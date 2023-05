[SDKI Inc.]



調査期間: 2023年3月06日ー13日





調査業者: SDKI Inc.





調査対象: あらゆる規模の 543 人の市場関係者を対象に調査を実施しました。





有効な回答の数: 543





調査方法:実地調査230、インターネット調査313





調査回答者: 調査は、収益に基づいて企業を対象に実施されました。





問題:フレキシブルバッテリーは何ですか?フレキシブルバッテリー市場規模はどのくらいで、2035年までの成長率はどのくらいと予測されますか?





フレキシブルバッテリーには、一次電池と二次電池の両方が含まれ、柔軟性とねじれが必要な用途に使用できます。フレキシブルバッテリー市場は、2022 年に約 268百万米ドルを獲得し、予測期間中に約 30% の CAGR で成長すると予想されています。さらに、世界のフレキシブルバッテリー市場は、2035 年までに約 30 億米ドルに達すると予想されています。





質問:フレキシブルバッテリー市場の成長を牽引する要因は何ですか?





ウェアラブル エレクトロニクスの使用の増加は、フレキシブル バッテリー市場の成長を牽引する主な要因であると予想されます。たとえば、スマート リストウェアの世界出荷量は、2016 年の約 38百万個から 2027 年までに約 403百万個に増加すると予想されています。フレキシブル バッテリをウェアラブル デバイスで使用すると、利用可能なスペースを有効に活用し、バッテリ効率を向上させ、デバイスに十分な電力を供給します。





以下は、フレキシブルバッテリー市場のドメインでの成長を促進する他の顕著な要因の一部です。







モノのインターネット(IoT)のアプリケーションの著しい増加





埋め込み型医療機器におけるフレキシブル電池の大規模な使用





自動車産業の重要な発展









質問:フレキシブルバッテリー市場の主要な分類は何ですか?





フレキシブルバッテリー市場は、タイプ、アプリケーション、帯電性によって分類できます。これらのカテゴリは、さらに次のように分類されます: -









タイプ別











薄膜電池





プリント電池









タイプに基づいて、薄膜電池のセグメントは、予測期間中に最大の市場シェアを保持すると予想されます。サブカテゴリは、スマート カードやスマート パッケージなどの新しいテクノロジでの使用が増加した結果として成長するはずです。薄膜電池は、医療機器やウェアラブル機器にも使用されています。したがって、電気通信でのスマートカードの使用など、これらの技術の消費の増加は、薄膜バッテリーの需要の増加につながると予想されます。2021 年には、イタリアの SIM カードの月間平均データ トラフィックは 12 ギガバイトを超えたと推定されています。









アプリケーション別











スマートカード





スマート・パッケージング





医療機器





ウェアラブル エレクトロニクス





その他









アプリケーションに基づいて、ウェアラブルエレクトロニクスセグメントは、2035 年までに最大の市場シェアを保持すると予想されます。このような小型化された電子デバイスの幅広い使用と需要は、このサブカテゴリのフレキシブルバッテリーの需要の原動力になると予想されます。たとえば、リストバンド、腕時計、ヒアラブルなどを含むウェアラブルエレクトロニクスの総出荷量は、2022 年に 492百万台以上になりました。









帯電性別











充電式





非充電式









問題:フレキシブルバッテリー市場 の成長を阻害する課題は何ですか?





さまざまな業界でのいくつかの製品の製造の一時的な停止とサプライチェーンの混乱は、予測期間中にフレキシブルバッテリーの市場成長を鈍化させると考えられる主な要因です。たとえば、米国の製造業での労働時間は、2020 年の第 2 四半期に約 39% の割合で減少したと推定されています。





市場の成長を制限するその他の要因は次のとおりです。







フレキシブルバッテリーの製造と構造に関連する複雑さ





高度な技術を組み込んだデバイスでのフレキシブルバッテリーの使用に関連する高コスト









質問:フレキシブルバッテリー市場をリードしている企業は何ですか? フレキシブルバッテリー市場における最近の開発のいくつかは何ですか?





以下は、フレキシブルバッテリー市場を築いた企業です –







SAMSUNG SDI CO., LTD.





LG Chem, Ltd





STMicroelectronics International N.V.





Jiangsu Enfucell Flexible Electronics Co., Ltd.





Ultralife Corporation.





Blue Spark Technologies, Inc





Brightvolt Inc





Panasonic Corporation





Apple Inc.





Imprint Energy









フレキシブルバッテリー市場の最新の開発は以下の通りです。







2023 年 3 月、LG 化学 (LG Chem, Ltd) は、自社の高ニッケル陰極バッテリー材料に特許権を行使することで、世界の先進バッテリー産業をリードする計画を発表しました。





2023 年 3 月、SAMSUNG SDI CO., LTD は、ソウルで開催される InterBattery 2023 への参加を発表し、Battery of Things (BoTs) アプリケーションを発表しました。









問題:アジア太平洋地域フレキシブルバッテリー市場で最も有利な機会を提供すると予想される理由は何ですか?日本のフレキシブルバッテリー市場の動向は何ですか?





アジア太平洋地域のさまざまな業界でフレキシブル バッテリーの需要を促進している主な要因の 1 つは、世界の他の地域に比べて人件費が安いことです。たとえば、2018 年の米国の製造部門の時給は約 28 米ドルでしましたが、2018 年の中国とベトナムの同額は、それぞれ約 5 米ドルと 2 米ドルでした。日本では、可動式家電の普及により市場が拡大する見込みです。たとえば、日本の携帯電話の国内出荷台数は、2021 年に 13百万台以上になりました。予測期間中に、この地域は 33% の割合で成長するはずです。さらに、電子機器セグメントの巨大な成長、主要な市場プレーヤーの重要な存在、進行中の研究開発、および製品品質の向上は、アジア太平洋地域の市場成長につながるはずです。





問題:2035 年までにフレキシブルバッテリー市場で大きな市場シェアを保持するか、顕著な成長を示すと予想される他の地域はどれですか?





北米地域は、予測期間中に世界市場で大きなシェアを占めると予想される別の地域です。フレキシブルバッテリーの北米市場は、約31%の割合で成長すると予想されています。カナダや米国などの場所で高度な技術が広く急速に採用されていることは、地域市場の成長の主な理由の 1 つです。たとえば、米国の産業および消費者部門における接続デバイスの数は、2025 年までに最大 50 億に増加すると予測されています。さらに、フレキシブルエレクトロニクス業界の主要プレーヤーの存在は、市場の成長につながるはずです。





ヨーロッパ地域市場の成長は、マイクロエレクトロニクスの成長の結果として成長すると予想されます。マイクロエレクトロニクスに対するこの需要は、スマートデバイスの小型化の大規模な実装につながりました。市場の成長につながるもう1つの主な要因は、地域の経済発展です。たとえば、2019 年に 2% だった欧州連合 (EU) の GDP の年間成長率は、2021 年には約 5% に増加しました。さらに、市場は、電気通信およびエレクトロニクス部門の技術開発からも恩恵を受けるはずです。



企業プレスリリース詳細へ (2023/05/06-11:16)