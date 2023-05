[SDKI Inc.]



調査期間: 2023年2月20日ー2月27日





調査業者: SDKI Inc.





調査対象: あらゆる規模の 531人の市場関係者を対象に調査を実施しました。





有効な回答の数: 531





調査方法:実地調査320、インターネット調査211





調査回答者: 調査は、収益に基づいて企業を対象に実施されました。





質問:エネルギー取引とリスク管理(ETRM) とはなんですか?エネルギー取引とリスク管理(ETRM)市場の市場規模はどのくらいで、2035年までの成長予測はどのくらいですか?





エネルギー取引とリスク管理(ETRM)は、統合されたシステムを用いて商業的な意思決定を形成し、実行することであ ります。これらのシステムは、取引所、契約、クレジット、オペレーション、会計の各業務間でのデータ交換を可能にします。エネルギー取引とリスク管理(ETRM)市場は、2022年に10億米ドルを獲得し、予測期間中に3%のCAGRで成長すると予想されています。さらに、世界のエネルギー取引とリスク管理(ETRM)市場は、2035年までに20億米ドルに達すると予想されています。





質問:エネルギー取引とリスク管理(ETRM)市場の成長を牽引する要因は何ですか?





以下は、エネルギー取引とリスク管理(ETRM)市場の成長を牽引する重要な要因の一部です:





さまざまなエネルギー源の価格変動が、エネルギー取引とリスク管理(ETRM)市場の成長を促進する大きな要因となっています。例えば、2021年に1バレルあたり70米ドルだったOPECの年間平均原油価格は、ロシア・ウクライナ戦争時のロシアへの制裁とそれに伴うエネルギー供給不足を受け、2022年には1バレルあたり100米ドルまで上昇しました。ETRMは、予想されるキャッシュフローやエクスポージャーなどに関する詳細な洞察を提供し、購入者、財務担当者、財務管理者が、変動する石油・ガス価格による予期せぬ損失を回避できるようにします。







世界的なエネルギー消費量の増加





ERP(Enterprise Resource Planning)の成長





世界人口の着実な増加









質問:エネルギー取引とリスク管理(ETRM)市場の主要な分類は何ですか?





エネルギー取引とリスク管理(ETRM)市場は、タイプ別、アプリケーション別、オペレーションによって分類できます。これらのカテゴリは、さらに次のように分類されます: -







タイプ別











ソフトウェア





サービス





その他









タイプに基づいて、サービスというセグメントが予測期間終了までに最大の市場シェアを占めると予想されます。商品取引に携わる多くの企業は、販売前と販売後の段階でのプロセスを満たすためのサービスを必要としています。これらのサービスは、カスタマイズされたITソリューションの形で提供されることが多く、企業がコスト効率よく時間通りにプロジェクトを遂行するのに役立っています。したがって、世界中の企業におけるITインフラ開発のための潤沢な資金が、このサブカテゴリーの成長を促進すると予想されます。例えば、クラウドITインフラへの世界的な支出は約670億米ドルでしたが、2026年には1,340億米ドルに増加すると予想されています。









アプリケーション別











電力





天然ガス





石油・製品





その他









アプリケーションに基づいて、予測期間終に電力というセグメンが最大の市場シェアを占めると予想されます。電力は、あらゆる産業において不可欠な構成要素である重要な商品です。したがって、発電に使用されるエネルギーのコストは、日常生活で使用される他のあらゆる製品のコストに影響を与える可能性があります。世界的な電力消費の増加は、このサブカテゴリーが成長する最も重要な理由の一つです。例えば、2018年に23,537テラワット時であった純電力消費量は、2021年末には25,344テラワット時にまで上昇しました。









オペレーション別











フロントオフィス





バックオフィス





ミドルオフィス









質問:エネルギー取引とリスク管理(ETRM)市場の市場制約は何ですか?





労働者の技術的専門知識の不足が、ETRMの市場成長を抑制する主な要因となっています。人材やスキルの不足により、2030年までに米国だけで約9兆米ドルの損失が発生すると推定されています。





以下は、エネルギー取引とリスク管理(ETRM)市場の成長を制約しているいくつかの要因です -







ETRMソリューションの高価な性質





世界各地のエネルギー分野で標準化が進んでいないこと









質問:エネルギー取引とリスク管理(ETRM)市場をリードしている企業は? エネルギー取引とリスク管理(ETRM)市場における最近の開発のいくつかは何ですか?





以下は、エネルギー取引とリスク管理(ETRM)市場をリードする企業です –







Allegro Development Corporation (ION Group)





Amphora, Inc.





Triple Point Technology Inc.





Openlink Financial LLC.





Eka Software Solutions.





Accenture





Ventyx (ABB Ltd)





Trayport Limited





FIS





Aspen Technology, Inc.









以下は、エネルギー取引とリスク管理(ETRM)市場における最近の動向の一部です: -







2021年9月、FISはチャーティスのエネルギー取引とリスク管理ソリューションのベンダーにおけるカテゴリーリーダーに選出されました。





2020年2月、エカソフトウェアソリューションズは、クラウドプラットフォームにおける新しいETRMアプリケーションの提供を開始することを発表しました。









質問:北米地域がエネルギー取引とリスク管理(ETRM)市場で最も有利な機会を提供すると予想されるの理由は何ですか?





北米地域のエネルギー取引とリスク管理(ETRM)市場は、予測期間中に最大の市場シェアを占めると予想されます。米国におけるシェールガス生産のブームは、同地域市場の主要な成長促進要因になると予想されます。2020年に23兆立方フィートであった米国のシェール市場産が、わずか1年で2兆立方フィート増加したことが確認されています。さらに、2050年には34兆立方フィートまで生産量が増加すると予測されています。この地域の市場も、大規模な投資とエネルギー取引の増加により、成長するものと思われます。





質問:2035年までにエネルギー取引とリスク管理(ETRM)市場で大きな市場シェアを保持するか、顕著な成長を示すと予想される他の地域はどれですか?





アジア太平洋地域は、予測期間中に最も高い成長率が見込まれる地域で あります。この地域の市場成長は、中国やインドなどにおける経済発展の結果として起こるはずです。例えば、世界銀行によると、インドの実質GDPは2022年から2023年の間に6.9%の割合で拡大すると観測されています。さらに、エネルギー取引における厳格な規制の必要性や、エネルギーの価格変動が激しいことも、アジア太平洋地域におけるETRMの需要拡大につながっています。日本では、LNGの大規模な輸入が、同国のETRM市場の成長に大きく貢献すると予想されます。2021年には、世界のLNG輸入量の約20%、約1010億立方メートル(bcm)が日本に輸入されると推定されています。





ヨーロッパにおけるエネルギー取引とリスク管理(ETRM)市場は、主に同地域の電力産業の発展により成長が見込まれています。例えば、2021年の欧州連合(EU)の発電量は、約2786テラワット時(TWh)と推定されています。



