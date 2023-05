[SDKI Inc.]



調査期間: 2023年3月10日ー17日

調査業者: SDKI Inc.

調査対象: あらゆる規模の 548人の市場関係者を対象に調査を実施しました。

有効な回答の数: 548

調査方法:実地調査228、インターネット調査320

調査回答者: 調査は、収益に基づいて企業を対象に実施されました。





質問:航空機コックピットディスプレイシステムとは何ですか? 予測期間の終わりまでに、航空機コックピットディスプレイシステム市場の推定規模と収益成長率はどのくらいですか?

航空機コックピットディスプレイシステムは、民間航空機、軍用航空機、ヘリコプター、特殊監視航空機などの航空船舶で広く使用されています。コックピット ディスプレイ システムは、ナビゲーション座標、航空機の高度、対気速度、エンジン データ、機体情報、警告信号などの主要な飛行情報を送信する洗練されたインターフェイスを提供します。技術力により、人間のジェスチャーに応答するように航空機センサーを調整した高度なグラフィック インターフェイスが提供されるようになりました。このようなコックピット運航管理の高度化は、人間の航空の効率化と安全性の向上に大きく貢献しています。



世界の航空機コックピットディスプレイシステム市場は、2022 年に約 2000百万米ドルと評価され、2035 年までに約 3870百万米ドルに達すると予測されています。この市場は、2023―2035 年に、 6% の CAGR で成長しています。



質問:航空機コックピットディスプレイシステム市場の成長を牽引する要因は何ですか?

以下は、航空機コックピットディスプレイシステム市場の成長を牽引する重要な要因の一部です:

航空宇宙分野での需要の高まり- 航空部門は、国際民間航空機関によると、世界経済に年間 2.7 兆米ドル以上を貢献し、世界中で 6,550 万人の雇用を支えています。米国国防総省は、軍用機の機能を強化するために、高度なディスプレイ システムを含む高度なコックピット技術の開発に投資しています。コックピットディスプレイシステムを含む高度な技術を備えた新しい航空機の需要は、市場の成長を促進すると予想されます。国際民間航空機関 (ICAO) によると、世界の航空交通量は 2030 年までに 2 倍になり、乗客数は 2017 年の 40 億人から 2036 年には 78 億人に増加すると予想されています。



軍用および防衛用航空機の近代化 - ウクライナとロシアの戦争などの最近の武力紛争の出現により、世界的な地政学が高まり、防衛部門の能力を飛躍的に向上させる必要性が生じました。空挺戦戦略は、主に航空機の精巧さに依存しています。今日、防衛企業は、戦闘と監視の効率を向上させるために、クラウド制御のコックピット ディスプレイ システム、ワイヤレス制御、自動化された人工知能、および同様の新しい技術を防衛航空に導入しています。航空軍事ミッションの近代化へのこのような焦点は、予測期間にCDS市場を牽引する大きな可能性を秘めています。



自動化と AI ベースの制御システムの拡大



コックピット制御システムの軽量化による燃費向上



安全性とナビゲーション監視の向上







質問: 航空機コックピットディスプレイシステム市場の課題は何ですか?

航空機コックピットディスプレイシステム市場を制限するいくつかの課題は次のとおりです。

コックピット ディスプレイの複雑さを考えると、設計の有効性と運用上の安全性を裏付ける緊急の必要性があります。特に防衛航空産業における政府の規制の複雑さは、ほとんど標準化されていないため、制約要因となる可能性があります。したがって、規制機関からの承認を求め、カスタマイズされた変更を利用することは、コックピット ディスプレイ システム市場の成長を鈍らせる主な要因の 1 つです。



大規模な生産への投資により、新しいプレーヤーが市場に参入して繁栄することが難しくなります。



ヘッドアップ ディスプレイ (HUD) や拡張現実システムなどのさらに高度な技術は、より安全なソリューションを提供する可能性があり、コックピット ディスプレイ システムに取って代わります。





質問:航空機コックピットディスプレイシステム市場の主要な分類は何ですか?

航空機コックピットディスプレイシステム市場は次のように分類されます。

テクノロジーの種類別(LED、OLED、LCD、CRT)

プラットフォームの種類別(軍用および商業用)

プラットフォーム種類の商業用CDS セグメントに基づくと、コックピット ディスプレイ システムが提供する接続ソリューションにより、世界最高の市場シェアを記録すると推定されています。クラウド接続された航空機は、効率的な状況認識を提供することで航空会社を支援し、パイロットがより正確に航空機を操作できるようにします。さらに、このようなデジタル化された航空機のコックピット ディスプレイは、航空機の性能、保守要件、危険な操作に関する警告、および安全を優先する交通路のクリアランスに関するリアルタイムの更新を提供します。このような技術の進歩に後押しされて、航空機のコックピット ディスプレイ システム市場の商用セグメントは、2020―2035 年の予測期間中に 5% の CAGR で進歩すると予測されています。



システム タイプ サイズ別(電子フライト ディスプレイ、ヘッドアップ ディスプレイ、ヘルメット搭載ディスプレイ)

システムのタイプに基づいて、EFD、電子フライト ディスプレイ セグメントは、現在、世界の CDS 市場シェアの約 32% で市場をリードしています。EDF は、対気速度、高度、ナビゲーション データなどのリアルタイムの飛行情報を効率的に提供できるため、商用および軍用の航空機で広く使用されています。現在、研究開発活動は、効率的で半自動化された操作を確保するために、EFD の範囲を人間のジェスチャーで起動するメカニズムにまで拡大することに重点を置いています。さらに、航空機における高度なアビオニクス システムの広範な採用は、EFD 市場の成長を後押ししています。



質問:航空機コックピットディスプレイシステム市場をリードしている企業は?最近の発展は何ですか?

