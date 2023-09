[吉本興業株式会社]



吉本興業ホールディングス傘下の株式会社FANYと株式会社YDC及び、GeekOut株式会社が設立した「FANY X Lab on Roblox」は、本日開催の『東京ゲームショウ2023」(以下、TGS2023)「FANY X Lab on Roblox」スペシャルステージ』にて、Robloxでのスーパー野田ゲーシリーズ新作制作及び、FANY X 月面劇場のオープンを発表しました。

野田ゲーから「信~NOBU~」のRoblox移植を発表





野田クリスタル(マヂカルラブリー)監修のゲーム「信~NOBU~」のRoblox版の制作決定を発表しました。今回の作品はRoblox上の3D空間で巨大化した敵役のノブをユーザーが協力して倒すゲームです。会見に登場した野田クリスタルも「最終的にはNOBUが世界的ゲームになり、ノブさんを世界中で人気者にしたい!」と意気込みを語りました。

イベントでは、千鳥ノブからのコメントもVTRで公開されました。VTRの中では無茶な質問に困惑するノブでしたが、「Nintendo Switchとは違う要素もあり面白そう」と太鼓判を押すコメントもあり、会場に集まった観客の期待が大きく高まりました。

発表会見の詳細情報や新作ゲーム「信~NOBU~」の最新情報は、FANY X 公式SNSを通じて随時公開されますので、お見逃しなくご覧ください。

公式SNS:https://twitter.com/FANY_X_info







Robloxに「FANY X 月面劇場」がオープン!





吉本興業オリジナルのバーチャル空間「FANY X 月面劇場」がパワーアップしてRobloxに登場! Roblox上にワールドをオープンすることで、海外のユーザーにも体験していただける空間を目指します。「FANY X 月面劇場」内では、みんなで遊べるミニゲーム、芸人アバターを通したライブイベントなど、新しいエンタメコンテンツを展開していくほか、タレントのデジタルアイテムやギャグエモートの販売を通して、世界中のユーザーがタレントと触れ合えるコミュニティスペースを運営していきます。詳細情報はFANY X公式SNSで随時発表されますので、ご覧ください。



Roblox内での「FANY X 月面劇場」へのリンクhttps://www.roblox.com/games/14106184172/

上記のQRコードからもアクセスいただけます





FANY X Lab on Robloxについて説明する 株式会社 FANY 新規開発事業部 田中爽太(左)



「デジタネ」との学習プログラム共同開発を発表

「FANY X Lab on Roblox」では、子ども向けにRobloxなどのゲームを使った学習プログラムを開発している「デジタネ」とタッグを組み、吉本芸人を起用した新たなプログラミング学習コースを開発中です。吉本興業のアカデミー部門とも連携しクリエーター育成を推進していきます。



■小中学生向けエンタメ型プログラミング教材「デジタネ」とは

デジタネは、ゲームの楽しさを創造する楽しさへ転換し、小中学生が遊びながら学べるプログラミング教材です。世界的人気ゲームである「Roblox(ロブロックス)」を国内でもいち早く教材に採用し、小学校低学年からプログラミングを学べるコースを自社で開発。現在、国内および海外のプログラミングスクールや習い事教室、学習塾、学童などに広く導入いただき、提携先は200教室以上。個人でお申し込みいただけるオンラインコースも展開し、いつでもどこでも学ぶことが可能です。今後も子どもたちのプログラミング・情報の楽しい教育の場を提供してまいります。



■会社概要

会 社 名 : エデュケーショナル・デザイン株式会社

代 表 者 : 脇田 真太郎

所 在 地 : 静岡(静岡市葵区紺屋町8-12 静岡駅前LINK)、東京(東京都渋谷区松濤1-28-2)

設 立 : 2013年1月23日

事業内容 : IT教育コンテンツ製作

小・中学生向けプログラミングスクール運営(教室・オンライン)

小・中・高等学校向けにプログラミングやクリエイティブ授業を提供

U R L : https://www.educationaldesign.jp

デジタネ公式サイト:https://digitane.jp

デジタネオンライン:https://digitane.jp/online/



FANY X Lab on Robloxとは

株式会社FANY(吉本興業ホールディングス株式会社100%子会社)、株式会社YDC(吉本興業ホールディングス株式会社と株式会社電通グループの合弁会社)で設立したプロジェクト組織。没入感のあるバーチャル体験ができるグローバルプラットフォームRoblox上で、吉本興業の保有するIPをはじめ、グローバル展開を見据えたさまざまなパートナーとコンテンツを開発します。





●会社概要

会社名:株式会社YDC

所在地:東京都新宿区新宿5丁目18番21号

代表者:代表取締役社長 梁 弘一

設立 :2015年10月

株主構成:吉本興業ホールディングス(50%)、電通グループ(50%)

事業概要:デジタル・コンテンツの企画、プロデュース、制作、販売

会社名:GeekOut株式会社

所在地:東京都港区麻布十番2丁目20番7号

代表者:田中創一朗

設立:2022年3月

URL:https://geek-out.io

事業内容:Robloxコンテンツパブリッシャー



