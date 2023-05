[SDKI Inc.]



調査期間: 2023年3月5日ー3月11日





調査業者: SDKI Inc.





調査対象: あらゆる規模の 531人の市場関係者を対象に調査を実施しました。





有効な回答の数: 531





調査方法:実地調査320、インターネット調査211





調査回答者: 調査は、収益に基づいて企業を対象に実施されました。





質問:ソリッドステートドライブ(SSD) とはなんですか?ソリッドステートドライブ(SSD)市場 の市場規模はどのくらいで、2035年までの成長予測はどのくらいですか?





SSDは、半導体ベースのストレージデバイスで、グリッドと呼ばれるブロックの配列からなるNANDフラッシュメモリを使用し、従来のハードディスクドライブ(HDD)よりも高速な動作を可能にします。SSDは物理的な耐衝撃性に優れ、ランダムアクセス速度が向上し、データの読み取りと書き込みが強化され、コンパクトであるため、HDDと比較して好ましい選択肢となっています。ソリッドステートドライブの世界市場は、2022年に462億米ドルを獲得し、予測期間中に23%のCAGRで成長すると予想されています。さらに、世界のソリッドステートドライブ市場は、2035年までに1420億米ドルに達すると予想されています。





質問:ソリッドステートドライブ(SSD)市場の成長を牽引する要因は何ですか?





以下は、ソリッドステートドライブ(SSD)市場の成長を牽引する重要な要因の一部です:





ソリッドステートドライブは、HDDと比較して信頼性の向上や消費電力の削減などのメリットがあり、さらに世界的なデジタル化の進展に伴い、採用が増加していることが、この市場の成長を促進する重要な要因となっています。例えば、世界中で新たに3億9900万台のインターネット接続が行われました。世界中のインターネットユーザー数の増加に伴い、データを保存・処理するための効率的なストレージインフラへの需要が高まっています。世界中でインターネットにアクセスする人が増えるにつれて、効率的なデータ保存・処理インフラへの需要が高まっています。







クラウドコンピューティングプラットフォームの増加





研究開発活動への投資拡大





MSME(小規模・中小企業)部門におけるストレージデバイスの強化需要の高まり





データセンターにおけるSSDの採用









質問:ソリッドステートドライブ(SSD)市場の主要な分類は何ですか?





ソリッドステートドライブ(SSD)市場は、技術別、タイプ別、インターフェース別、エンドユーズによって分類できます。これらのカテゴリは、さらに次のように分類されます: -







技術別











TLC(Triple-Level Cell)





MLC(Multi-Level Cell)





SLC(Single-Level Cell)









技術に基づいて、SLCは2022年に43%のシェアを獲得し、市場を支配しています。これは、SLCがデータを1つのセルに保存するため、データの取り出しが容易で、MLCやTLCと比較して寿命が長いからです。SLCは、サーバーやデータセンターなど、高速性が要求される産業分野で一般的に採用されています。









エンドユーザー別











お客様





エンタープライズ





インダストリアル





オートモーティブ











タイプ別











内部





外部









タイプに基づいて、内部型セグメントは、世界のSSD市場の73%のシェアを占め、市場で重要な位置を占めています。内蔵型ソリッド・ステート・ドライバーは、瞬時のロード性能、起動時間の向上、システム全体の応答性で知られています。例えば、CMRのIndia Hard Drive Market Review for Q1 CY2022によると、インドの消費者向け内蔵型SSD市場の出荷台数は、前四半期比3%減となりました。しかし、市場全体では前年同期比119%の大幅な伸びを記録しています。









インターフェース別











SAS





SATA





PCIe









質問:ソリッドステートドライブ(SSD)市場の市場制約は何ですか?





SSD市場の成長において大きな障害となっているのが、書き込み遅延の高さです。この遅延は、ドライブの内部タスクによって中断された場合、数秒を超えることがあり、その結果、以下の理由でIO性能が中断されます。内部タスクの不徹底 SSDが提供する、より少ない書き込み/消去サイクルに加えて。HHDは平均100,000サイクルのソリッドステートドライブと比較して、平均100万から500万サイクルの書き込みサイクルに耐えることができます。この書き込みサイクルの制限のために、さらなる問題が発生することになります。例えば、従来のハードディスクドライブでは、連続的にデータを削除したり、書き換えたりすることが可能です。この書き込みサイクルの制限により、さらなるトラブルが発生します。一方、従来のハードディスクドライブでは、データの削除や書き換えは回数無制限で可能です。





以下は、ソリッドステートドライブ(SSD)市場の成長を制約しているいくつかの要因です -







従来のHDDに比べ、データ保存にかかるコストが高いです。





書き込みレイテンシが高いです。









質問:ソリッドステートドライブ(SSD)市場をリードしている企業は? ソリッドステートドライブ(SSD)市場における最近の開発のいくつかは何ですか?





以下は、ソリッドステートドライブ(SSD)市場をリードする企業です –







Intel Corporation





Kingston Technologies Co. Inc.





Samsung Electronics Ltd.





Micron Technologies Inc.





SK Hynix Inc.





Toshiba Corporation





Western Digital Corporation





SanDisk Corporation





NetApp





Seagate









以下は、ソリッドステートドライブ(SSD)市場における最近の動向の一部です: -







2023年、Western Digital Corporationは、Kioxia Corp.と共同で、優れた容量、性能、信頼性を実現する最新の3Dフラッシュメモリ技術を発表しました。





2023年1月、Micron Technologies Inc.は、最高レベルのストレージ性能を必要とするサーバーに使用されるNew Micron 9400 SSDをチャネルパートナーおよびグローバルOEM顧客から購入できるようにしました。









質問:ソリッドステートドライブの世界市場において、最も有利な機会を提供すると予想される地域はどちらですか?





北米地域は、2022年時点で183億の市場規模があり、市場を支配すると予想されています。これは、IoT、クラウドストレージ、新しいデータセンターの設立など、先進技術の採用が進んでいるためです。この地域のソリッドステートドライブ市場は、予測期間中に24%のCAGRを記録し、2035年末には570億米ドルの市場に到達すると予測されています。







質問:2035年までにソリッドステートドライブ(SSD)市場で大きな市場シェアを保持するか、顕著な成長を示すと予想される他の地域はどれですか?





アジア太平洋地域は、ソリッドステートドライブ市場において有益な機会を提供すると期待されています。APAC市場は2022年に175億米ドルを獲得し、予測期間中に21%のCAGRを記録すると予想されています。これは主に、家電部門の増加、クラウドコンピューティングの採用拡大、インターネットユーザー層の拡大、同地域における政府の取り組みなどが要因となっています。





日本におけるソリッドステートドライブ販売市場は、非常に有利な市場であります。携帯型スマートデバイスの普及に伴い、高度なストレージデバイスの需要が高まり、日本のソリッドステートドライブ市場の収益見通しが向上しています。



