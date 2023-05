[SDKI Inc.]



調査期間: 2023年3月20日ー30日





調査業者: SDKI Inc.





調査対象: あらゆる規模の 533人の市場関係者を対象に調査を実施しました。





有効な回答の数: 533





調査方法:実地調査228、インターネット調査312





調査回答者: 調査は、収益に基づいて企業を対象に実施されました。



問題:化合物半導体は何ですか?化合物半導体市場規模はどのくらいで、2035年までの成長率はどのくらいと予測されますか?





化合物半導体とは、ガリウムヒ素(GaAs)とリン化インジウム(InP)など、周期表の異なるグループに属する2種類以上の元素からなる材料のことです。化合物半導体市場は2022年に約360億米ドルの市場価値から、2035年までに約670億米ドルに達すると予測されています。化合物半導体市場は2023 -2035年間に 約6% の CAGR で成長しています。





問題:化合物半導体市場の成長を牽引する要因は何ですか?





化合物半導体市場の成長を牽引している主な要因として、自動車産業の成長が挙げられます。例えば、2023年には、インドの自動車産業は15%以上増加すると予測されています。化合物半導体の需要は、EV、ADAS、ドライバーレス車などの分野を中心に拡大する自動車産業が牽引すると予測されます。さらに、化合物半導体は電力変換効率の向上とエネルギー損失の低減を実現し、EVの走行距離の延長と充電時間の短縮を可能にします。





以下は、化合物半導体市場の領域で成長を促進するその他の顕著な要因の一部ですー







電気自動車の需要の高まり





航空宇宙と防衛産業の拡大





工業化の進展









問題:化合物半導体市場の主な分類は何ですか?





化合物半導体市場はアプリケーション別、製品別、に分類することができます。これらのセグメントは、次のようにさらに分岐します。







製品別











グループ IV-IV





グループ III-V





グループ II-VI

















製品に基づいて、グループ III-V グメントは、2035 年までに約 52% の最大の市場シェアを保持すると予想されます。このセグメントの需要は、スマートな車両の需要の増加により増加すると予想されます。推定によると、2035 年には全世界で 11,400千台を超えるスマートカーが生産されると予想されており、これは全自動車製造の 9% 以上を占めています。しかし、II-VI族化合物半導体材料はバンドギャップが広いため、短波長を必要とするオプトエレクトロニクス用途に多く使用されています。









アプリケーション別







エレクトロニクスと消費財







航空宇宙と防衛





電気通信





その他









アプリケーションに基づいて、電気通信セグメントは、予測期間の終わりまでに市場収益の約 42% を保持すると予想されます。サブセグメントの成長の背後にある主な理由は、近年のスマートフォンの需要の増加です。2011 年の約 34% から、2021 年には 80% 以上のアメリカ人がスマートフォンを持っていると推定されています。さらに、防衛費の増加と、戦闘機、戦車、装甲輸送機などにおける電子コンテンツの使用増加により、サブカテゴリーにおける航空宇宙と防衛産業の増加が予想されます。この増加は、間接的に市場の成長につながるはずです。2021 年の総軍事費は 0.6% 以上増加し、世界で約 21,100 億米ドルに達したと推定されています。



問題:化合物半導体市場の成長を阻害する課題は何ですか?





高い生産コストは、化合物半導体の市場成長を妨げる要因の 1 つになると予想されます。化合物半導体は、その製造工程の複雑さとエキゾチックな材料の使用により、一般的に従来の半導体よりも製造コストが高くなります。そのため、コストが重要な要素である特定のアプリケーションでの採用が制限されることがあります。





その他、市場の成長を制限する要因として、以下のものがあります。







統合課題





技術的な障壁









問題:化合物半導体市場をリードしている企業は何ですか? 化合物半導体市場における最近の開発のいくつかは何ですか?

以下は、化合物半導体市場を築いた企業です –







SK siltron Co., Ltd.





Sumitomo Electric Industries, Ltd.





JX Nippon Mining & Metals





FURUKAWA CO., LTD.





Shin-Etsu Chemical Co., Ltd.





SHOWA DENKO K.K.





Xiamen Powerway Advanced Material Co.





Freiberger Compound Materials GmbH





WIN Semiconductors Corp





IQE PLC







化合物半導体市場の最新の開発は以下の通りです。







SHOWA DENKO K. Kは、2022年3月にSiC エピタキシャルウェーハ製造の原料となる 6 インチ SiC 単結晶ウェーハの量産を開始しました1。また、急速に拡大するパワー半導体用SiCエピタキシャルウェーハの需要に対応するため、SDKはパートナーからSiCウェーハを購入し続けます。





2022年4月、Shin-Etsu Chemical Co. Ltdは、高電圧ガジェット技術の向上に伴い、電気自動車部品向けの革新的な熱界面シリコーンゴムシート「TC-BGIシリーズ」の作成を発表しました。









問題:アジア太平洋地域が化合物半導体市場で最も有利な機会を提供すると予想される理由は何ですか?日本における化合物半導体の市場動向は何ですか?





アジア太平洋地域は、予測期間中に最も速い速度で成長するはずであるため、化合物半導体で最も有利な機会を提供すると予想されます。2030 年まで、アジア太平洋の地域市場は 52% の収益シェアを保持すると予想されます。電気自動車の需要の高まりと都市化の進展が、地域市場の成長の主な理由です。例えば、クラウド技術の大規模導入によるインドの国内総生産(GDP)への貢献は、2026年までに約4,000億米ドルに達すると試算されています。日本における化合物半導体の需要も、家庭用電化製品の需要の増加により増加するはずです。日本では、携帯電話、コンピューター、ハイエンド オーディオ機器などの高度な電子機器が広く生産され、使用されています。これらの製品が必要なレベルの有効性、パワー、速度で動作するためには、高性能半導体、特に化合物半導体が必要です。2022 年には、日本の人口の 80% 以上がスマートフォンを使用していることが観測されています。また、現在、日本企業はSiCパワー半導体市場の10%以上を占めています。また、地域でも増加傾向にあります。これは、可処分所得の増加とともに、アジア太平洋地域の化合物半導体の市場成長に貢献すると考えられています。





問題:2035 年までに化合物半導体市場で大きな市場シェアを保持するか、顕著な成長を示すと予想される他の地域はどれですか?





北米は、予測期間中に世界市場の収益の大部分を占めると予想される別の地域です。この地域は、2020 年に市場の約 31% の収益シェアを保持していました。カナダとメキシコの存在と、この地域での電気自動車の需要の増加は、市場の成長に有益であると予想されます。さらに、この地域での再生可能エネルギーに対する需要の高まりは、市場成長の機会を生み出すと予想されます。電気自動車の米国市場は、2027 年までに 22% 以上拡大し、1,400 億米ドル以上の価値に達すると推定されています。





ヨーロッパは、化合物半導体の市場で著しい成長を示すと予想されるもう 1 つの地域です。ヨーロッパの化合物半導体市場は、予測期間中に顕著なシェアの成長を示すと予想されます。地域市場の成長は、ドイツと英国が主導するはずです。この地域で成長している自動車部門は、市場の成長を後押しすると予想されます。ヨーロッパ連合では、2022 年に 700 万台以上の自動車が生産されたと推定されており、これは 2021 年の対応する期間よりも 5% 多い数字です。セキュリティ対策のこの重要性は、地域市場の成長につながると予想されます。



企業プレスリリース詳細へ (2023/05/06-11:16)