調査期間: 2023年3月28日ー4月4日

調査業者: SDKI Inc.

調査対象: あらゆる規模の 543 人の市場関係者を対象に調査を実施しました。

有効な回答の数: 543

調査方法:実地調査230、インターネット調査313

調査回答者: 調査は、収益に基づいて企業を対象に実施されました。





質問:自動車用スイッチとは何ですか? 予測期間中の自動車用スイッチ市場の現在および予測される規模と成長率は何ですか?

車内のさまざまなシステムやコンポーネントを制御するために使用されるスイッチは、自動車用スイッチと呼ばれます。各スイッチには、さまざまな車のコンポーネントを操作するための独自の指定機能があります。

自動車用スイッチ市場は、2022 年に 70 億米ドルに達し、2035 年までに 100 億米ドルに達すると推定されており、予測期間中に 4% の CAGR で成長します。



質問:自動車用スイッチ市場の成長を牽引する要因は何ですか?

以下は、自動車用スイッチ市場の成長を牽引する重要な要因の一部です:

成長する自動車産業 - 世界の自動車製造業の収益は 2022 年に 3 兆米ドルに達し、2023 年までに 3.7 兆米ドルに達し、3% のCAGRで成長すると推定されています。車両が増えるということは、自動車用スイッチの使用が増えることを意味します。



電気自動車とハイブリッド車の需要の増加 - 2021 年には、世界中で 400 万台を超える新しいバッテリー式電気自動車が路上を走っている自動車の総数に追加されました。同年、世界中で約 130 万台のバッテリー式電気自動車が使用されました。レポートによると、2030 年には世界の新車販売の約 26% が電気自動車になると予想されており、同年には約 5,800 万台の新しい自動運転車が追加されると予測されています。電気とハイブリッドは、すべての追加機能と機能のために多数のスイッチを展開します。



車載インフォテインメント産業の成長



相手先ブランド供給 (OEM) による巨額の投資



主要な業界プレーヤーによる R&D への投資の増加







質問:自動車用スイッチ市場の主要な分類は何ですか?

自動車用スイッチ市場は次のように分類できます。



スイッチの種類別(ノブ、ボタン、レバー、タッチパッド)

アプリケーション別(伝送システム スイッチ、インジケーター システム スイッチ、パワー ウィンドウ、イグニッション、電子システム スイッチ、HVAC、エンジン管理スイッチ、多目的、およびその他)

アプリケーションに基づいて、伝送システム スイッチは、自動車用スイッチ市場で最大の成長セグメントになると予想されます。自動車のオートマチックトランスミッションの需要が高まる中、このセグメントは大幅な成長が見込まれています。伝送システム スイッチは、車両のイグニッションが開始されたときにトランスミッションがどのギアにあるかをパワートレイン コントロール モジュール (PCM) に通知します。世界の自動車用トランスミッションの収益は、2022 年の約 960 億米ドルから、2035 年には約 1,600 億米ドルに、予測期間中に6% のCAGRで成長すると予測されています。



車両タイプ別(乗用車、商用車)

車両タイプに基づいて、乗用車が最大の収益を保持すると予想されます。2021 年には、世界中で 5,700 万台以上の乗用車が生産されました。世界の乗用車の収益は、2% のCAGR (2023-2035年) で成長すると予測されており、2035 年までに総収益は 25,000 億米ドルに達すると予測されています。



質問: 自動車用スイッチ市場の課題は何ですか?

自動車用スイッチの市場における課題は次のとおりです。

原材料価格の変動性



タッチパネルの導入



ジェスチャ認識とタッチレス センシング技術の車両への採用は、市場の発展に対する最大の障壁となる可能性があります。ジェスチャー認識とタッチレス センシングの収益は、2022 年の 140 億米ドルから 2035 年までに 400 億米ドルに達すると予測されています。この技術により、スイッチは時代遅れになります。





質問:自動車用スイッチ市場をリードしている企業は?

