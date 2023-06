[株式会社パルコ]

「1人前食堂」のmaiさんによる都市農園の野菜がテーマの料理会を開催。作った料理みんなで味わう屋上食事会と、農について深堀りするトークセッションも



株式会社パルコ(本社:東京都渋谷区、代表取締役兼社長執行役員 川瀬賢二、以下「パルコ」)は、農林水産省補助事業を活用して、“職業としての農業”の魅力を発信する「農業の魅力発信コンソーシアム」とともに、食と農の体験イベントとして、都市農園の野菜を使った料理会と食事会「Urban farm to table in 吉祥寺PARCO supported by 農業の魅力発信コンソーシアム」を2023年7月17日(月・祝)の海の日に吉祥寺PARCOの屋上で開催いたします。また、参加者は6月25日(日)23:59まで下記記載の申し込みページにて募集をいたします。













“都市の農”をテーマにしたあたらしい農と食の体感イベント





都市で暮らす中で、“農業”を身近に感じる人は少ないかもしれません。それこそ、職業の選択肢として考えている人は、さらに少ないかもしれません。スーパーマーケットに並ぶ野菜の多くは、地方で収穫され都市に運ばれてきておりますが、実は東京の中にも「農園」は数多く存在しており、今回のイベントの会場となる吉祥寺PARCOの周辺にもたくさんの農園があります。



「都市の中に農園はたくさんあり、収穫される野菜は、新鮮で、美味しく食べることができる。そして、距離が近いからこそ、どんな畑で、どんな人が作っているかを知ることができる」。



本イベントは、都市の中には農地があることや、それらの野菜は美味しく調理し食べることができることなど、農・料理・食卓のそれぞれから“都市の農”を体感するイベントとなります。そして、イベントを通して、農を身近に感じ、本当の意味での生産者の顔を知り、都市の中の地産地消、都市の中のファームトゥーテーブルを実践のきっかけになるような機会になればと思います。





「1人前食堂」のmaiさんによる都市農園の野菜がテーマの料理会



当日は、真似したくなるような家庭料理のレシピを発信しているYouTubeチャンネル「1人前食堂」のmaiさんを先生に迎え、三鷹市の都市農園「鴨志田農園」で採れた新鮮な季節の無農薬野菜を使い、野菜を味わうメニューをつくる料理会を行います。





参加者全員で味わう屋上食事会



料理会の後は、参加者全員で完成した野菜料理を味わう食事会を開催。吉祥寺PARCOの開放感のある屋上で、都市の中の農を感じる食卓にできればと思っております。また、食事をしながら、今回使用する野菜を育てた鴨志田農園の鴨志田さんをゲストにmaiさんが“農”についてインタビューするトークセッションを予定しております。家庭料理を作っているmaiさんの視点で、都市農家である鴨志田さんに、料理に使った野菜のことや農について深堀りしていきます。



さらに、トークセッションの様子は吉祥寺PARCOの公式インスタグラム(https://www.instagram.com/parco_kichijoji_official/)のインスタライブにて配信します。





タイトルについて



“農場から食卓へ”を意味し、農場と消費者が距離的または関係性が近くにあり、サステナブルな食材を地産地消するような「ファームトゥテーブル(Farm to table)」という言葉から、都市生活者のための都市農園(Urban farm)によるファームトゥテーブルの実践を表すために「アーバンファームトゥテーブル(Urban farm to table)」というタイトルとしました。





1人前食堂 mai プロフィール









matsumoto mai



2019年YouTube「1人前食堂」を開設。普段から自分が食べるものを自分で決めて作るという何気ない日常を動画にして綴る。日々、食と暮らしと健康の良い関係性を模索し、映像や言葉を通じてさまざまな提案を行っている。



<YouTubeチャンネル1人前食堂>

www.youtube.com/channel/UCk8HTeS7wRRam6nEKZkH1eA



<SNS>

Twitter: https://twitter.com/ichininmae_1

Instagram: https://www.instagram.com/mai__matsumoto







鴨志田農園 鴨志田純 プロフィール









鴨志田農園(Kamoshida Farm)

鴨志田 純



三鷹市に代々続く野菜農家の6代目。家庭から出る生ごみや落ち葉などの有機廃棄物を、微生物の力で堆肥化させるコンポストの普及を進めるコンポストアドバイザーとして、ネパールや全国各地で活躍。



https://note.com/nmhconsortium/n/nf690e117b4f3





参加方法



ご参加希望の方は、下記申込みフォームにご記入お願い致します。



日程:2023年7月17日(月・祝)

時間:session 1 10:30-13:30 |session 2 16:00-19:00

参加費:5,500円(税込)

※現金払い不可。決済方法の詳細は応募フォームをご確認下さい。

募集人数:各session 定員32名

(各session同一の内容です・一度のお申し込みで2名まで応募いただけます)



応募締め切り:6月25日(日) 23:59

抽選の上、当選された方には、6月30日(金)までに、オンライン決済URLをメールさせて頂きます。

※当選は、当メールの配信をもってかえさせていただきます。

その他確認事項は下記の応募フォームURLをご確認ください。



応募フォームURL:https://forms.office.com/r/ndeLncisF6



<荒天時の注意>

雨天決行ではありますが、場合によっては吉祥寺PARCO内の室内会場で開催いたします。

荒天時は中止になる場合もございますので、その場合は事前にご連絡いたします。





農業の魅力発信コンソーシアムとは









「農業の魅力発信コンソーシアム」は、農林水産省の補助事業「農業の魅力発信事業」を活用し、食べチョクやおてつたびなど生産者と生活者の接点となる企業9社が集結し、設立しました。本コンソーシアムでは、ロールモデルとなる生産者の情報発信や、生産者と参加者が農業に関わるプロジェクトを協働で企画するオンラインイベント、学生の農業体験イベント「食べチョクおてつたび」などを通じて「職業としての農業の魅力」を発信しています。



■参画企業

株式会社おてつたび/株式会社ビビッドガーデン/株式会社第一プログレス/株式会社マイナビ/株式会社フルハウス/株式会社マイファーム/YUIME株式会社/日本航空株式会社/ANAあきんど株式会社

URL:https://yuime.jp/nmhconsortium/





概要





タイトル:Urban farm to table in 吉祥寺PARCO supported by 農業の魅力発信コンソーシアム

日程:2023年7月17日(月・祝)

時間:session 1 10:30-13:30 |session 2 16:00-19:00 ※予約制

場所:吉祥寺PARCO 屋上(東京都武蔵野市吉祥寺本町1-5-1)

主催:PARCO|農業の魅力発信コンソーシアム

応募URL:https://forms.office.com/r/ndeLncisF6



企業プレスリリース詳細へ (2023/06/19-17:16)