプ市場とは、油などの潤滑剤を使用せずに動作するポンプを製造・販売する業界を指します。ドライ真空ポンプは、半導体製造、医薬品製造、食品加工、化学処理など幅広い用途で使用されています。ドライ真空ポンプ市場は、2022年に1200百万米ドルを獲得し、予測期間中に19%のCAGRで成長すると予想されています。さらに、ドライ真空ポンプの世界市場は、2035年までに1397百万米ドルに達すると予想されています。





質問:ドライ真空ポンプ市場の成長を牽引する要因は何ですか?





以下は、ドライ真空ポンプ市場の成長を牽引する重要な要因の一部です:





環境規制はドライ真空ポンプ市場の成長を導く大きな要因となっています。例えば、モントリオール議定書は、クロロフルオロカーボン(CFC)やハイドロクロロフルオロカーボン(HCFC)などのオゾン層破壊物質の生産と消費を段階的に廃止し、オゾン層の保護を目的とした国際協定で す。この議定書の結果、油で密閉された真空ポンプの使用は大幅に制限され、ドライ真空ポンプの採用へとつながりました。油回転式真空ポンプが環境に悪影響を与えるという認識が広まり、さまざまな産業で乾式真空ポンプが採用されるようになりました。ドライ真空ポンプは、オイル交換や廃棄の必要がなく、二酸化炭素排出量を削減できるため、より環境に優しいソリューションといえます。







エネルギー効率





コンタミネーションフリー環境に対する要求





エマージングマーケット









質問:ドライ真空ポンプ市場の主要な分類は何ですか?





ドライ真空ポンプ市場は、製品別、エンドユーザーによって分類できます。これらのカテゴリは、さらに次のように分類されます: -







製品別











ロータリーベーン





ルーツ





スクロール





ドライスクリュー





クロー









製品に基づいて、2035年にはロータリーベーンが最大の市場シェアを占めると予想されます。半導体・エレクトロニクス産業からの需要拡大により、このセグメントの需要が増加すると予想されます。レポートによると、世界の半導体産業は、2020年の約4650億米ドルから2026年には約8040億米ドルに成長すると予想されています。半導体・エレクトロニクス産業はドライ真空ポンプの最大のエンドユーザーであり、ロータリーベーンポンプはこの産業で広く使用されています。









エンドユーザー別











化学品・石油化学品





医薬品





フード・ビバレッジ





オイルとガス









エンドユーザーに基づいて、医薬品セグメントは予測期間終了までに市場収益の大きなシェアを占めると予想されます。同セグメントは、2035年まで26%の成長率が見込まれています。このサブカテゴリーの成長の主な理由は、自動化およびデジタル化の進展です。製薬業界では、効率性の向上とコスト削減のために、自動化とデジタル化の導入が進んでいます。クローポンプやスクロールポンプなどのドライ真空ポンプは、自動化システムと統合することで、プロセス制御を改善し、ダウンタイムを削減することができます。レポートによると、世界の医薬品オートメーション産業は、2025年までに約140億米ドルに達すると予想されています。



質問:ドライ真空ポンプ市場の市場制約は何ですか?





初期投資コストの高さは、ドライ真空ポンプの市場成長を阻害する要因のひとつになると予想されます。ドライ真空ポンプは一般的にオイルシール式に比べて高価であるため、一部のエンドユーザー、特に中小企業にとって参入障壁となる可能性があります。





以下は、ドライ真空ポンプ市場の成長を制約しているいくつかの要因です -







保守・修理費用





一部の地域で認知度や採用が限定的









質問:ドライ真空ポンプ市場をリードしている企業は? ドライ真空ポンプ市場における最近の開発のいくつかは何ですか?





以下は、ドライ真空ポンプ市場をリードする企業です –







Atlas Copco AB





Busch Vacuum Solutions





Gardner Denver Holdings, Inc.





Pfeiffer Vacuum Technology AG





ULVAC, Inc.





Ebara Corporation





Kashiyama Industries, Ltd.





Agilent Technologies, Inc.





Edwards Vacuum LLC





Anest Iwata Corporation









以下は、ドライ真空ポンプ市場における最近の動向の一部です: -







Atlas Copco AB: 2021年、Atlas Copcoは、高い性能と信頼性が求められる産業用途向けに設計された新しいGV Dry真空ポンプシリーズを発表しました。また、2020年にドイツの真空ポンプメーカーLeyboldを買収しました。





Busch Vacuum Solutions(BUSH Vacuum Solutions): 2021年、ブッシュ・バキューム・ソリューションズは、高性能と低メンテナンスを要求される産業・化学用途向けに設計された新しいドライスクリュー真空ポンプ「COBRA NX 0450 A」を発表しました。









質問:アジア太平洋地域がドライ真空ポンプ市場で最も有利な機会を提供すると予想されるの理由は何ですか? 日本におけるドライ真空ポンプ市場の傾向は何ですか?





アジア太平洋地域は、予測期間中に最も速い速度で成長するはずなので、ドライ真空ポンプにおいて最も有利な機会を提供すると予想されます。2030年まで、アジア太平洋地域の市場は24%のCAGRで成長すると予想されています。アジア太平洋地域では、特に中国やインドなどの新興国において急速な工業化が進んでいます。このため、化学、製薬、半導体製造などさまざまな産業でドライ真空ポンプの需要が増加しています。アジア太平洋地域では、環境に優しい真空ソリューションの必要性に対する認識が高まっており、これがドライ真空ポンプの採用を促進しています。日本では、日本政府がさまざまな産業で環境にやさしい真空ソリューションの導入を推進しており、それがドライ真空ポンプの需要を促進しています。例えば、政府の「グリーン調達」プログラムでは、公共調達において真空ポンプを含む環境に優しい製品の使用を奨励しています。日本では、半導体製造業がドライ真空ポンプの主要なエンドユーザーであり、モノのインターネット(IoT)機器や人工知能(AI)技術の導入が進んでいることが需要を牽引しています。日本の総務省の報告書によると、国内で使用されているIoTデバイスの数は、2020年には約16億台と推定され、2025年には45億台に達すると予測されています。





質問:2035年までにドライ真空ポンプ市場で大きな市場シェアを保持するか、顕著な成長を示すと予想される他の地域はどれですか?





北米地域は、予測期間中に世界市場の収益で大きなシェアを占めると予想される地域です。同地域は、2020年に市場の30%の収益シェアを占めています。北米には、ドライ真空ポンプの主要なエンドユーザーである製薬会社やバイオテクノロジー会社が多数存在します。バイオ医薬品や個別化医療に対する需要の高まりが、これらの地域におけるドライ真空ポンプの需要を牽引すると期待されています。北米では、電子機器・半導体製造業がドライ真空ポンプの主要なエンドユーザーとなっています。人工知能、モノのインターネット、5Gなどの先端技術の導入が進むことで、電子機器や半導体の需要が高まり、ひいてはドライ真空ポンプの需要も促進されると予想されます。

ヨーロッパもドライ真空ポンプ市場の著しい成長が期待される地域の一つです。 ヨーロッパのドライ真空ポンプ市場は、予測期間中に21%の成長を示すと予想されています。ヨーロッパでは、地球温暖化や大気汚染などの環境問題に対する意識が高まっています。ドライ真空ポンプは、漏洩して環境を汚染する可能性のあるオイルを必要としないため、オイルシール式ポンプよりも環境に優しいとされています。ヨーロッパの多くの企業は、ドライ真空ポンプの性能と効率を向上させるために、研究開発に多額の投資を行っています。これが市場のイノベーションを促進し、より高度なドライ真空ポンプの新技術の開発につながっています。



