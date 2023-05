[SDKI Inc.]



調査期間: 2023年4月1日ー15日





調査業者: SDKI Inc.





調査対象: あらゆる規模の 545人の市場関係者を対象に調査を実施しました。





有効な回答の数: 545





調査方法:実地調査228、インターネット調査312





調査回答者: 調査は、収益に基づいて企業を対象に実施されました。



問題:オーディオ・ボイスDSPは何ですか?オーディオ・ボイスDSP市場規模はどのくらいで、2035年までの成長率はどのくらいと予測されますか?





オーディオ・ボイスDSPは、デジタル信号処理の略です。これは、オーディオ信号を操作するために特別に設計された DSP の一種です。これには、オーディオ フィルタリング、ノイズ リダクション、オーディオ イコライゼーションなどが含まれます。また、これはボイス認識、ボイス合成、音響エコー キャンセルなどにも使用できます。

オーディオ・ボイスDSP市場は2022年に約120億米ドルの市場価値から、2035年までに約290億米ドルに達すると予測されています。オーディオ・ボイスDSP市場は2023 -2035年間に 約10% の CAGR で成長しています。





問題:オーディオ・ボイスDSP市場の成長を牽引する要因は何ですか?





家電製品におけるオーディオ・ボイス技術の需要の高まりが、オーディオ・ボイスDSP市場の成長を導く主な要因となっています。 これには、スマートフォン、タブレット、スマート スピーカーなどの製品が含まれ、いずれもますます人気が高まっています。推定によると、2023 年までに 265百万アメリカ人がスマートフォンを所有するようになり、これはアメリカの人口の 80% に相当します。現在、世界中で10億台以上のタブレットが使用されており、2022年1月現在、アメリカ人の37%がスマートスピーカーを所有しています。オーディオ・ボイスDSP技術により、より正確で強力なノイズキャンセリング機能を実現し、より自然なサウンドのオーディオを可能にしました。また、ボイス認識などの高度な機能を有効にして、ユーザーがボイスコマンドを介してデバイスと対話できるようにします。





以下は、オーディオ・ボイスDSP市場の領域で成長を促進するその他の顕著な要因の一部ですー







AIを活用したボイスアシスタントの開発





人工知能 (AI) と自然言語処理 (NLP) などのオーディオ・ボイスDSP技術の進歩





効率的で費用対効果の高いオーディオ処理ソリューションの必要性が高まっています。









問題:オーディオ・ボイスDSP市場の主な分類は何ですか?





オーディオ・ボイスDSP市場はエンドユーザー別、タイプ別に分類することができます。これらのセグメントは、次のようにさらに分岐します。







タイプ別











統合





離散







タイプに基づいて、統合セグメントは、2035 年までに最大のオーディオ・ボイスDSP市場シェアを保持すると予想されます。このタイプは、複数種類のアルゴリズムの処理が可能であり、集積度が高いことから、需要の拡大が期待されます。たとえば、Hertz の H8 DSP などの DSP カー オーディオ プロセッサは、任意のアナログ ソースまたはデジタル ソースとインターフェイスすることができ、通常の「オーディオ」をさまざまな目的に使用できる統合された高性能システムに変換します。オーディオ・ボイス統合DSPは、オーディオ・ボイスアプリケーションの開発を容易にし、開発期間とコストの削減を実現します。これは、オーディオ・ボイスDSPアプリケーション向けの費用対効果の高いソリューションを探している企業にとって魅力的なオプションです。









エンドユーザー別











コンピューター





スマートホーム





携帯電話





タブレット





ホームエンターテイメント





商業





自動車





IoT デバイス





ウェアラブル





AR/VR





その他







エンドユーザーに基づいて、コンピューターセグメントは、予測期間の終わりまでにオーディオ・ボイスDSP市場の収益の大きなシェアを占めると予想されます。このセグメントの成長の背後にある主な理由は、エンド ユーザーの間でのゲームとマルチメディア コンテンツ消費の人気の高まりです。さらに、音楽制作用のコンピューターとラップトップの洗練されたサウンド システムに対する需要の高まりも、このセグメントの成長に拍車をかけています。例えば、LG Gram AudioとThunderbolt 3を搭載し、外出先で長時間接続せずに使えるすごいスピーカー、MacOSのサウンド性能を備えたMacBook Air、音楽好きにはHP Envy x360などです。さらに、ストリーミングサービスとその他のテクノロジーの台頭により、コンピューターとラップトップのサウンドシステムを改善する必要性が生じ、このセグメントの需要が高まっています。



問題:オーディオ・ボイスDSP市場の成長を阻害する課題は何ですか?





