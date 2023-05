[SDKI Inc.]



調査期間: 2023年2月16日ー2月23日

調査業者: SDKI Inc.

調査対象: あらゆる規模の 545人の市場関係者を対象に調査を実施しました。

有効な回答の数: 545

調査方法:実地調査220、インターネット調査325

調査回答者: 調査は、収益に基づいて企業を対象に実施されました。





質問:スチレンブタジエン(SB)ブロックコポリマーとはなんですか?スチレンブタジエン(SB)ブロックコポリマー市場の市場規模はどのくらいで、2035年までの成長予測はどのくらいですか?

スチレンブタジエン(SB)ブロックコポリマーは、スチレンとブタジエンモノマーの組み合わせから作られる合成ゴムの一種です。タイヤ、接着剤、シーラント、エラストマーなど様々な用途で使用されています。スチレンブタジエン(SB)ブロックコポリマー市場は、2022年に30億米ドルを獲得し、予測期間中に年率5%で成長すると予想されています。さらに、世界のスチレンブタジエン(SB)ブロックコポリマー市場は、2035年までに70億米ドルに達すると予測されています。



質問:スチレンブタジエン(SB)ブロックコポリマー市場の成長を牽引する要因は何ですか?

以下は、スチレンブタジエン(SB)ブロックコポリマー市場の成長を牽引する重要な要因の一部です:

自動車業界や消費財業界からのSBブロックコポリマーに対する需要の増加が、スチレンブタジエン(SB)ブロックコポリマー市場の成長を導く主要因となっています。履物やスポーツシューズなどの消費財の売上が急速に伸びています。米国では、靴の生産者、小売業者、流通業者に経済の50%以上が寄与しています。2019年、靴産業は米国で一人当たり平均276USDを生み出した。2018年、米国では店舗での靴の販売により340億米ドルの収益が得られました。靴メーカーは、耐久性、柔軟性、耐摩耗性などの優れた特性により、製品の生産にSBブロックコポリマーを使用することが増えています。さらに、SBブロックコポリマーは靴底、ミッドソール、アッパーパーツの

製造に使用されており、これが市場の成長をさらに促進すると予想されます。



自動車分野での高機能素材や軽量化部品の需要拡大。



タイヤ製造用途での需要増。



接着剤、コーティング剤、シーラントなどの用途が拡大しています。







質問:スチレンブタジエン(SB)ブロックコポリマー市場の主要な分類は何ですか?

スチレンブタジエン(SB)ブロックコポリマー市場は、アプリケーション別、エンドユーザーによって分類できます。これらのカテゴリは、さらに次のように分類されます: -

1. アプリケーション別

フットウェア



高分子修飾



粘着剤・シーラント



ワイヤーとケーブル



医療機器



その他





アプリケーションに基づいて、2035年には、粘着剤・シーラントアプリケーションがスチレンブタジエン(SB)ブロックコポリマー市場で最大のシェアを占めると予想されています。このアプリケーションは、優れた接着性や長期耐久性などの優れた特性により、自動車産業や建設産業でSBブロックコポリマーの需要が増加していることを理由に、需要が増加すると予想されるからです。また、グリーンビルディングの急速な発展に伴い、先進的な製品の開発やグリーン素材への需要の高まりも、接着剤・シーラントの成長を促進すると期待されています。米国では、グリーンビルの17%が教育分野にあり、世界中で12万棟以上のグリーン評価されたビルが存在することが確認されています。SBブロックコポリマーは、断熱材や屋根材などさまざまな用途に使用されており、グリーンビルディングの建設に使用されることが多くなってきています。このようなSBブロックコポリマーの需要は、より多くの建物がグリーン材料で建設されるにつれて増加することが予想されます。



2. エンドユーザー別

建設



ラバー



電気・電子



高分子製造



ヘルスケア産業



その他





エンドユーザーに基づいて、建設セグメントは予測期間までにスチレンブタジエン(SB)ブロックコポリマー市場の収益で大きなシェアを占めると予想されます。このセグメントの成長の主な理由は、ジョイントフィラー、シーラント、アスファルト添加剤などの建設用途でSBブロックコポリマーの需要が増加していることに起因しています。2021年には、2020年と比較して13%の建設プロジェクト数の増加が確認されています。米国では、毎年150万戸の新しい住宅が計画されています。このような建設プロジェクトの需要増加に伴い、優れた特性を持つ材料への需要も増加しています。SBブロックコポリマーは、高い機械的強度、優れた接着性、優れた熱安定性などの優れた特性を有し、建設に最適な材料です。



質問:スチレンブタジエン(SB)ブロックコポリマー市場の市場制約は何ですか?

