[SDKI Inc.]



調査期間: 2023年2月13日ー20日





調査業者: SDKI Inc.





調査対象: あらゆる規模の 545 人の市場関係者を対象に調査を実施しました。





有効な回答の数: 545





調査方法:実地調査230、インターネット調査315





調査回答者: 調査は、収益に基づいて企業を対象に実施されました





質問: セラミックボールとは何ですか? セラミックボール市場の規模と、2035 年までの予測成長率はどのくらいですか?





セラミックボールは球状の転動体で、鋼球よりも潤滑量が少なくて済みます。セラミックボールは非常に耐久性があり、耐摩耗性があり、炉内の雰囲気の影響を受けません。冶金、鉱業、セメントなどを含む多くの異なる産業で、それらは粉砕剤として広く利用されています。セラミックボール市場は、2022 年に約 666百万米ドルを獲得し、予測期間中に、約 10% の CAGR で成長すると予想されています。さらに、世界のセラミック ボール市場は、2035 年までに 約1500百万米ドに達すると予想されています。





質問:セラミックボール市場の成長を牽引する要因は何ですか?





自動車および航空宇宙産業の増加は、セラミックボール市場の成長につながる主な要因です。たとえば、2030 年までに、インドの航空宇宙および防衛 (A&D) 市場は 650 億米ドルを超えると予測されています。セキュリティ違反のほとんどは、企業の評判と財務の安定性に非常に破壊的な結果をもたらします。セラミック ボールは、自動車産業や航空宇宙産業など、さまざまな産業用途で使用されています。それらは優れた機械的品質で有名であり、敵対的な環境での使用に最適です。これらの品質には、高硬度、耐摩耗性、および耐腐食性が含まれます。セラミック ボールの市場は、産業用アプリケーションでより高い性能を備えた最先端の材料に対するニーズの高まりによって牽引されています。







小型化への要求の高まり





セラミック製造技術の進歩の増加





環境規制の増加









質問: セラミックボール市場はどのように分類されますか?





セラミック ボール市場は、材料、機能、アプリケーション、およびエンド ユーザーによって分類できます。 これらのカテゴリは、次のようにさらに分岐します。









素材別











ケイ素





アルミナ





ジルコニア





その他











機能別











不活性





アクティブ











アプリケーション別











ベアリング





研削





バルブ





その他











エンドユーザー別











自動車





化学





航空宇宙





その他サービス









エンドユーザーに基づいて、自動車セグメントは、予測期間の末に市場収益の大きなシェアを保持すると予想されます。このセグメントは、2035 年まで最大 27% の割合で成長すると予想されます。この成長の背後にある主な理由は、近年の自動車需要の増加です。2022 年には、米国の自動車部門は 1,300 万台以上の乗用車と小型トラックを販売すると予想されています。さらに、セラミックボールは標準的な鋼球と比較して軽量であり、自動車および航空宇宙部門の軽量化の取り組みに役立ちます。セラミックボールなどの軽量素材を使用することで、燃料効率と排出削減への関心が高まる中、メーカーは厳しい法律や要件を満たすことができます。



質問: セラミックボール市場の成長を制限している課題は何ですか?





高い生産コストは、セラミック ボールの市場成長を妨げる要因の 1 つになると予想されます。高接触応力用途で使用するセラミック部品の表面処理は、製造コスト全体の 40% 以上を占めると推定されています。





セラミックボール市場の成長を制限するその他の要因は次のとおりです。







不規則な原材料費





厳しい規制環境









質問: セラミックボール市場をリードしている企業は? これらの企業に関する最近の市場の傾向は何ですか?





セラミックボール市場をリードする企業は次のとおりです。







Honeywell International Inc.





Saint-Gobain





Axens, Ltd





SK geo centric Co. Ltd.





TotalEnergies





GS Caltex India





Toshiba Materials Co. Ltd.





Marathonpetroleum





Devson Catalyst





GLOBAL PRECISION BALL AND ROLLER.









以下に書かれているのは、セラミック ボール市場における最近の動向の一部です。







2021 年 3 月、GLOBAL PRECISION BALL AND ROLLER は、同社製品に対する高まる需要により効果的に対応するために、ヒューストンに保管施設を設立することを発表しました。





2022 年 7 月、Toshiba Materials Co. Ltd.は、需要の増加に対応するため、本社と同じ敷地内にある新しい窒化ケイ素ボール製造施設に多額の投資を行うことを発表しました。









質問: アジア太平洋地域がセラミックボール市場で最も有利な機会を提供すると予想されるの理由は何ですか?日本のセラミックボール市場の動向は何ですか?





アジア太平洋地域は、予測期間中に最も速い速度で成長するはずであるため、セラミックボールで最も収益性の高い機会を提供すると予想されます。2030 年まで、アジア太平洋の地域の市場は 約24% の CAGR で成長すると予想されます。電気自動車に対する需要の高まりが、この地域市場の成長の主な理由です。たとえば、インドは 2022 年に 270,000 台を超える電動二輪車の販売を報告したと推定されています。





日本でのセラミックボールの需要も、再生可能エネルギーの需要が増加しているため、増加するはずです。化石燃料への依存を減らし、環境問題を緩和するために、日本は太陽光や風力などの再生可能エネルギー源に注力してきました。セラミックボールは、その優れた機械的品質と厳しい条件で機能する能力により、ソーラーパネル、風力タービンのベアリング、およびその他の再生可能エネルギー用途に利用されています。 セラミックボールの需要が高まっているのは、日本の再生可能エネルギー産業が拡大していることも一因です。2030 年までに、日本はエネルギーの 36% 以上を再生可能エネルギー源から得ることを望んでいます。さらに、この地域で成長している自動車産業も台頭しています。これは、デジタルインフラストラクチャの発展につれ、アジア太平洋地域のセラミックボールの市場成長に貢献すると考えられています。





質問: 2035 年までにセラミック ボール市場で大きな市場シェアを保持するか、顕著な成長を示すと予想される他の地域はどれですか?





ヨーロッパ地域は、予測期間中に世界市場の収益の大部分を占めると予想される別の地域ですこの地域は、2020 年に市場の約 20% の収益シェアを保持していました。ドイツの存在と、この地域での軽量航空宇宙部品に対する需要の高まりは、市場の成長に有益であると予想されます。さらに、この地域で成長している自動車製造部門は、セラミック ボール市場成長の機会を生み出すと予想されています。 2022 年の時点で、100 万台を超える商用車が EU に登録されています。





北米地域は、セラミックボールの市場で著しい成長が見込まれるもう1つの地域です。北米地域のセラミック ボール市場は、予測期間中に約 25% の成長を示すと予想されます。この地域で成長している医療部門は、市場の成長を牽引すると推定されています。 2020 年には、アメリカの医療費は 9% 以上増加し、1 人あたり合計 4 兆米ドルを超えると推定されています。



当社について:





SDKI の目標は、信頼できる詳細な調査と洞察を提供することです。当社は、成長指標、課題、傾向、および競合状況を調査し、それらに関する詳細なレポートを提供することに焦点を当てるだけでなく、お客様と協力して、最大の成長と成功のためにビジネスの全体的な変革を達成します。当社の専門知識は、さまざまな市場セクターのさまざまな規模の企業と長年にわたって協力してきた結果です。



企業プレスリリース詳細へ (2023/05/05-16:16)