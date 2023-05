[SDKI Inc.]



問題:ケミカルタンカーは何ですか?世界のケミカルタンカー市場規模はどのくらいで、2035年までの成長率はどのくらいと予測されますか?





ケミカルタンカーは、液体化学物質と危険物を大量に輸送するための専用船です。輸送する化学物質に適合した素材でコーティングされた専用のタンクと、流出と漏洩のリスクを最小限に抑えるための安全装置を備えています。これは、危険物の取り扱いと消火活動、緊急時の対応など、さまざまな訓練を受けています。





世界のケミカルタンカー市場は2022年に約326.1億米ドルの市場価値から、2035年までに約453億米ドルに達すると予測されています。世界のケミカルタンカー市場は2023 -2035年間に 約4.58% の CAGR で成長しています。





問題:世界のケミカルタンカー市場の成長を牽引する要因は何ですか?





世界のケミカルタンカー市場の成長を促進する要因は、以下の通りです。







増加する化学産業―化学産業の拡大は、ケミカルタンカー市場の成長を促進すると推定されています。化学産業の企業は、化学 タンカーが化学化合物をある場所から別の場所に輸送と積み替えることを期待しています。この要因がケミカルタンカーの需要を生み出しています。米国化学工業協会によると、米国の化学産業は2021年も純輸出国であり、米国の商品輸出全体を支えることになります。2025年には、米国への化学品の純輸出は約405億米ドル、化学産業の出荷額は約6680億米ドルに達するはずです。主要経済が再開し、パートナー国の輸入需要が高まるにつれて、米国の化学製品の輸出は大幅に増加する可能性があります。したがって、化学産業の成長がケミカルタンカー市場を牽引してきました。





技術の進歩―技術の進歩が化学 タンカー市場を形成しています。多くの企業は、化学 タンカーの革新と開発に投資して、ユーザーに使いとすさ、アクセシビリティ、快適さ、手頃な価格を提供しています。たとえば、Sovcomflot のロシアに本拠を置く子会社 SCF は、2021 年 3 月に初の LNG 動力 HIS MR 化学 タンカーを進水させました。MR型ケミカルタンカーは、石油製品とガスコンデンセートを輸送するために設計されています。船の推進システムは、環境に優しい LNG で動作し、大気への排出を大幅に削減します。タンカーの重量は約 50,000 トン、長さは 180 メートル以上、幅は 32 メートル以上、喫水はマイナス 13.4 メートルです。アイス クラス 1B の船舶は、バルト海の氷の状態でも、一年中安全に航行できます。





市場の成長に寄与するその他の要因は次のとおりです。





国際貿易の成長





植物性油脂の需要増





新興経済国における経済的な輸送コストと化学薬品の生産能力の向上





シェールガス増産





特殊化学品の需要拡大









問題:世界のケミカルタンカー市場の成長を阻害する課題は何ですか?





市場の成長を制限する要因として、以下のものがあります。







環境規制がますます厳しくなる中、企業が環境規制を遵守することは困難であり、コストもかかるようになってきています。これにより、ケミカルタンカー、特に古くて最新の環境基準を満たしていないケミカルタンカーの需要が減少しています。





原油価格の変動は、世界の化学 タンカー市場に大きな影響を与えます。原油価格が高騰すると、輸送コストが上昇し、ケミカルタンカーの需要が減少する可能性があります。





化学 タンカーは業界では、特に危険な化学物質の輸送に関しては、安全性が大きな懸念事項です。事件と事故は深刻な結果をもたらす可能性があり、ケミカルタンカーの需要の減少につながる可能性があります。









問題:世界のケミカルタンカー市場の主な分類は何ですか?