自動車用スイッチ市場をリードする企業は、Robert Bosch GmbH, Tokai Rika Co., Ltd, Autoliv Inc., Continental AG, Alps Electric Co., Panasonic Corporation, Hella KGaA Hueck & Co., Johnson Electric Holdings Limited, Valeoなどです。



以下は、自動車用スイッチ市場における最近の動向の一部です: -

Tokai Rika Co., Ltd. は、トヨタの新型ランドクルーザーに採用された指紋スタートスイッチを開発したと発表した。



Alps Alpine Co., Ltdは、車両ドア開閉検出用小型スイッチ「SPVQ8シリーズ」のラインアップを拡充し、新たに「SPVQ8Hシリーズ」を発売した。Alps Alpine の人気の小型検出スイッチ SPVQ8 シリーズは、堅牢で取り付けの互換性が向上しています。また、業界最小クラスであり、お客様のニーズの拡大に対応するために豊富なバリエーションをご用意しています。





質問:自動車用スイッチ市場で最も有利な機会を提供すると予想される地域はどれですか?

次の地域は、自動車用スイッチ市場で有利な可能性を示しています-

アジア太平洋地域は、収益成長の点で自動車用スイッチ市場をリードしています。アジア太平洋地域の自動車用スイッチ市場は、2035 年までに 28 億米ドルに達し、2022―2035 年に、 7% の CAGR で成長すると予測されています。APAC は、巨大な自動車産業の存在と、電気自動車およびハイブリッド車に対する巨大な需要により、市場シェアの 40% を保持する高成長の見通しを目撃すると推定されています。アジア太平洋地域の自動車収益は、2022 年に約 1,320 億米ドルに達しました。中国は、2021 年に 26.27 百万台の自動車が販売され、世界の自動車産業をリードしています。中国は電気自動車の生産で第 1 位です。 世界中で生産された 1,000 万台の電気乗用車のうち、44% が中国で製造されました。 それとは別に、中国は世界の電気自動車の主要市場です。電気自動車は、2021 年に中国の自動車収益のほぼ 13.3% を占めました。これらの要因が、この地域の自動車用スイッチ市場の成長を後押ししています。



日本の自動車用スイッチ市場は、2023 年に約 200 百万米ドルと推定されています。この国は世界で 3 番目に大きな自動車生産国であり、2021 年には約 6.6百万台の乗用車が生産されています。



北米地域は、巨大な自動車産業により、市場シェアの 33% を獲得すると推定されています。北米の自動車産業は 2022 年に 7,150 億米ドルと評価され、2035 年までに収益で 6.63% の CAGR を記録し、約 9,860 億米ドルに達すると予想されています。さらに、電気自動車やハイブリッド車に対する高い需要も自動車用スイッチ市場を後押ししています。北米の電気自動車の収益は、2022 年の時点で 172 億米ドルに達しており、2035 年までに 1856.2 億米ドルに達すると推定されており、この 10 年間に 37.5% のCAGR です。米国は、2021 年に 1,540 万台の自動車を生産する第 2 位の自動車生産国です。



ヨーロッパ地域は、自動車の高度な技術と機能に対する需要の高まりを考慮して、27% の市場シェアを獲得して大幅に成長すると予想されます。2021 年に EU に登録された乗用車の数は 253 百万台に達し、2016 年と比較して 8.6% の増加に相当します。乗用車の登録台数はドイツが約 4,900 万台と最も多く、次いでイタリア (4,000 万台)、フランス (3,900 万台) でした。レポートによると、ヨーロッパの電気自動車およびハイブリッド車の販売は、2032 年末までに 157 億米ドルの市場評価額に達する 14.2% という驚異的な CAGR で増加すると予測されています。したがって、ヨーロッパの自動車用スイッチ市場は、予測期間中に 4% の CAGR で着実に成長すると予想されます。







