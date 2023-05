[SDKI Inc.]



調査期間: 2023年02月20日ー27日

調査業者: SDKI Inc.

調査対象: あらゆる規模の 543 人の市場関係者を対象に調査を実施しました。

有効な回答の数: 543

調査方法:実地調査230、インターネット調査313

調査回答者: 調査は、収益に基づいて企業を対象に実施されました。





問題:ヒートポンプは何ですか?ヒートポンプ市場規模はどのくらいで、2035年までの成長率はどのくらいと予測されますか?

ヒートポンプとは、建物を暖めるために冷凍サイクルを介して外部から熱を伝達するために使用される装置です。住宅の冷暖房システムの一部を成すこの装置は、建物の外に設置され、逆に密閉空間の熱を外に排出することで建物を冷やすこともできます。ヒート ポンプ市場は 2022 年に 720 億米ドルを獲得し、予測期間中に 8% の CAGR で成長すると予想されます。さらに、世界のヒートポンプ市場は、2035 年までに1,370 億米ドルに達すると予想されています。



質問:ヒートポンプ市場の成長を牽引する要因は何ですか?

暖房用の再生不可能なエネルギー源の使用による温室効果ガス排出に関する懸念の高まりは、ヒート ポンプ市場の成長に寄与する最も重要な要因の 1 つです。たとえば、空調による二酸化炭素排出量は、年間約 1,951百万トンに上ると推定されています。ポンプは、暖房用の地熱および空気熱技術を含むエネルギー効率の高いアプローチを使用しており、これにより炭素排出量が削減されており、市場の成長につながることが予測されています。

以下は、ヒートポンプ市場のドメインでの成長を促進する他の顕著な要因の一部です。

モノのインターネット (IoT) 技術の世界的な著しい成長



化石燃料のエネルギー効率の低さへの懸念と依存抑制への取り組み



市場の成長につながる可能性のある支援的な政府のイニシアチブ。







質問:ヒートポンプ市場の主要な分類は何ですか?

ヒートポンプ市場は、アプリケーション、技術、容量によって分類できます。これらのカテゴリは、さらに次のように分類されます: -



1. アプリケーション別

商業



居住



工業用





アプリケーションに基づいて、居住セグメントは、予測期間中に最大の市場シェアを保持すると予想されます。市場の成長を牽引する主な要因の 1 つは、ゼロ エネルギーの建物の人気の高まりです。2020 年には、米国とカナダには約 248 のゼロ エネルギーの教育用建物があったと推定されています。さらに、世界のさまざまな地域の政府からの支援イニシアチブは、市場の成長に大きく貢献するはずです。居住からのCO2排出量の削減に役立つ製品に焦点を当てているベンダーと、世界のさまざまな地域での建設活動の増加は、市場の成長に貢献する2つの他の要因です。



2. 容量別

最大10KW



10―20キロワット



20―30キロワット



30KW以上





容量に基づいて、さまざまな容量のサブカテゴリの中で、最大 10 KW セグメントが、予測期間中に最大の市場シェアを保持すると予想されます。最大 10 kW の容量で動作するヒート ポンプは非常に効率的です。この容量は、一戸建て住宅のヒートポンプでの使用に特に適しています。したがって、そのような住宅の数の増加は、サブカテゴリの成長につながると予想されます。たとえば、米国では 2021 年に最大 83百万戸の住宅が単身世帯で占められていると推定されています。



3. 技術別

空気源



水源



地上ソース





問題:ヒートポンプ市場 の成長を阻害する課題は何ですか?

パンデミック中の世界中の製造プロセスの一時的な停止は、市場の成長を大幅に減速させると予想されます。パンデミックの始まりにより、製造業生産高は第二次世界大戦以来最大の減少を目撃したことが観察されました。2022 年 10 月時点での米国の製造業生産高の減少率は、約 44% と推定されました。

市場の成長を制限するその他の要因は次のとおりです。

ヒートポンプを設置するための非常に高い初期費用



発展途上国におけるヒートポンプの利点の不十分な普及







質問:ヒートポンプ市場をリードしている企業は何ですか? ヒートポンプ市場における最近の開発のいくつかは何ですか?

以下は、ヒートポンプ市場を築いた企業です -

Carrier Global Corporation.



DAIKIN INDUSTRIES, Ltd.



NIBE Industrier AB



Glen Dimplex Deutschland GmbH.



BDR Thermea Group.



MIDEA Group



STIEBEL ELTRON GmbH & Co. KG (DE)



Vaillant GmbH



Robert Bosch GmbH



Danfoss A/S





ヒートポンプ市場の最新の開発は以下の通りです。

2023 年 4 月、DAIKIN INDUSTRIES, Ltd. は、Daikin Europe N.V. が住宅用ヒート ポンプ ユニットを生産するため、ポーランドのウッチに新工場の建設を開始すると発表しました。



2022 年 6 月、Carrier Global Corporation は、2023 年のエネルギー省 (DOE) による最低エネルギー規制に先駆けて、Performance シリーズに 2 段階のヒートポンプとエアコンを導入しました。







問題:アジア太平洋地域ヒートポンプ市場で最も有利な機会を提供すると予想される理由は何ですか?日本のヒートポンプ市場の動向は何ですか?

アジア太平洋地域は、予測期間中に最大の市場シェアを保持すると予測されています。この地域は、2021 年の市場シェアの約 47% を占めていました。アジア太平洋地域の市場の成長は、主に温室効果ガスの排出とそれに伴う気候変動に対する懸念から生じると予想されています。オーストラリア政府は、2005 年のレベルと比較して、2030 年までに温室効果ガス排出量を最大 29% 削減することを目指していると推定されています。地域市場は、暖房用のエネルギー効率の高いソリューションの需要と太陽エネルギーの大規模な消費からも恩恵を受けるはずです。さらに、省エネルギー対策は、日本市場の成長を牽引するはずです。たとえば、日本では、2013―2030 年までに約 50百万立方メートルの原油に相当するエネルギーを節約することが規定されていることが観察されています。



問題:2035 年までにヒートポンプ市場で大きな市場シェアを保持するか、顕著な成長を示すと予想される他の地域はどれですか?

北米地域は、予測期間中に大幅な成長が見込まれる別の地域です。地域市場は、住宅ユニットを増加させる人口増加から大きな恩恵を受けることが予測されています。近年、北米地域の人口は着実に増加しています。たとえば、2021 年に約 375百万人だった北米の人口は、2022 年には約 377百

万人に増加し、2023 年までにはさらに約 379百万人に増加しています。排出量を削減するための政府のイニシアチブと、エネルギー効率の高い暖房および冷房システムの需要の結果として、地域の市場も成長するはずです。

ヨーロッパ地域の市場は、予測期間中に最大 9% の割合で拡大すると予想されます。二酸化炭素排出量に対する懸念が高まっているため、地域の市場は大きく拡大するはずです。2019 年のヨーロッパ連合の総二酸化炭素排出量は、1 人あたり約 7 トンと推定されました。さらに、温室インフラへの投資が増加した結果、ヨーロッパ市場も成長するはずです。



