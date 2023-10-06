緊急開催！【ライブ配信セミナー】リチウムイオン電池の基礎、製…
［CMCリサーチ］
本セミナーは、当日ビデオ会議ツール「Zoom」を使ったウェビナー（ライブ配信セミナー）となります。
先端技術情報や市場情報を提供している(株)シーエムシー・リサーチ（千代田区神田錦町： https://cmcre.com/ ）では、 各種材料・化学品などの市場動向・技術動向のセミナーや書籍発行を行っておりますが、 このたび「リチウムイオン電池の基礎、製造と保管における安全対策 発火事例・火災予防」と題するセミナーを、 講師に小澤 浩典 氏 （（株）共創 代表取締役） 、 鴇田 雅也 氏 （（株）共創 LiB専門技術師）をお迎えし、10月25日（水）13：30より、 ZOOMを利用したライブ配信で開催いたします。 受講料は、 一般：49,500円（税込）、 弊社メルマガ会員：44,000円（税込）、 アカデミック価格は26,400円（税込）となっております（資料付）。
セミナーの詳細とお申し込みは、 弊社の以下URLをご覧ください！
https://cmcre.com/archives/116890/
質疑応答の時間もございますので、 是非奮ってご参加ください。
リチウムイオン電池の市場は加速度的に拡大しています。
本セミナーではリチウムイオン電池の歴史と特性を解説し、
その特徴からくる寿命の推定、製造プロセスにかかわる不良・事故事例を交えて安全性確保のための保管・ 運用方法のノウハウを解説し、保護の必要性とEV用セルの設計、BMS の必要性、外部回路により制御、電池の寿命についても説明します。
1）セミナーテーマ及び開催日時
テーマ：リチウムイオン電池の基礎、製造と保管における安全対策 発火事例・火災予防
開催日時：10月25日（水）13：30～16：30
参 加 費：49,500円（税込） ※ 資料付
＊ メルマガ登録者は 44,000円（税込）
＊ アカデミック価格は 26,400円（税込）
講 師：小澤 浩典 氏 （株）共創 代表取締役
鴇田 雅也 氏 （株）共創 LiB専門技術師
【セミナーで得られる知識】
〇 リチウムイオン電池が発火に至るメカニズムとリスク
〇 発火に備えるための一般的な安全対策
※本セミナーは、当日ビデオ会議ツール「Zoom」を使ったライブ配信セミナーとなります。推奨環境は当該ツールをご参照ください。後日、視聴用のURLを別途メールにてご連絡いたします。
★受講中の録音・撮影等は固くお断りいたします。
2）申し込み方法
シーエムシー・リサーチの当該セミナーサイト
https://cmcre.com/archives/108965/
からお申し込みください。
折り返し、 視聴用のURLを別途メールにてご連絡いたします。
詳細はURLをご覧ください。
3）セミナープログラムの紹介
講演1．
講 師 小澤 浩典 氏 （株）共創 代表取締役
【講演プログラム】
〇 リチウムイオン電池の構成と概要 (小澤浩典)
・ リチウムイオン電池の構成と特徴
講演2.
講 師 鴇田 雅也 氏 （株）共創 LiB専門技術師
【講演プログラム】
〇 リチウムイオン電池の使用上の安全性、対策、保管 (鴇田雅也)
・ リチウムイオン電池の発火メカニズム
・ リチウムイオン電池が発火する原因
・ リチウムイオン電池の発火事例
・ リチウムイオン電池の安全対策
・ リチウムイオン電池の正しい製造・使用方法と注意点
・ リチウムイオン電池の火災予防と保管方法
4）講師紹介
講 師 小澤 浩典 氏 （株）共創 代表取締役
【講師経歴】
2001年 千葉工業大学 卒業
2008年 福井大学 博士課程後期 修了 博士(工学)
2011年～現在 （株）共創 代表取締役社長
講 師 鴇田 雅也 氏 （株）共創 LiB専門技術師
【講師経歴】
2007年 湘南工科大学 工学部 マテリアル工学科 卒業
2010年 北陸先端科学技術大学院大学 マテリアルサイエンス研究科 博士前期課程 修了
2012年～現在 （株）共創
5）セミナー対象者や特典について
※ 本セミナーは、当日ビデオ会議ツール「Zoom」を使ったライブ配信セミナーとなります。推奨環境は当該ツールをご参照ください。後日、視聴用のURLを別途メールにてご連絡いたします。
★ 受講中の録音・撮影等は固くお断りいたします。
【セミナー対象者】
1 各種電池、キャパシタの開発者
2 HEV、PEV、PMS、BMSの研究開発者
3 電池、キャパシタでの電気駆動回路開発者
4 大型電池、キャパ シタの発火、爆発、安全回路の開発者
☆詳細とお申し込みはこちらから↓
https://cmcre.com/archives/108965/
6）ウェビナー（オンライン配信セミナー）のご案内
〇バイオプラスチックの基礎と応用、開発・利用動向と開発事例
開催日時：2023年10月16日（月）13：30～16：30
https://cmcre.com/archives/113092/
〇シランカップリング剤：反応メカニズムと使い方
開催日時：2023年10月16日（月）13：30～16：30
https://cmcre.com/archives/115770/
〇エポキシ樹脂の基礎と配合技術、使用時のトラブル対策
開催日時：2023年10月17日（火）10：30～16：30
https://cmcre.com/archives/115245/
〇車載ディスプレイの曲面化及びフレキシブル端末に求められる材料技術の動向
開催日時：2023年10月17日（火）13：30～16：30
https://cmcre.com/archives/114404/
〇全固体電池の基礎とトレンド
開催日時：2023年10月18日（水）14：00～15：30
https://cmcre.com/archives/114507/
〇車載用電池事業のグローバル競争とビジネス展開
‐ LIBの安全性評価・充電インフラ・車載電池の再利用とリサイクル etc ‐
開催日時：2023年10月19日（木）13：30～16：30
https://cmcre.com/archives/115724/
〇ディスプレイ向け光学フィルムの基礎と新ディスプレイへの応用
開催日時：2023年10月19日（木）13：30～16：30
