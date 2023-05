[SDKI Inc.]



調査期間: 2023年03月5日ー11日

調査業者: SDKI Inc.

調査対象: あらゆる規模の 543 人の市場関係者を対象に調査を実施しました。

有効な回答の数: 543

調査方法:実地調査230、インターネット調査313

調査回答者: 調査は、収益に基づいて企業を対象に実施されました。





問題:低温同時焼成セラミック (LTCC)市場は何ですか?低温同時焼成セラミック (LTCC)市場規模はどのくらいで、2035年までの成長率はどのくらいと予測されますか?



低温同時焼成セラミック (LTCC) は、製造プロセス中の低温に耐えるように設計された多層基板の一種です。LTCC は一般に、電気通信業界などの高周波アプリケーションで使用され、複雑な回路図の作成に使用できます。主なLTCCコンポーネントには、LCフィルター、パワースプリッター、アンテナなどが含まれます。

世界のLTCC市場は、2022年に15億米ドルを獲得し、予測期間中に約9.4%のCAGRで成長すると予想されています。さらに、世界の低温同時焼成セラミック市場は、2035 年までに約 27 億米ドルに達すると予想されています。



質問:低温同時焼成セラミック (LTCC)市場の成長を牽引する要因は何ですか?

過酷な条件下での優れた電気的特性と機械的性能により、自動車システム、医療機器、およびコンポーネントパッケージングにおけるLTCCの需要の増加は、世界のLTCC市場の成長を促進する重要な要因です。

低温同時焼成セラミック市場の成長を後押しする可能性が高いその他の顕著な要因を以下に示します。

ナノテクノロジーとハイエンド コンピューティング システムの需要が高まっています。



最高性能の電子機器の需要



セラミック基板の用途拡大



安定した通信品質のためにLTCC製品を使用するワイヤレスおよびRF(Radio-Frequency)コンポーネントへの投資の増加







質問:低温同時焼成セラミック (LTCC)市場の主要な分類は何ですか?

低温同時焼成セラミック (LTCC)市場は、材料の種類、エンドユーザーによって分類できます。これらのカテゴリは、さらに次のように分類されます: -

1. 材料の種類別

ガラス - セラミック材料



セラミック材料





材料の種類に基づいて、これら 2 つのセグメントのうち、ガラス - セラミック は、機能の向上、優れた安定性、電気信号の低損失、高いコンポーネント密度、および信頼性により、市場で確固たる地位を維持しました。ガラス セラミックス LTCC は、次世代の小型電子デバイス用の IC パッケージ、レーダー、アンテナ、ワイヤレス技術に非常に適しています。ガラス セラミックス LTCC は、次世代の小型電子デバイス用の IC パッケージ、レーダー、アンテナ、ワイヤレス技術に非常に適しています。彼らは、家電、自動車および通信、衛星およびレーダーシステム、軍事製品などの複数の業界で高度に採用されています。電気通信業界におけるさまざまな新しいイノベーションとアップグレードにより、このセグメントに大きな需要がもたらされます。世界の電気通信産業は 2022 年に約 1,050 億米ドル増加し、ガラス セラミックスの需要が増加しています。



2. エンドユーザー別

自動車



通信



航空宇宙と防衛



医学



その他





エンドユーザーに基づいて、これらすべてのセグメントの中で、自動車セクターがLTCC市場を支配しています。自動車セグメントは、2022 年の LTCC 市場で約 40% という最大のシェアを保持していました。自動化によって生産量が増加し続けるため、予測期間中にLTCC 市場の成長に貢献する可能性のある自動車部品の需要も増加します。また、安全性に対する意識の高まりと運転体験の向上により、自動車用電子機器の需要が徐々に高まるでしょう。



3. 製品タイプ別

LTCC モジュール



LTCC基板



LTCC コンポーネント





問題:低温同時焼成セラミック (LTCC)市場の成長を阻害する課題は何ですか?

