調査期間: 2023年3月15日ー30日

調査業者: SDKI Inc.

調査対象: あらゆる規模の 533人の市場関係者を対象に調査を実施しました。

有効な回答の数: 533

調査方法:実地調査228、インターネット調査312

調査回答者: 調査は、収益に基づいて企業を対象に実施されました。



問題:アクリロニトリルは何ですか?アクリロニトリル市場規模はどのくらいで、2035年までの成長率はどのくらいと予測されますか?

アクリロニトリルは、化学式 C3H3N を持つ無色透明で可燃性の高い液体化合物です。これは有機化合物であり、さまざまなプラスチック、繊維、エラストマーの製造に使用されています。これは、主にアクリロニトリル ブタジエン スチレン (ABS) とスチレン アクリロニトリル (SAN) プラスチックの製造に使用される毒性の高い物質です。これは、自動車部品、家電製品などに幅広く採用されています。

アクリロニトリル市場は2022年に約110億米ドルの市場価値から、2035年までに約143億米ドルに達すると予測されています。アクリロニトリル市場は2023 -2035年間に 約2.2% の CAGR で成長しています。



問題:アクリロニトリル市場の成長を牽引する要因は何ですか?

非常に高い熱容量と耐薬品性を持つことから、自動車と家電産業での需要が高まっていることが、アクリロニトリル市場の成長を促進する主な要因となっています。エレクトロニクス産業におけるアクリロニトリル消費に寄与する民生用電子機器の需要は、消費者の嗜好の高まり、生活水準の向上、人々のライフスタイルの変化などにより刺激されています。家電業界は、2022 年に約 160 億米ドルの大幅な増加を目の当たりにしました。



以下は、アクリロニトリル市場の領域で成長を促進するその他の顕著な要因の一部ですー

自動車、建設などのさまざまな業界でプラスチックの需要が高まっています。



アクリル繊維の使用の増加



さまざまな消費者製品での使用の拡大―たとえば、繊維は自転車のフレームと釣り竿などの製造に使用されます。







問題:アクリロニトリル市場の主な分類は何ですか?

アクリロニトリル市場はアプリケーション別、エンドユーザー別、生産工程別に分類することができます。これらのセグメントは、次のようにさらに分岐します。

1. 生産工程別

プロピレンアンモキシデーション



プロパンアンモ酸化



その他





生産工程に基づいて、プロピレンアンモキシデーションプロセスは、製造に広く使用され、全市場の90%に達するシェアを誇っています。プロピレンアンモキシデーションプロセスでは、プロピレンとアンモニアと空気を触媒で反応させてアクリロニトリルを生成します。非常に費用対効果が高いため、生産者はこの方法を好みます。



2. アプリケーション別

アクリル繊維



アクリロニトリル ブタジエン スチレン (ABS)



樹脂



アジポニトリル



その他





アプリケーションに基づいて、アクリル繊維セグメントは、2022 年に約 52 億米ドルの推定市場価値で市場を支配しています。アクリル繊維は、強度が高く、耐久性が高く、退色と結露に強いため、繊維産業とアパレル産業など、さまざまな産業で使用されています。繊維とアパレル産業の成長は、最終的にアクリル繊維の需要を刺激します。世界の繊維産業は、2022 年に 約5,732.2億米ドルに達しました。



3. エンドユーザー別

自動車



電気と電子



工事



包装



その他





問題:アクリロニトリル市場の成長を阻害する課題は何ですか?

アクリロニトリル市場の成長における最大の障害は、その高い毒性です。アクリロニトリルは可燃性と毒性が高く、窒素酸化物とシアン化水素の有害なガスを放出します。アクリロニトリルに過度にさらされると、がんの可能性が高くなります。米国労働省職業安全衛生局(OSHA)によると、雇用主は、従業員が15分間の勤務中に平均10ppmを超えるアクリロニトリルの空気中濃度にさらされないようにする必要があります。

その他、市場の成長を制限する要因として、以下のものがあります。

バイオベースのポリマーを好む



VOC と反応して光化学スモッグを生成すると環境に有害





問題:アクリロニトリル市場をリードしている企業は何ですか? アクリロニトリル市場における最近の開発のいくつかは何ですか?

以下は、アクリロニトリル市場を築いた企業です -

INEOS Chemicals



China Petroleum & Chemical Corporation



Asahi Kasei Corporation



Ascend Performance Materials



AnQore



Mitsubishi Chemicals Corporation



Taekwang Industrial Co. Ltd.



Repsol



Formosa Plastic Corp.



Shanghai SECCO Petrochemicals Co.





アクリロニトリル市場の最新の開発は以下の通りです。

Asahi Kasei Corporationは、2022 年 1 月にバイオマス由来の原料を使用してアクリロニトリルを製造すると発表しました。



INEOS は2022 年 7 月に Sinopec の子会社である SECCO Petrochemical の 50% の株式を取得しました。SECCO Petrochemical は、年間 420 万トンのオレフィン、ポリマー、とエチレン、プロピレン、アクリロニトリルを含むその他の誘導体を生産しています。





問題:アジア太平洋地域がアクリロニトリル市場で最も有利な機会を提供すると予想される理由は何ですか?日本におけるアクリロニトリルの市場動向は何ですか?

アジア太平洋地域は、2022年の市場占有率が55%を超え、アクリロニトリル市場において最も収益性の高い機会を提供すると予想されます。この地域の全体的な需要は 約1,190 万トンで、約4.9% のCAGR でした。この地域、特に中国と日本には多くの生産者が存在することに加え、繊維、自動車など様々な産業におけるアクリロニトリルの需要増加が成長の主な要因となっています。さらに、この地域のアクリロニトリル市場の成長は、研究開発活動への投資の増加によって、さらに刺激されると予想されます。APAC地域のうち、日本はMitsubishi Chemicals Corporation、Asahi Kasei Corporation, Sumitomo Chemicals Co. Ltd. Etc. などの主要な市場プレーヤーの存在により、アクリロニトリル市場が大幅に成長すると予想されます。



問題:2035 年までにアクリロニトリル市場で大きな市場シェアを保持するか、顕著な成長を示すと予想される他の地域はどれですか?

北米では、さまざまな自動車産業、建設産業、繊維産業などでの需要の急増により、アクリロニトリル市場が大幅に上昇しています。この需要は、主に自動車部門のアクリロニトリル ブタジエン スチレン (ABS) 樹脂によって促進されます。さらに、アクリロニトリルは、主に航空産業で使用される炭素繊維の製造に使用されます。さらに、アクリロニトリルの消費は、この国の政府のイニシアチブと支援政策、と新しい石油とガスの探査プログラムによって推進される石油ベースの生産方法とその派生物により、増加する可能性があります。



ヨーロッパのアクリロニトリル市場は、2022 年に約 225 万トンに達し、予測期間中に約 4.6% の CAGR で成長しています。これは主に、自動車、電気と電子機器、建設分野などにおけるABSの需要増に起因しています。フォルクスワーゲン、アウディ、BMWなどの自動車メーカーが存在し、自動車製造における炭素繊維の使用が増加していることから、ドイツはヨーロッパ全体で力強い成長を遂げると予想されます。