汚れ、油、温度に対する耐性の欠如は、スチレンブタジエン(SB)ブロックコポリマー市場の成長を妨げる要因の1つになると予想されます。SBブロックコポリマーは、汚れや油に対する性能が比較的弱いことが知られており、高温にさらされるとその性能はさらに低下します。例えば、SEBSと比較して、SBは不飽和二重結合を持つため、温度や紫外線による酸化や劣化を引き起こす。そのため、用途によっては好ましくなく、市場成長の可能性を制限しています。



以下は、スチレンブタジエン(SB)ブロックコポリマー市場の成長を制約しているいくつかの要因です -

原材料の価格変動とその入手性



製造原価の高さ







質問:スチレンブタジエン(SB)ブロックコポリマー市場をリードしている企業は? スチレンブタジエン(SB)ブロックコポリマー市場における最近の開発のいくつかは何ですか?

以下は、スチレンブタジエン(SB)ブロックコポリマー市場をリードする企業です -

Asahi Kasei Corporation



BASF SE



Chi Mei Corp.



Chevron Phillips Chemical Co. LLC,



China National Petroleum Corporation



Milagro Rubber Co. Inc.,



LCY Chemical Corp.



Sinopec Shanghai Petrochemical Co. Ltd.



Kraton Corp.



Firestone Polymers LLC









以下は、スチレンブタジエン(SB)ブロックコポリマー市場における最近の動向の一部です: -

2021年11月24日のことです:Asahi Kasei CorporationとShell Eastern Petroleum (Pte) Ltd.は、プラスチック廃棄物やバイオマスを原料とするブタジエンの供給に関して、契約を締結しました。再生可能なブタジエンの供給により、石油化学製品由来のブタジエンの生産・使用による環境負荷の低減が期待されます。



2023年1月17日 BASF SEによる新たな投資は、ポリマーディスパージョンの生産能力を拡大するために、インドネシアのメラクの生産拠点で実施されます。BASF SEによるこの新たな投資は、コーティング、接着剤、建材など様々な用途で使用される同社のポリマーディスパージョンに対する需要の増加に対応するために行われるものです。







質問:アジア太平洋地域がスチレンブタジエン(SB)ブロックコポリマー市場で最も有利な機会を提供すると予想されるの理由は何ですか? 日本におけるスチレンブタジエン(SB)ブロックコポリマー市場の傾向は何ですか?

スチレンブタジエン(SB)ブロックコポリマーは、アジア太平洋地域が予測期間中に最も速い速度で成長するはずであり、最も有利な機会を提供すると期待されています。2030年まで、アジア太平洋地域の市場は、日本、中国、インド、韓国などの国々の自動車産業や建設産業からの需要の増加により、37%のCAGRで成長すると予測されます。これらの産業の成長は、「メイク・イン・インディア」や「一帯一路」プロジェクトなど、さまざまな政府の取り組みによってもたらされています。最近、日本では自動車の生産台数が大きく伸びており、これが同国におけるSBブロックコポリマーの需要を牽引すると期待されています。2022年12月現在、日本の自動車生産台数は7,835,500台です。2022年に日本で生産された乗用車は約650万台で、2023年には21.7%増加した。SBブロックコポリマーは、自動車産業で使用されるタイヤやホースなどのゴム製品の製造に使用されています。



質問:2035年までにスチレンブタジエン(SB)ブロックコポリマー市場で大きな市場シェアを保持するか、顕著な成長を示すと予想される他の地域はどれですか?

北米地域は、予測期間中に世界のスチレンブタジエン(SB)ブロックコポリマー市場の収益で大きなシェアを占めると予想される別の地域です。この地域は、この地域の主要メーカーの存在、建設産業の成長、ポリ塩化ビニル(PVC)およびゴムベースの材料の需要増加により、2020年には市場の28%の収益シェアを占めていました。さらに、電気・電子産業におけるSBブロックコポリマーの需要の高まりが、この地域の市場成長を支えています。SBブロックコポリマーは、優れた接着・粘着特性、高い耐熱性、優れた電気絶縁性を有しています。これらの特性により、ケーブルやコネクター、コンデンサー、サーキットブレーカーなど、多くの電気・電子製品に使用される理想的な材料です。



ヨーロッパ地域は、スチレンブタジエン(SB)ブロックコポリマー市場の著しい成長が期待されるもう一つの地域で す。 ヨーロッパにおけるSBブロックコポリマー市場は、ドイツ、イギリス、フランス、イタリアなどの国々でタイヤ、シール、ホースなどの産業用途からの需要が増加していることから、予測期間中に21%の成長が見込まれています。さらに、合成ゴムの製造におけるSBブロックコポリマーの需要の高まりが、市場の成長をさらに促進すると予想されます。SBブロックコポリマーは、優れた引張強度、耐熱性、耐薬品性、高い弾力性を有しており、合成ゴムの製造に適しています。



