[株式会社資生堂]



資生堂は、2023年10月16日(月)から、当社独自のたるみに関する研究知見「抗重力サイエンスV」から生み出した「たるみ体操」の発信を、各種SNS、ウェブサイト、当社研究施設S/PARKにて開始しました。「抗重力サイエンスV」は、当社のフェロー研究員である江連智暢を中心に、長年の研究で明らかにしてきた顔の「たるみ」の複数の要因であり、世界最大の化粧品技術に関する研究発表会であるIFSCC※1の学術大会にて4大会連続の最優秀賞受賞の実績があります。国際的、学術的に高い評価を得ているサイエンスをもとに設計された顔の動かし方、手技のエッセンスを採り入れながら、耳なじみのよいポップな音楽と映像で構成した「たるみ体操」。マスクを取ることが増え、顔のたるみが気になる方はもちろん、ぜひみなさまの毎日の生活やお肌のお手入れに、楽しく取り入れてみてください。

※1 国際化粧品技術者会連盟(The International Federation of Societies of Cosmetic Chemists)



《「たるみ体操」動画について》

今回制作した「たるみ体操」動画は、資生堂が発見したたるみの要因に対応する形で、「アンカー構造篇」、「線維芽細胞ネットワーク篇」、「ダイナミックベルト篇」の3篇から構成されています。動画では、たるみに関する研究をリードしてきたフェロー研究員江連によるサイエンスの解説と、そこから生まれた顔の体操をわかりやすく紹介しています。



■「たるみ体操」動画:ダイナミックベルト篇

https://corp.shiseido.com/jp/r/yt/20231016/01/?rt_pr=trp21





■「たるみ体操」動画:アンカー構造篇

https://corp.shiseido.com/jp/r/yt/20231016/02/?rt_pr=trp21



■「たるみ体操」動画:線維芽細胞ネットワーク篇

https://corp.shiseido.com/jp/r/yt/20231016/03/?rt_pr=trp21



《「たるみ体操」と同時発信の動画について》

「たるみ体操」動画をより多くの方々に視聴いただくために、たるみを気にして重力に抗う生活をコミカルに描いた動画を制作し、「デスクワーク篇」、「ドラマ視聴篇」、「クッキング篇」の3篇を、「たるみ体操」動画と合わせて発信しています。





〈デスクワーク篇〉

https://corp.shiseido.com/jp/r/yt/20231016/04/?rt_pr=trp21





〈ドラマ視聴篇〉

https://corp.shiseido.com/jp/r/yt/20231016/05/?rt_pr=trp21





〈クッキング篇〉

https://corp.shiseido.com/jp/r/yt/20231016/06/?rt_pr=trp21



当社の研究で、顔のたるみは自分自身(正面からの視点)では認識しづらいこと、また、20代でも一部の人では顔のたるみが始まっていることが明らかになっています。当社は、長年の研究により明らかにしたサイエンスに基づき、お客さま一人ひとりのたるみケアを適切なタイミングでサポートするツールやソリューションの開発を進めていきます。



■配信アカウント (YouTubeより順次公開)

YouTube:

資生堂 Shiseido Co., Ltd.

https://www.youtube.com/channel/UCrgHdSQWAXEv1QZpzgrJHnA



Instagram:

資生堂 Shiseido Group (@Shiseido_corp)

https://www.instagram.com/shiseido_corp/



S/PARK (@shiseidospark)

https://www.instagram.com/shiseidospark/



X:

資生堂 Shiseido Co., Ltd. (@SHISEIDO_corp)

https://twitter.com/SHISEIDO_corp



資生堂 S/PARK 美のひらめきと出会う場所 (@shiseidospark)

https://twitter.com/shiseidospark



《資生堂のテクノロジーを紹介するウェブサイト「BEAUTY TECHNOLOGY LAB by Shiseido」を開設》

当社が開発した代表的なテクノロジーをわかりやすく発信するウェブサイト、「BEAUTY TECHNOLOGY LAB by Shiseido」を今年9月に開設しました。本ウェブサイトには、当社独自のたるみ研究知見「抗重力サイエンスV」や、レチノール類の中で日本で唯一、シワ改善の医薬部外品・有効成分として認められている、資生堂の「純粋レチノール」※2についての情報が掲載されています。「抗重力サイエンスV」については、たるみ研究の第一人者として研究を進めてきたフェロー研究員江連の想いや、たるみを引き起こす肌内部の変化、サイエンスに基づき開発された「たるみ体操」を含む手技や成分などについて、わかりやすい図とともにお読みいただけます。

※2 純粋レチノール=レチノール



■BEAUTY TECHNOLOGY LAB by Shiseido:https://corp.shiseido.com/beautytechnologylab/jp/?rt_pr=trp21

■シワ研究テクノロジー:https://corp.shiseido.com/beautytechnologylab/jp/wrinkles/?rt_pr=trp21

■たるみ研究テクノロジー:https://corp.shiseido.com/beautytechnologylab/jp/sagging/?rt_pr=trp21



《資生堂S/PARKにて「抗重力サイエンスV」と「純粋レチノール」に関する情報を展示中》

当社の研究施設である、資生堂グローバルイノベーションセンター(S/PARK)にて、「抗重力サイエンスV」と「純粋レチノール」に関する期間限定の展示を開催しています。他人目線で自分のたるみの様子を観察できる「他人目線ミラー」や、純粋レチノールを劣化から守る容器の秘密など、ぜひ実際にS/PARKにお越しいただき、体験・体感ください。



<開催概要>

■期間:2023年9月28日(木)~2023年11月25日(土)(予定)

■場所:資生堂グローバルイノベーションセンター(S/PARK) 2階

S/PARK Museum / Innovations in Beauty ZONE

■住所:神奈川県横浜市西区高島1-2-11



■料金:入場無料

日曜休館および11月27日(月)、28日(火)臨時休館

最新の営業情報は、S/PARK公式サイトをご覧ください。

・HP: https://spark.shiseido.co.jp/?rt_pr=trp21

・S/PARK 公式インスタグラム @shiseidospark



《参考:研究開発拠点「資生堂グローバルイノベーションセンター(呼称「S/PARK」)」》

「資生堂グローバルイノベーションセンター(GIC・呼称「S/PARK エスパーク」)」は「多様な知と人の融合」をコンセプトに、お客さまと研究員の交流やお取引先さまや国内外の外部研究機関とのコラボレーションを行う、都市型オープンラボです。1階と2階のコミュニケーションエリアは、”美のひらめきと出会う場所”がテーマの一般開放エリアです。



企業プレスリリース詳細へ (2023/10/16-15:16)