航空機コックピットディスプレイシステム市場をリードする企業は、Avidyne Corporation, Garmin Ltd., Aspen Avionics, Elbit Systems Ltd., Honeywell International Inc., Collins Aerospace, BAE Systems, Northrop Grumman., Boeing., Airbus.などです。



以下は、航空機コックピットディスプレイシステム市場における最近の動向の一部です: -

2021 年 11 月: 主要な航空機メーカーの 1 つであるCollins Aerospaceは、インドネシア空軍をその尊敬すべき顧客のリストに追加しました。インドネシアの C-130H Hercules 軍用輸送機の近代化は、特に時代遅れのアナログ コントロールを最新のデジタル グラス コックピットにアップグレードすることで、コリンズの当面の任務となります。



2022 年 7 月: 著名なグローバル テクノロジー ソリューション企業の 1 つである Cyient は、Honeywell International Inc. と複数年にわたるパートナーシップを締結し、世界初のクラウド接続型コックピット システムである Honeywell Anthem を展開しました。Honeywell Anthem フライト デッキは、カスタマイズ可能なデザインのスマート デバイスと同様の直感的なインターフェイス機能を備えた非の打ちどころのない接続性を備えていると推定されています。あらゆるタイプの航空機で利用できるこのコラボレーションは、高度なデジタル化されたエアモビリティ ソリューションの実現を目指しています。





質問:航空機コックピットディスプレイシステム市場で最も有利な機会を提供すると予想される地域はどれですか?

世界最大の航空宇宙市場である北米地域は、推定 5% の CAGR でコックピット ディスプレイ システム市場を支配しています。推定では、航空宇宙および防衛産業が 4% CAGR で着実に増加しているため、地域市場での一貫した成長が予測されています。2025 年までに電子フライトバッグ (EFB) を標準化するという連邦航空局 (FAA) の命令は、航空機コックピットディスプレイシステム市場の成長に大きく貢献すると推定されています。EFB は、フライト プランや気象情報などのコックピット データを表示できる電子デバイスであり、通常はコックピット ディスプレイ システムを使用します。この地域の航空宇宙産業企業の飽和に加えて、生産性の高いコラボレーションにつながっています。 たとえば、Elbit Sytems は、MH-60S ヘリコプター乗組員向けのヘルメット搭載型ディスプレイに関する米国海軍との 32百万米ドルの契約を結んでいます。Garmin Aviation Solutions の米国国防総省との関係は、海兵隊の F-5 航空機を近代化するために会社を選択し、この地域の航空機コックピットディスプレイシステム市場の成長を促進すると推定されています。



アジア太平洋地域は、予測期間中に航空機コックピットディスプレイシステムに大量の登録数が急増すると予想されます。これらの予測は、消費者の増加とそれに続く航空宇宙産業の成長に根ざしています。人口の経済力の増大により、この地域での空の旅が手頃な価格になり、国内および国際空の旅の需要が高まっています。国際航空運送協会 (IATA) は、アジア太平洋地域からの航空旅客量が 2035 年までに 50% 増加すると推定しています。記録的な数の 36 機の商用エアバス機を追加しました。中国は米国に代わって最大の民間航空市場になると予想されており、インドの航空市場は英国の航空宇宙市場のレベルアップをめぐって競争しています。さらに、韓国や日本などの他のアジア諸国は、防衛航空宇宙産業の潜在的な市場として浮上しています。



日本の防衛省が追加で 500 億米ドルを軍に割り当てるという提案により、日本は重要な軍用機市場として取り上げられました。この投資により、公式には日本の軍事および防衛への支出は GDP の 1% を超えています。国際貿易管理局によると、日本の航空機および関連部品市場は現在、210 億米ドル以上の価値があります。さらに、日本の民間航空産業は、2021 年に日本の航空旅客数が 140% 増加したため、日本の GDP に 700 億以上をプールしています。このような状況と投資プログラムは、政策主導の航空料金の引き下げを示しており、航空旅客数の増加につながっています。この盛んな航空宇宙部門は、国内で高収益の航空機コックピットディスプレイシステム市場があることを示しています。



ヨーロッパ地域の航空機コックピットディスプレイシステム市場は、8% のCAGRで 2035 年までに 50 億米ドルの評価額に達すると予測されています。これらの見積もりは、英国空軍 (RAF) および軍用機の主要なフライト ディスプレイ機能を備えた高度なコックピット ディスプレイ システムに対する欧州連合航空安全局 (EASA) による義務付けられた需要に起因する可能性があります。さらに、安全性と快適性を即興で提供することで民間航空旅行を確保することへの関心の高まりは、この地域の航空機コックピットディスプレイシステム市場の主要な成長要因です。