https://cmcre.com/archives/115350/
○マテリアルズインフォマティクスの中核をなす計算科学シミュレーション技術
開催日時：2023年10月20日（金）10：30～16：30
https://cmcre.com/archives/114156/
○技術者・開発者の発想と実現（実習付）
‐ 従来の方法と新しい手順・ヒント、生成AIを駆使しよう ‐
開催日時：2023年10月20日（金）10：00～17：00
https://cmcre.com/archives/114106/
○スラリー評価の基礎（1日コース）
～ 液中の粒子分散・凝集状態をどのように制御するのか ～
開催日時：2023年10月20日（金）10：30～16：30
https://cmcre.com/archives/115259/
〇メタマテリアル・メタサーフェスの基礎と応用
開催日時：2023年10月23日（月）13：30～16：30
https://cmcre.com/archives/114644/
〇5G・次世代自動車に対応するSiC/GaNパワーデバイスの技術動向と課題
開催日時：2023年10月23日（月）10：30～16：30
https://cmcre.com/archives/115535/
〇光無線給電技術の基礎，技術動向，展望
開催日時：2023年10月24日（火）10：30～16：30
https://cmcre.com/archives/115474/
〇グローバル航空市場における「事業企画・システム設計・開発」その成功への取組み
最新技術動向解説(航空機電動化/eVTOL、適用材料・材料開発、造らずに創る・
CAE/Simulation) そして Degital Twin への道程
開催日時：2023年10月24日（火）13：30～16：30
https://cmcre.com/archives/116817/
☆開催予定のウェビナー一覧はこちらから！↓
https://cmcre.com/archives/category/cmc_all/
7）関連書籍のご案内
（1） リチウムイオン電池の安全性確保 ～ 関連する規制・規格と表示ルール 2023 ～
https://cmcre.com/archives/114978/
■ 発 行：2023年7月14日
■ 調査・執筆：菅原 秀一
■ 定 価：本体（冊子版） 90,000 円（税込 99,000 円）
本体 + CD（PDF版） 110,000 円（税込 121,000 円）
★ メルマガ会員：定価の10％引き！
■ 体 裁：A4判・並製・343頁 カラー
■ 編集発行：（株）シーエムシー・リサーチ
ISBN 978-4-910581-42-2
☆ 詳細とご購入はこちらから↓
https://cmcre.com/archives/114978/
（2） 車載用リチウムイオン電池リサイクル：技術・ビジネス・法制度
https://cmcre.com/archives/113697/
■ 発 行：2023年6月14日
■ 監 修：福代 和宏（山口大学大学院 教授）
■ 定 価：本体（白黒） 80,000 円（税込 88,000 円）
本体＋CD（カラー） 100,000 円（税込 110,000 円）
★ メルマガ会員：定価の10％引き！
■ 体 裁：A4判・並製・本文182頁
■ 編集発行：（株）シーエムシー・リサーチ
ISBN 978-4-910581-41-5
☆ 詳細とご購入はこちらから↓
https://cmcre.com/archives/113697/
（3） 電池の回収・リユース・リサイクルの動向 およびそのための評価・診断・認証
https://cmcre.com/archives/111591/
■ 発 刊：2023年4月6日
■ 定 価：冊子版 90,000円（税込 99,000円）
セット（冊子 + CD） 100,000 円（税込 110,000円）
★ メルマガ会員：定価の10％引き！
■ 体 裁：A4判・並製・323頁・モノクロ
■ 編集発行：（株）シーエムシー・リサーチ
ISBN 978-4-910581-37-8
☆ 詳細とご購入はこちらから↓
https://cmcre.com/archives/111591/
（4）リチウムイオン電池の製造プロセス＆コスト総合技術2022（進歩編）
～ 電池原材料・部材の進歩と電池技術の対応 ～
https://cmcre.com/archives/102916/
■ 発 行：2022年9月14日
■ 調査・執筆：菅原 秀一
■ 定 価：冊子版 90,000 円（税込 99,000 円）
本体 + CD 100,000 円（税込 110,000 円）
★ メルマガ会員：定価の10％引き！
■ 体 裁：A4判・並製・165頁 カラー
■ 編集発行：(株)シーエムシー・リサーチ
ISBN 978-4-910581-27-9
↓ 詳細とご購入はこちらから
https://cmcre.com/archives/102916/
（5）リチウムイオン電池の製造プロセス＆コスト総合技術2022（基礎編）
https://cmcre.com/archives/102857/
■ 発 行：2022年9月8日
■ 調査・執筆：菅原 秀一
■ 定 価：本体価格 130,000円（税込 143,000円）
本体 + CD 150,000円（税込 165,000円）
★ メルマガ会員：定価の10％引き！
■ 体 裁：A4判・並製・602頁 カラー
■ 編集発行：(株)シーエムシー・リサーチ
ISBN 978-4-910581-26-2
↓ 詳細とご購入はこちらから
https://cmcre.com/archives/102857/
☆発行書籍の一覧はこちらから↓
https://cmcre.com/archives/category/cmc_all/
以上
企業プレスリリース詳細へ （2023/10/06-11:46）
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緊急開催！【ライブ配信セミナー】リチウムイオン電池の基礎、製造と保管における安全対策 発火事例・火災予防 10月25日（水）開催 主催：(株)シーエムシー・リサーチ(10/06 11:46)
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