[SDKI Inc.]



調査期間: 2023年3月10日ー17日





調査業者: SDKI Inc.





調査対象: あらゆる規模の 548人の市場関係者を対象に調査を実施しました。





有効な回答の数: 548





調査方法:実地調査228、インターネット調査320





調査回答者: 調査は、収益に基づいて企業を対象に実施されました。





質問:自動車用ファスナーとは何ですか? 予測期間中の自動車用ファスナー市場の現在および予測される規模と成長率は何ですか?





自動車用ファスナーは、車両の 2 つ以上の部品を隣接させるのに役立つ機械部品として定義できます。従来、ファスナーはアルミニウム、ニッケル、ステンレス鋼などを使用して製造されていました。操作上、留め具は、自動車の一般的な可動性を可能にしながら、2 つ以上の部品を一緒に保持することにより、車両の完全性を保持する役割を果たします。





世界の自動車用ファスナー市場は、2022 年に約 260 億米ドルと評価され、2035 年までに約 480 億米ドルに達すると予測されています。この市場は、2023―2035 年に、 5% の CAGR で成長しています。





質問:自動車用ファスナー市場の成長を牽引する要因は何ですか?





以下は、自動車用ファスナー市場の成長を牽引する重要な要因の一部です:







電気自動車の需要の高まり―自動車部門は、外貨準備による燃料消費の削減および規制と経済的実現可能性により、世界中の電気自動車部門への指数関数的な投資を目撃してきました。サプライ チェーンの障害と進行中の Covid-19 パンデミックにもかかわらず、中国での電気自動車の販売は 2021 年に過去最高を記録しました。販売台数は 2020 年と比較して約 8% の販売シェアに相当する 650 万台にほぼ倍増し、路上を走る電気自動車の総数は 1,700 万台になりました。電気駆動のモビリティ ソリューションは、回路を効率的にチャネリングし、腐食、短絡、および熱伝達の損失を回避するのに役立ちます。それらは、短距離および中距離輸送用の従来の車両に代わる理想的な手段を提供します。スチール製の自動車用ファスナーは、電気自動車に最も適したコンポーネントであり、安全性と安定性を提供するため、この分野で広く使用されています。





軽量の自動車用ファスナーの需要の増加―軽量の自動車用ファスナーの需要が大幅に増加したのは、世界中で軽量の自動車を使用する傾向にあるためです。マグネシウムは、回転ハンマーリベット (RHR) などの新しい摩擦ベースのリベット技術が車両製造のリソースと時間を大幅に削減するため、ファスナーコンポーネントのアルミニウムとスチールの信頼できる代替品と見なされています。金属を予熱するプロセスを排除したためです。このように、高度な技術とともにより軽量な材料コンポーネントを使用することで、燃費が向上し、メンテナンスが自動車用ファスナー市場を推進します。





実現可能で永続的な自動車メンテナンスの必要性の高まり





自動車の製造と使用における燃料と排出物を規制するための指向的な政策アプローチ





交換やリサイクルが容易









質問: 自動車用ファスナー市場の課題は何ですか?





自動車用ファスナーの市場における課題は次のとおりです。







自動車用ファスナーは、車両の構造的完全性を維持する役割を担っています。自動車用ファスナーの製造インフラストラクチャは、非常に資本集約的であり、設計の有効性と商業的適用に関して多くのリスクを伴います。さらに、自動車用ファスナーの研究開発プログラムへの資金提供は、一部の自動車設計プロジェクト全体よりも経済的に負担が大きくなります。





車両製造におけるかしめおよび溶接プロセスの使用の増加により、自動車用ファスナーの使用が最小限に抑えられます





クリアランスと政府機関の承認は非常に精力的です









質問:自動車用ファスナー市場の主要な分類は何ですか?





自動車用ファスナー市場は次のように分類できます。





販売チャネル別(OEMおよびアフターマーケット)





駆動力別(ICEおよび電気)





最終用途別(取り外し可能、半永久的、永久的)





タイプ別(ねじ付きおよびねじなし)





タイプに基づいて、ねじ付きファスナー セグメントは、世界の自動車用ファスナー市場に大きな収益をもたらします。ねじ付きファスナーは、ねじとも呼ばれる外側または内側のライニングで構成されています。これらのねじは、自動車のいくつかのコンポーネントの組み立てと分解に役立ちます。最も広く使用されているファスナーには、ナット、ワッシャー、およびボルトがあります。これらのうち、ナットセクションのサブセグメンテーションは、ねじ付きファスナーセグメントの下で予測期間にうまくいくと予想されます。 一度に複数の部品を一緒に固定する際に、ボルトや時にはワッシャーと共に車両連結部にナットを使用するためです。ネジ留め具は構造内の位置を保持し、内側のライニングをグループ化することでパーツを無傷に保ちます。ねじ付きファスナーを維持するもう1つの側面は、主要な貢献者であり、カスタマイズです。ねじ付きナットとボルトは、要件に基づいて、さまざまなサイズとさまざまなねじ山頻度で利用できます。現在の市場における軽量自動車の需要の高まりは、予測期間における大幅な成長と事業範囲を示しています。



アプリケーション別(鋼、アルミニウム、真鍮、ニッケル、プラスチック、銅)





アプリケーションに基づいて、自動車部品の鋼セグメントは予測期間中に成長すると推定されています。具体的には、ステンレス鋼の自動車部品と自動車用ファスナーは、自動車セグメントにおける経済的および環境的維持という点で大きな利点をもたらします。ステンレス鋼は、耐火性が高く、加工性が高く、強度と重量の比が従来の金属や繊維ベースよりも優れており、長寿命です。さらに、より高いリサイクル性を提供するステンレス鋼ファスナーの変種は、-400 C から +800 C の範囲の温度範囲の腐食および環境摩耗や損傷に対して耐性があります。



質問:自動車用ファスナー市場をリードしている企業は?最近の発展は何ですか?