低温共焼成セラミックス (LTCC) 市場の成長中に主な制約は、その複雑さと修理可能性に関する問題です。それが採用されているコンポーネントに重大な内部損傷を見つけることは非常に困難です。

市場の成長を制限するその他の障害は次のとおりです。

同じアプリケーションで使用するために再利用またはリサイクルすることはできません



製造コストが高い



熟練した人材の不足





質問:低温同時焼成セラミック (LTCC)市場をリードしている企業は何ですか? 低温同時焼成セラミック (LTCC)市場における最近の開発のいくつかは何ですか?

以下は、低温同時焼成セラミック (LTCC)市場を築いた企業です -

Murata Manufacturing Co. Ltd.



Hitachi Metals Ltd.



Micro Systems Technology



Nikko Company Kyocera Corporation



TDK Corporation



DowDuPont Inc.



KOA Corporation



NGK Sparkplug Co. Ltd.



Maruwa Co.





低温同時焼成セラミック (LTCC)市場の最新の開発は以下の通りです。

2023 年 4 月、Kyocera Corporationは、最大容量 10 マイクロファラッドの 0201 サイズの積層セラミック コンデンサを開発しました。



2022年11月、株式会社村田製作所より、ワイドバンドギャップ技術に対応した小型DC-DCコンバータの新シリーズが発売されました。これらのユニットは、スペースが限られているシステムに簡単に統合できる薄型、省スペース、表面実装ソリューションを提供します。







問題:アジア太平洋地域低温同時焼成セラミック (LTCC)市場で最も有利な機会を提供すると予想される理由は何ですか?日本の低温同時焼成セラミック (LTCC)市場の動向は何ですか?

アジア太平洋地域は、2022 年に約 40% の市場シェアを持ち、世界の LTCC 市場で重要な位置を占めています。インド、中国、日本などの発展途上国における自動車産業からの需要の増加と電気自動車の採用は、この地域で成長を促進する重要な要因です。たとえば、IBEF (India Brand Equity Foundation) によると、インドの自動車部門は 2022 年に 12.95 百万台の乗用車を生産し、2027 年までに市場規模が 540 億に達し、9%のCAGR は になると予測されています。APAC地域内では、日本は、市場における著名なプレーヤーの存在と、自動車部門での共焼成セラミックスの採用の増加により、市場の大幅な増加を目の当たりにするでしょう。

この地域では、技術的に高度な電子製品の生産が継続的に成長しているため、共焼成セラミックスに対する強い需要があります。



問題:2035 年までに低温同時焼成セラミック (LTCC)市場で大きな市場シェアを保持するか、顕著な成長を示すと予想される他の地域はどれですか?

北米地域は、2022 年の収益シェアの約 28% を占める、と低温同時焼成セラミックを生産するもう 1 つの主要な地域です。米国とカナダでは、消費者向け電子製品の売上増加、自動車生産の増加、エネルギーインフラの近代化がこの成長を後押ししています。屋上の太陽光発電所と風力発電所が国のエネルギー グリッドのより一般的な部分になりつつあるため、発電はここ数年の間に大きな変化を経験しました。コンデンサの需要の増加に加えて、特に、LTCC および HTCC を含み、力率の補正に広く利用されている電子セラミックスの製造は、主に送電線と配電線の拡張の結果として発生する可能性があります。

ヨーロッパに続いて、この地域では EV セクターの発展により、LTCC 市場が徐々に上昇するでしょう。国際エネルギー機関によると、この地域での EV の総販売台数は 2022 年に約 3.2百万台にまで増加しました。これが自動車電子機器の成長の主な原因であり、LTCC の需要が全体的に急増しています。ヨーロッパ内では、予測期間中にドイツは約 6% の CAGR で成長する可能性があります。



当社について:

SDKI の目標は、信頼できる詳細な調査と洞察を提供することです。当社は、成長指標、課題、傾向、および競合状況を調査し、それらに関する詳細なレポートを提供することに焦点を当てるだけでなく、お客様と協力して、最大の成長と成功のためにビジネスの全体的な変革を達成します。当社の専門知識は、さまざまな市場セクターのさまざまな規模の企業と長年にわたって協力してきた結果です。



企業プレスリリース詳細へ (2023/05/05-17:46)