DSP の高い消費電力は、オーディオ・ボイスDSP市場の成長を妨げる要因の 1 つになると予想されます。より多くのトランジスタが DSP チップに追加されると、より多くの電力が必要になります。たとえば、通常、DSP チップには 400 万以上のトランジスタが存在します。この消費電力の増加は熱の増加につながり、チップが不安定になり誤動作する可能性があります。さらに、電力消費量が増えると、チップの製造コストも増加し、潜在的な顧客にとって魅力的ではなくなります。





その他、市場の成長を制限する要因として、以下のものがあります。







アルゴリズムの複雑さと熟練した専門家の不足





オーディオ・ボイスDSPに関連する高いインストールとメンテナンス コスト









問題:オーディオ・ボイスDSP市場をリードしている企業は何ですか? オーディオ・ボイスDSP市場における最近の開発のいくつかは何ですか?





以下は、オーディオ・ボイスDSP市場を築いた企業です –







CEVA Inc,





Qualcomm Technologies Inc,





Texas Instruments





Analog Devices





ON Semiconductor





NJR Semiconductor





Motorola





Sony





Synopsys, Inc.





Hertz









オーディオ・ボイスDSP市場の最新の開発は以下の通りです。







新しい高性能 CEVA DSP は、2020 年 11 月 11 日にCEVA Inc. が提供する次世代自動車用システム オン チップ (SoC) で使用するためのライセンスをルネサスから取得しました。CEVA は、ワイヤレス接続とスマート センシング技術の主要なライセンサーの 1 つです。





2019 年 3 月 19 日に Qualcomm QCS400 シリーズの SoC が Qualcomm Technologies Inc によって発表されました。このシリーズでは、クアルコム テクノロジーズが比類のないオーディオ技術の遺産を独自の高性能で低消費電力のコンピューティング製品と組み合わせることで、同社が高度に最適化され AI 対応の AI 対応オーディオと IoT ソリューションを開発できるようにします。









問題:アジア太平洋地域がオーディオ・ボイスDSP市場で最も有利な機会を提供すると予想される理由は何ですか?日本におけるオーディオ・ボイスDSPの市場動向は何ですか?





アジア太平洋地域は、予測期間中に最も速い速度で成長するはずなので、オーディオとボイスDSPの最も有利な機会を提供すると予想されています。2030年まで、アジア太平洋地域の市場は、消費者の消費意欲の高まりと、オーディオ・ボイスDSPを使用するスマートスピーカーなどの家電製品の需要拡大により、約37%のCAGRで成長すると予想されます。また、日本では、バーチャルアシスタントなどAIを活用したソリューションの導入が進み、インターネットの普及が進んでいることから、オーディオ・ボイスDSPの需要が増加し、地域市場の拡大が見込まれています。例えば、日本におけるインターネット利用の普及率は、2022 年初頭に 94% で、前年から大幅に増加しました。より多くの人々がインターネットにアクセスできるようになるにつれて、ストリーミング サービスとオーディオ ベースのアプリケーションに対する需要が高まっています。その結果、オーディオ コンテンツを最適化するためのデジタル信号処理 (DSP) テクノロジが求められています。





問題:2035 年までにオーディオ・ボイスDSP市場で大きな市場シェアを保持するか、顕著な成長を示すと予想される他の地域はどれですか?





北米は、予測期間中に世界のオーディオ・ボイスDSP市場の収益の大部分を占めると予想される別の地域です。この地域は、主に無線接続とスマートホームインフラの採用が増加しているため、2020年には市場の約28%の売上シェアを占めています。オーディオ・ボイスDSPテクノロジを使用して、ワイヤレス ネットワークのパフォーマンスを向上させ、データ転送速度を向上させ、遅延を減らし、信号強度を向上させることができます。また、干渉を減らし、オーディオ品質を向上させるためにも使用されます。さらに、この地域にはGoogle、Amazon、Appleなどの大手テクノロジー企業が存在し、オーディオ・ボイスDSPソリューションの開発に多額の投資を行っていることも、この地域の市場成長を後押ししています。





ヨーロッパ地域もオーディオ・ボイスDSPの市場で顕著な成長が期待される地域です。ヨーロッパのオーディオ・ボイスDSP市場は、自動車生産におけるDSPの使用増加により、予測期間中に約21%の成長が見込まれています。自動車メーカーは、より高度なインフォテインメントシステムをドライバーに提供するために、オーディオとボイスのDSPを使い始めています。この技術により、より没入感のあるオーディオ体験が可能になるほか、車の性能などの情報をわかりとすく提供することができます。さらに、成長するゲーム、自動車、家電業界からのヘッドホン、スピーカー、マイクロフォンなどのオーディオ・ボイスDSP対応製品の需要が増加しています。さらに、これらの業界での自動化と AI の増加傾向は、ヨーロッパの市場成長を促進すると予想されます。



当社について:





SDKI の目標は、信頼できる詳細な調査と洞察を提供することです。当社は、成長指標、課題、傾向、と競合状況を調査し、それらに関する詳細なレポートを提供することに焦点を当てるだけでなく、お客様と協力して、最大の成長と成功のためにビジネスの全体的な変革を達成します。当社の専門知識は、さまざまな市場セクターのさまざまな規模の企業と長年にわたって協力してきた結果です。



企業プレスリリース詳細へ (2023/05/05-17:46)