自動車用ファスナー市場をリードする企業は、Bulten AB, The Phillips Screw Company, STANLEY Engineered Fastening, Birmingham Fastener and Supply Inc., KAMAX Holding GmbH & Co. KG, PennEngineering, Nipman Automotive Fasteners, Nantong SKL Screw Manufacturing Co., Ltd., Sundram Fasteners Limited, および Shamrock International.などです。



以下は、自動車用ファスナー市場における最近の動向の一部です: -







2019 年 7 月: 自動車アフターマーケット向けの特殊ファスナーおよび車体ハードウェアの大手メーカーの 1 つである Auveco は、W&E Sales Company の買収を発表しました。この新しい合併は、ビジネスの戦略的基盤を強化し、W&E 消費者をプールすることで製品ポートフォリオと顧客基盤を拡大することを目的としています。





2023 年 1 月:Bulten AB は、TensionCam の株式の 36.5% をさらに取得し、会社の 63.5% の株式を持つ過半数の所有者になりました。この買収は、TensionCam が実施するいくつかのパイロット プロジェクトの商品化への前奏曲として計画されています。特に、重要なファスナー アプリケーションの取り付けと監視に革命を起こすためにセンサー対応のネジ接合部が設定されています。









質問:自動車用ファスナー市場で最も有利な機会を提供すると予想される地域はどれですか?







アジア太平洋地域の自動車用ファスナー市場は、現在最大の世界市場シェアを占めており、予測は、量と消費における地域需要の予測期間の前向きな進展軌道を示しています。これは、この地域での自動車生産数の増加から推測でき、自動車用ファスナーの需要に直接的な影響を与えています。世界の人口の約 60% を占めるアジア太平洋地域の自動車部門は、2022 年には約 1,350 億米ドルと評価され、8% のCAGRで成長しています。地域的には、中国は電気およびハイブリッド電気自動車の最大の生産国の 1 つであり、世界の生産量の 50% 以上を占める自動車用ファスナーの生産量をリードしています。このような数は、著名な企業からの膨大な投資につながっています。たとえば、Bulten AB は、子会社の PSM Fasteners Taiwan Ltd. と協力して、台湾の台北に新しい生産施設を設立しました。さらに、スウェーデンに本拠を置く同社は、自動車用ファスナー市場のサプライチェーンを合理化するために、中国で成形、表面処理、および熱処理プロセスを社内で確立および開発するプログラムを積極的に開始しています。さらに詳しく説明すると、トヨタ、スズキ、マヒンドラとマヒンドラ、いすゞ、東風、SAIC Motor、TATA Motors などの自動車製造大手の住宅が、自動車ファスナー市場を推進しています。







日本はアジア太平洋地域で中国に次ぐ著名な乗用車生産国であり、2022 年には 650 万台以上を生産しています。自動車用ファスナーの生産額は 7,000 億円を超え、日本は重要な輸出国となっています。国連Comtradeのデータベースによると、日本のファスナーの総輸出額は25億ドル以上と評価されています。日本の自動車用ファスナー市場は、自動車産業における軽量で高強度の材料に対する需要の高まりに牽引されています。これは、燃料効率が高く、排出量が少ないためです。日本自動車研究所 (JARI) は、乗用車の平均重量が 2000 年の 1,230 kg から 2019 年には 1,090 kg に減少したことを観察しました。これは 12% の減少です。







ヨーロッパ地域の自動車用ファスナー市場は、アジア太平洋地域が世界の収益の 26% を占めており、予測期間中の生産と消費の面で同等になる可能性が高く、世界シェアで 2 位を占めています。この推定拡大の要因は、燃料節約による交通量の減少による商用車の主流化です。さらに、自動車用ファスナーの牽引力は、再生可能エネルギーへの依存に焦点を当てた電気自動車によっても促進されます。自動車製造に根ざしたヨーロッパの企業は、生産能力を積極的に拡大して、商業的に実現可能で持続可能な軽量車のバリエーションを実現しています。たとえば、フランスの LISI Automotive は 2019 年に LISI 絶縁ネジを導入しました。特にマイルド ハイブリッド車の回路とスターター オルタネーター ベルト システムを固定するために使用でき、エネルギー利用を最適化します。





北米地域の自動車用ファスナー市場は、自動車業界での広範な研究開発を反映して、予測期間中に需要が大幅に急増し、指数関数的に成長すると予測されています。国が後援する自動運転車、著名な自動車メーカーによる画期的な取り組みと並んで、乗用車および商用車向けの電気自動車の適応の拡大は、地域の自動車ファスナー市場の成長を促進すると推定されています。









当社について:





SDKI の目標は、信頼できる詳細な調査と洞察を提供することです。当社は、成長指標、課題、傾向、および競合状況を調査し、それらに関する詳細なレポートを提供することに焦点を当てるだけでなく、お客様と協力して、最大の成長と成功のためにビジネスの全体的な変革を達成します。当社の専門知識は、さまざまな市場セクターのさまざまな規模の企業と長年にわたって協力してきた結果です。



企業プレスリリース詳細へ (2023/05/08-19:16)