[株式会社パルコ]

株式会社パルコ(本部:東京都渋谷区)は、2023年7月21日(金)から8月13日(日)まで、サマーキャンペーン「ミッフィーと パルコの なつ。」を全国のPARCO17店舗にて開催します。

人気ブランドとのコラボレーションアイテム販売や、POP UP STORE「ミッフィーと パルコの おみせやさん」(全国13店舗)、スペシャルなプレゼント企画などをおたのしみください。









タイトル :ミッフィーと パルコの なつ。





会期 :2023年7月21日(金)~8月13日(日)まで

対象店舗 :全国のPARCO17店舗 (札幌・仙台・浦和・渋谷・池袋・調布・新所沢・ひばりが丘・錦糸町・吉祥寺 静岡・松本・名古屋・心斎橋・広島・福岡PARCO・PARCO_ya上野)

HP : https://parco.jp/miffy/ (6月29日10時公開)

動画 : https://youtu.be/txUvjIO3q-Q (6月29日10時公開)









ミッフィーと パルコの なつ。コラボレーションアイテム





ミッフィーアイテムが大集合!ミッフィーとPARCOに出店する人気ブランドによるコラボレーションアイテムを PARCO店頭・ONLINE PARCOにて先行販売!

■参加予定ブランド数:約20ブランド

■販売アイテム数:約110種類

■先行販売:7月21日(金)~(ONLINE PARCOは7月21日10時~)

■ONLINE PARCO 商品ページ:https://parco.jp/r/?id=008474

※コラボレーションアイテムの対象ブランド・先行販売アイテム・販売店舗についてはキャンペーンサイトよりご確認ください。





























■PRESENT

期間中、対象のコラボレーションアイテム(PARCO先行販売アイテム・PARCO限定 販売アイテム)を含む3,000円(税込・合算不可)以上お買い上げの方に先着でオリジナルノートをプレゼント!

期間:2023年7月21日(金)~ ※各ショップ無くなり次第終了

対象商品:ミッフィーコラボレーションアイテムの内、PARCO先行販売・限定販売アイテム

※PARCO先行・限定販売ではないアイテムはノベルティ対象外となりますのでご注意ください。

※画像はイメージです。









POP UP STORE「ミッフィーと パルコの おみせやさん」





「ミッフィーと パルコの なつ。」期間中、POP UP STORE「ミッフィーと パルコの おみせやさん」が全国のパルコ13店 舗に期間限定でオープン。POP UP STORE限定アイテム・先行販売アイテムのほか、ミッフィーグッズがパルコに大集合。









7月21日(金)~8月6日(日) 浦和PARCO・1F 赤のエスカレーター前&センタースペース特設会場

7月21日(金)~8月13日(日) 札幌PARCO・7F イベントスペース、仙台PARCOパルコ2・2F イベントスペース、渋谷PARCO・5F イベントスペース、松本PARCO・5F 特設会場、名古屋PARCO西館・B1F イベントスペース

7月28日(金)~8月13日(日) 新所沢PARCO PARCO館・1F イベントスペース

8月1日(火)~8月8日(火) 調布PARCO・5F 催事場

8月2日(水)~8月13日(日) 静岡PARCO・1F イベントスペース

8月4日(金)~8月15日(火) 広島PARCO本館・6F PARCO FACTORY

8月4日(金)~8月27日(日) PARCO_ya上野・B1F イベントスペース

===

下記店舗はmiffy style 店舗内で「ミッフィーと パルコの おみせやさん」限定アイテム・先行販売アイテム取り扱い

7月21日(金)~8月13日(日) 心斎橋PARCO 6F miffy style、福岡PARCO 8F miffy style mimi (KIDDY LAND)





■PRESENT

期間中、POP UP STORE「ミッフィーと パルコの おみせやさん」にて 3,000円(税込・合算不可)以上お買い上げの方にレジにて先着でオリジ ナルノートをプレゼント!

※POP UP STORE各会場にて数量限定・無くなり次第終了となります。

※miffy style(心斎橋・福岡)については、ミッフィーアイテムを 3,000円以上(1会計・他ショップとの合算不可)ご購入の方が本ノベル ティの対象となります。※画像はイメージです。







POSTER





<「ミッフィーと パルコの なつ。」キャンペーンビジュアル>













<POP UP STORE「ミッフィーと パルコの おみせやさん」ビジュアル>













ART DIRECTION : 脇田あすか

グラフィックデザイナー・アートディレクター。1993年生まれ。東京藝術大学デ ザイン科大学院を修了後、コズフィッシュを経て独立。あらゆる文化に対してデザイ ンで携わりながら、豊かな生活をおくることにつとめる。プライベートワークとして アートブックやスカーフなどの作品を制作・発表もしている。コズフィッシュ在籍中、 祖父江慎ディレクションのもと、『誕生65周年記念 ミッフィー展公式図録』や『ち いさなぬくもり 66のおはなし』などのデザインを担当。本キャンペーンはデザイ ナー・山口日和と共に手掛ける。





ディック・ブルーナ ( Dick Bruna )





1927年、オランダ・ユトレヒト生まれ。絵本作家・グラフィックデザイナーとして世 界的に活躍。その暖かみのある手描きの線、鮮やかな色使い、観る者の想像力に訴える シンプルで大胆な構成の作品で、世界中の子供から大人まで幅広く愛されている。