世界のケミカルタンカー市場は製品別、タンクタイプ別、材料別、サイズ別、地域別に分類することができます。これらのセグメントは、次のようにさらに分岐します。







製品別











有機化学薬品





無機化学品





植物油脂





その他







添加物





潤滑油





糖蜜













製品に基づいて、有機化学品セグメントは、2023 年に世界市場の 60% のシェアを占めます。このセグメントは、潜在的な産業用途のために勢いを増しています。有機化学品の製造はシェール ガス ブームに端を発しており、エチレンが主な原料となっています。









タンクタイプ別











IMO 1





IMO 2





IMO 3









市場はタンクタイプに基づいてIMO 1、IMO 2、とIMO 3に分類されます。IMO 1 タンカーは、主に原油などの製品の輸送に使用されています。IMO 1 タンカーは、高級品を輸送するために特別に設計されています。









材料別











ステンレス鋼





コーティング











サイズ別











内陸ケミカルタンカー(1,000-4,999DWT)





内航ケミカルタンカー (5,000-9,999 DWT)





深海ケミカルタンカー(10,000-50,000DWT)











地域別











北米





アジア太平洋





ヨーロッパ





LAMEA









問題:世界のケミカルタンカー市場をリードしている企業は何ですか? 世界のケミカルタンカー市場における最近の開発のいくつかは何ですか?





以下は、世界のケミカルタンカー市場を築いた企業はBahri , Stolt-Nielson , Odfjell , Navig8 , MOL CHEMICAL TANKERS PTE. LTD., Wilmar International Ltd., MISC Berhad, Team Tankers, and IINO KAIUN KAISHA, LTD. などです 。

世界のケミカルタンカー市場の最新の開発は以下の通りです。







2020年8月、物流、流通、養殖の機会に焦点を当てた英国のStolt-Nielsen Limitedは、Chemical Transportation Groupからケミカルタンカー5隻を未公開の金額で買収しました。今回の買収により、Stolt-Nielsen Limitedは、今後数年間で退役した船舶を入れ替え、すべての公海航路に就航できる価格競争力のある船舶で船隊の年齢構成を下げる計画です。高品質で信頼性の高い、柔軟なサービスをお客様に提供することを目的としています。Chemical Transportation Group(CTG)は、米国に拠点を置く化学品輸送グループです。





2020年8月、世界的な輸送と物流企業であるBahri社は、現代重工業グループの後身で世界最大の最新鋭造船所を運営する現代ミポ・ドックヤードと49,999重量トンのMRケミカルタンカー10隻の建造契約を締結したばかりです。





2019年、商船三井ケミカルタンカーズは、オランダのDen Hartogh Logisticsと提携し、貯蔵タンクの需要拡大に対応することを発表しました。









問題:世界のケミカルタンカー市場で有利な成長機会を提供すると予想される地域はどれですか?









アジア太平洋地域は、2022 年に世界市場の約 42% を占めると予想され、有利な成長機会を提供します。この地域では、自動車、建設、医薬品などの最終用途産業から化学品と石油化学品の需要が増加しており、市場成長の原動力となることが期待されます。さらに、インフラ整備への投資の増加と環境に配慮した化学品の需要の高まりが、アジア太平洋地域の市場成長をさらに促進すると予想されます。







日本は港湾インフラが発達しており、中国、韓国、台湾など他の主要な化学品市場ともつながっています。これにより、ケミカルタンカー事業者は、日本との間の化学品の輸送が容易になりました。例えば、2021年、日本は約195億米ドルの有機化学品を輸出し、世界第19位の有機化学品輸出国となっており、この地域のケミカルタンカー市場の大きな成長をもたらしています。日本は、戦略的な立地、化学品の需要の増加、整備されたインフラ、厳しい規制により、ケミカルタンカー事業者にとって有利な市場となっています。







ヨーロッパは、2022年には世界市場の約25%となり、ファイン化学と農薬などの特殊化学品の需要増により、予測期間中に大きな成長が見込まれます。この地域では、持続可能な開発を促進するための政府の政策と規制が良好であり、環境に優しい化学物質が重視されていることと相まって、市場の成長をさらに促進すると予想されます。





北米地域は2022年に世界市場の約20%を占め、ベンゼンとプロピレンなどの石油化学製品の需要が増加していることから、ケミカルタンカーの有利な市場として期待されています。化学産業における主要プレイヤーの存在、化学産業の成長を促進するための政府の有利な規制とイニシアチブが、市場成長の原動力となると予想されます。さらに、この地域ではケミカルタンカー産業における輸送の進歩が確立されており、北米の市場成長をさらに後押しすると期待されています。









