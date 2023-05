[SDKI Inc.]



調査期間: 2023年3月14日ー3月22日





調査業者: SDKI Inc.





調査対象: あらゆる規模の 533人の市場関係者を対象に調査を実施しました。





有効な回答の数: 533





調査方法:実地調査213、インターネット調査320





調査回答者: 調査は、収益に基づいて企業を対象に実施されました。





質問:植物活性剤とはなんですか?植物活性剤市場の市場規模はどのくらいで、2035年までの成長予測はどのくらいですか?





植物活性剤とは、植物が様々な病原菌に対して防御的な反応をするのを助ける物質です。植物活性剤の使用は、植物栽培において一般的な方法となっています。植物活性剤市場は、2022年に700百万米ドルを獲得し、予測期間中に7%のCAGRで成長することが期待されています。さらに、世界の植物活性剤市場は、2035年までに20億米ドルに達すると予想されています。





質問:植物活性剤市場の成長を牽引する要因は何ですか?





以下は、植物活性剤市場の成長を牽引する重要な要因の一部です:





世界各地で行われている農業支援に関する政府規制が、植物活性剤市場の成長を促進すると期待されています。インド政府によるPradhan Mantri Kisan Samman Nidhi(PM-KISAN)などの政府規制は、農業部門の成長に寄与しています。この制度では、農家がより農業に専念できるよう、全国の全農家に6000ルピーを4ヶ月ごとに2000ルピーずつ3回に分けて支給し、農作物を効率的に栽培するための経済的な支援を行うもので す。このような政府の規制は、農家を助けるだけでなく、農業分野での植物活性剤の需要を高めています。







肥料の使用量の増加





土壌の品質維持に役立つ





成長する農業と植林の実践









質問:植物活性剤市場の主要な分類は何ですか?





植物活性剤市場は 作物タイプ別、アプリケーションモード別、ソースによって分類できます。これらのカテゴリは、さらに次のように分類されます: -







作物タイプ別











果物・野菜





穀類





油糧種子・豆類





ローン・オーナメンタル









作物タイプに基づいて、2035年末までに最大の市場シェアを占めると予想されるのは、果物・野菜セグメントです。果物や野菜は、カルシウム、食物繊維、葉酸、鉄、マグネシウム、カリウムなどの重要な栄養素の優れた供給源です。食事から摂取しなければならない栄養素は、大栄養素と微量栄養素の2種類です。大栄養素はタンパク質、炭水化物、不飽和脂肪酸で構成され、ビタミンとミネラルは微量栄養素を構成します。どの栄養素も、私たちの健康と幸福に、それぞれ異なる、しかし重要な役割を担っています。微量栄養素は、必要な量はわずかですが、体内のすべてのシステムが正常に機能するために不可欠であり、健康維持に欠かせない栄養素です。









アプリケーションモード別











葉面塗布





ソイルトリートメント













ソース











バイオロジカル





ケミカル









質問:植物活性剤市場の市場制約は何ですか?





植物活性剤の使用は、米国環境保護庁(EPA)などの政府機関による規制と承認の対象となります。この承認プロセスには時間と費用がかかり、市場で入手できる植物活性剤の数が制限される可能性があります。 このことは、今後の市場の成長にとって課題となる可能性があります。





以下は、植物活性剤市場の成長を制約しているいくつかの要因です -







農家や植木職人の意識の低さ





限定的な研究開発









質問:植物活性剤市場をリードしている企業は? 植物活性剤市場における最近の開発のいくつかは何ですか?





以下は、植物活性剤市場をリードする企業です –







Syngenta AG





Issagro SpA





Plant Health Care Inc.





Arysta Life Science





Nihonno Hyakuhachi Co., Ltd,





Meiji Seika Pharma Co., Ltd.





Sirtis USA





Gowan Company LLC





Future Co Bioscience





Eagle Plant Protect Pvt Limited















以下は、植物活性剤市場における最近の動向の一部です: -







2018年7月、農薬大手UPLは、Platform Specialty ProductsからArysta LifeScience(アリスタ)を42億ドルで買収した。





2020年、Gowan Company, LLCの子会社であるGowan Crop Protection Limitedは、ペンタミジンとペンションという2つの新しい有効成分を取得しました。この買収には、両殺菌剤のラベルを含む、コンセント、リーズン、モンセレン、プレステージ、および関連する知的財産と製品登録および商標が含まれていました。









質問:アジア太平洋地域が植物活性剤市場で最も有利な機会を提供すると予想されるの理由は何ですか? 日本における植物活性剤市場の傾向は何ですか?





予測期間中、アジア太平洋地域の市場が最大の市場シェアを占めると推定されます。アジア太平洋地域における大規模な農業活動は、インドや中国からの食糧需要の増加につながり、植物活性剤を使用することの長期的な利点に対する一般市民の意識の高まりが、この地域における植物活性剤市場の成長をもたらしています。これらは、この地域の主要なプレーヤーであるインドや中国などの国々を牽引する主要なドライバーの一部です。アジアで生産される主な作物には、米、テンサイ、果物や野菜、穀物、穀類があります。この地域は、世界で生産される米の90%を消費しています。データによると、中国は2020年にアジア太平洋地域の植物活性剤市場の50%以上を占めています。日本では、植物活性剤の使用は農林水産省(MAFF)によって規制されています。農林水産省は、酸ベンゼン-S-メチル、ヘルピンタンパク質、キトサンなど、いくつかの植物活性剤を農業に使用することを承認しています。これにより、植物活性剤市場の成長がさらに促進されると期待されています。





質問:2035年までに植物活性剤市場で大きな市場シェアを保持するか、顕著な成長を示すと予想される他の地域はどれですか?





北米地域の市場は、予測期間中に市場シェアが拡大すると予測されています。北米の植物活性剤市場は、持続可能な農法に対する需要の高まりと、植物活性剤を使用することの利点に対する認識の高まりにより、大きく成長しています。北米における植物活性剤市場の成長の主な要因の1つは、持続可能な農業慣行に対する需要の増加です。植物活性剤は、害虫や病気に対する植物の自然な防御機構を強化することができる天然化合物で、合成農薬や除草剤の必要性を低減することができます。北米では、持続可能な農業への需要が高まり続けているため、植物活性剤の需要も増加すると予想されます。 米国とカナダの政府は、持続可能な農業を促進するために、さまざまなプログラムや政策を実施しています。例えば、米国農務省(USDA)のConservation Stewardship Programは、持続可能な農法を採用する農家に対して資金や技術支援を提供しています。同様に、カナダ政府のGrowing Forward 2プログラムも、持続可能な農業の開発と採用を支援しています。





ヨーロッパ地域の市場は、予測期間中に大きな市場シェアを占めると予測されています。ヨーロッパの作物農業市場は、食料安全保障と持続可能な農業への需要の高まりにより、大きく成長しています。ヨーロッパにおける作物農業市場の成長の主な要因の1つは、食糧安全保障に対する需要の高まりです。人口が増加し、耕作地が限られているヨーロッパでは、食料需要を満たすために農業生産性を高める必要があります。食料、飼料、繊維のための作物栽培を含む植物栽培は、ヨーロッパの食料安全保障の確保に重要な役割を担っています。 国連食糧農業機関(FAO)によると、ヨーロッパと中央アジアの人口の約9%が食糧不安に陥っており、4000万人以上の人々が食糧不安の影響を受けています。





