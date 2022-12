[ぴあ株式会社]







ぴあ株式会社は、国税庁が日本産酒類の消費喚起・販路拡大を目的として実施している「Enioy SAKE!プロジェクト」の選定事業として、この度、2023年1月13日(金)~15日(日)、東京・新宿住友ビル 三角広場にて、“日本最高のお酒”と“東京最高のレストラン”が集結するイベント「KANPAI to MEET」を開催致します。





▶詳しくはこちら「KANPAI TO MEET」 https://kanpai-meet.jp/



豊かな自然の中で育まれた美味しい日本産のお酒と人と出会いの場を作りたいという想いから生まれた本イベント。開催期間中会場には、日本酒、ワイン、クラフトビール、クラフトジン、ウイスキー、焼酎など、日本で作られた有名銘柄とその蔵元、そして、東京でトップレベルの人気レストランと同店シェフが一堂に会します。









入場は無料。飲食代は別途必要となります。



全国から厳選されたお酒は、酒蔵の自信作ばかり。きっとあなたのお気に入りのお酒が見つかるはず。東京有名レストランのおつまみと共に、美酒と美食の3日間をぜひお楽しみください。



【日本酒】

この時期ならではの新酒をメインにラインナップしています。19 の蔵元が来場。その他、有名銘柄もお楽しみいただけます。

八戸酒造(青森県)/一ノ蔵酒造(宮城県)/新澤醸造店・MCG(宮城県)/加藤嘉八郎酒造(山形県)/楯の川酒造(山形県)/会津酒造(福島県)/浅間酒造(群馬県)/小林酒造(栃木県)/せんきん(栃木県)/来福酒造(茨城県)/麻原酒造(埼玉県)/加茂錦酒造(新潟県)/黒龍酒造(福井県)/清水清三郎商店(三重県)/山陽盃酒造(兵庫県)/今西酒造(奈良県)/冨士酒造(島根県)/酔鯨酒造(高知県)/重家酒造(長崎県)



【ワイン・ビール】

評価が高まるばかりの日本産ワイン。そして、爆発的な人気が続く日本産クラフトビール。美味しい料理とのマリアージュもぜひ。

タケダワイナリー(山形県)/本坊酒造(山形県)/コエドブルワリー(埼玉県)/八海山(新潟県)/勝沼醸造(山梨県)/平和酒造(和歌山県)/安心院葡萄酒工房(大分県)



【ウイスキー・ジン・焼酎】

香りまで楽しめる蒸留酒の世界。日本が誇る焼酎、そして世界的にも人気のジャパニーズウイスキー、大ブームのジンを味わえます。

新澤醸造店・MCG(宮城県)/八海山(新潟県)/虎ノ門蒸留所(東京都)/ガイアフロー[静岡蒸留所](静岡県)/四ツ谷酒造(大分県)/尾鈴山蒸溜所・黒木本店(宮崎県)/小正醸造(鹿児島県)/佐多宗二商店(鹿児島県)/西酒造(鹿児島県)





【出展レストラン】 ※当日出品メニューは後日発表

●食堂とだか(五反田) ※15日のみ

予約2年待ち!幻レベルの居酒屋が登場です!

●リ・カーリカ(学芸大学)

超人気イタリアンの絶品パスタをどうぞ!

●アタ(代官山)

東京を代表する、元祖カジュアルフレンチ!

●肉山(吉祥寺) ※14、15日

驚異的な売り上げを誇る人気店に登山を!

●サンプリシテ(代官山) ※14、15日

ミシュラン1つ星のスタイリッシュなフレンチです!

●ホルモン船ホールちゃん(新大久保) ※14日のみ

多くの有名人に愛される隠れ家焼肉店も出店!

●O2 (清澄白河) ※14、15日

センス溢れる実力派中華の焼売を堪能してください!

●おたしのだしお(三鷹)

羊の美味しさをたっぷり味わってください!

●ナタ・デ・クリスチアノ(代々木公園)

あのエッグタルトや本イベントだけ!?の商品が登場するかも!





