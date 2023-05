[SDKI Inc.]



調査期間: 2023年3月1日ー27日





調査業者: SDKI Inc.





調査対象: あらゆる規模の 541人の市場関係者を対象に調査を実施しました。





有効な回答の数: 541





調査方法:実地調査228、インターネット調査312





調査回答者: 調査は、収益に基づいて企業を対象に実施されました。



問題:苛性ソーダは何ですか?世界の苛性ソーダ市場規模はどのくらいで、2035年までの成長率はどのくらいと予測されますか?





苛性ソーダ、水酸化ナトリウムの広く使用されている名前で、灰汁としても知られています。白色で真珠のような化合物で、化学的性質が水酸化ナトリウムであり、苛性または腐食性があることからこの名がついた。その用途は、ソーダライムから化学洗浄、消毒剤、ボーキサイトの精製によるアルミナ抽出など、さまざまな製品に見出すことができます。また、化学、繊維、自動車などのさまざまな産業で重要な役割を果たしています。

世界の苛性ソーダ市場は2022年に約450億米ドルの市場価値から、2035年までに約660億米ドルに達すると予測されています。世界の苛性ソーダ市場は2023 -2035年間に 約5.2% の CAGR で成長しています。





問題:世界の苛性ソーダ市場の成長を牽引する要因は何ですか?





苛性ソーダ市場の世界的な成長を促進する主な要因は、石鹸と洗剤市場での使用量の増加です。苛性ソーダは、石鹸、クリーナー、殺菌剤などの製造に欠かせない製品です。植物油から石けんを作る鹸化工程では、焼成ソーダフレークを使用します。また、ほとんどの洗剤と洗浄剤の主要成分であるアニオン性界面活性剤に使用されています。その結果、石鹸とクリーニング産業の拡大の結果として、苛性ソーダの需要が増加します。世界の家庭用クリーニング業界は、2022 年に約 120 億米ドル増加しました。





以下は、世界の苛性ソーダ市場の領域で成長を促進するその他の顕著な要因の一部ですー







排水管理と処理における苛性ソーダの利用拡大





自動車と建設など、さまざまな産業でアルミニウムを精製するために苛性ソーダが使用されるアルミナの使用が増加しています。





NaOH製造プロセスへの革新的技術の導入





鎮痛剤、血液凝固防止抗凝固剤、コレステロール低下薬などの医薬品での使用の増加









問題:世界の苛性ソーダ市場の主な分類は何ですか?





世界の苛性ソーダ市場は製品タイプ別、エンドユーザー別、製造プロセス別に分類することができます。これらのセグメントは、次のようにさらに分岐します。







製品タイプ別











灰汁





フレーク





その他













エンドユーザー別











有機と無機化学品





石鹸と洗剤





冶金





紙とパルプ





食品加工





水処理





その他









エンドユーザーに基づいて、有機セグメントは、2022 年に約 39% の収益シェアで市場を支配しました。また、燃料、プラスチック、繊維、染料、食品添加物、天然ガス、医薬品の生産も含まれます。苛性ソーダは、これらの様々な分野の生産に重要な要素であるため、有機工業薬品の成長に寄与しており、製造工程で洗浄剤としての役割を担っています。これらの化学物質は主要産業の生産プロセスで重要な役割を果たすため、世界の苛性ソーダ市場におけるこのセグメントの成長の勢いは維持されます。









製造プロセス別











横隔膜セル





膜細胞





その他









製造プロセスに基づいて、膜細胞セグメントは、2022 年の収益の大部分を占めました。これは、アスベストの使用による環境に優しい性質のためです。これはESGにつながり、製造プロセス中の消費電力を削減します。



問題:世界の苛性ソーダ市場の成長を阻害する課題は何ですか?





苛性ソーダ市場の成長を妨げる最大の要因は、製造工程における苛性ソーダの使用に関する政府の規制と規則が厳しく、制限されていることです。たとえば、日本ソーダ工業会によると、苛性ソーダの粉塵とミストを吸入すると、気道にさまざまな程度の損傷が生じます。したがって、作業エリアの空気中の苛性ソーダ粉塵またはミストの許容濃度は、2 mg/m3 と指定されています。





その他、市場の成長を制限する要因として、以下のものがあります。







健康と環境に有害





電力集約型 - 製造プロセスで多くの電力と燃料を消費します。





腐食性が高く、人体に接触すると重大な損傷を引き起こす可能性があります。









問題:世界の苛性ソーダ市場をリードしている企業は何ですか? 世界の苛性ソーダ市場における最近の開発のいくつかは何ですか?





以下は、世界の苛性ソーダ市場を築いた企業です –







Solvay SA





Tata Chemicals Ltd.





Grasim Industrial Ltd.





The Dow Chemical Company





INEOS Group holdings SA





Hanwha Chemical Group





FMC Corporation





Tosoh Corp.





Arkema Group Co.





Occidental Petroleum Corporation (OXY)









世界の苛性ソーダ市場の最新の開発は以下の通りです。







2022 年 2 月、より価値の高い苛性ソーダの生産能力を増強するために、石油とガス会社である Occidental Petroleum の化学部門は、一部のクロロフルオロ カーボン プラントの構成を再検討しています。そのため、主要製品に対する需要の高まりに対応するために、生産能力を大幅に変更できるようになりました。





2021年1月、信越化学工業株式会社の声明によると、同社は苛性ソーダの生産能力を年間39万トン増強する予定です。









問題:アジア太平洋地域が苛性ソーダ市場で最も有利な機会を提供すると予想される理由は何ですか?日本における苛性ソーダ市場動向は何ですか?





アジア太平洋地域は、収益の観点から、2022 年に約 43% の市場シェアを獲得し、市場で重要な位置を占めていました。この地域には、製造業のハブである中国、インド、日本などの新興国が含まれます。中国は、自動車、化学、建設、食品加工、製紙、繊維産業などの複数の産業が存在する世界最大の製造センターです。このセクターは、この地域の人口が多いため、かなりの消費者市場の需要があります。繊維、自動車、紙、石油、食品、水、洗剤など、製造過程で苛性ソーダを使用する多くの製品の消費は、国民の可処分所得の増加に伴って増加すると予想されます。





APAC 地域内では、日本では苛性ソーダ市場が大幅に増加しています。主にオーストラリア、インド、米国などの国への苛性ソーダの純輸出は緩とかに増加しています。Observatory of Economic Complexity(OEC)によると、2022年の純輸出は338百万米ドルです。これは主に、信越化学工業株式会社など、市場において支配的な企業が存在するためです。





問題:2035 年までに苛性ソーダ市場で大きな市場シェアを保持するか、顕著な成長を示すと予想される他の地域はどれですか?





北米は苛性ソーダ市場の主要地域であり、予測期間中の CAGR は約 5% です。この成長の主な理由は、繊維、紙、パルプ産業での需要の増加です。さらに、苛性ソーダは、廃水処理施設とガラス製造、金属加工業などで採用が進んでいることです。





ヨーロッパでは、紙とパルプ産業における苛性ソーダの消費量が増加していることが成長の主な要因となっています。この地域は、紙と繊維産業が拡大しているドイツが支配的であると予想されます。ドイツ連邦統計局の発表によると、2021年の同国の古紙輸入量は530万トンに達すると推定されています。ドイツの製紙業界が440万トンの再生紙を輸入した2020年と比較すると、21%増加したことになります。



