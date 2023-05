[SDKI Inc.]



調査期間: 2023年3月15日ー3月22日





調査業者: SDKI Inc.





調査対象: あらゆる規模の 535人の市場関係者を対象に調査を実施しました。





有効な回答の数: 535





調査方法:実地調査213、インターネット調査320





調査回答者: 調査は、収益に基づいて企業を対象に実施されました。





質問:透明ディスプレイとはなんですか?透明ディスプレイ市場の市場規模はどのくらいで、2035年までの成長予測はどのくらいですか?





シースルーディスプレイや透明ディスプレイは、画面に表示されているものを見ることができると同時に、ユーザーがそれを通してものを見ることができる電子画面です。透明ディスプレイ市場は、2022年に20億米ドルを獲得し、予測期間中に30%のCAGRで成長すると予想されています。さらに、世界の透明ディスプレイ市場は、2035年までに150億米ドルに達すると予想されています。





質問:透明ディスプレイ市場の成長を牽引する要因は何ですか?





以下は、透明ディスプレイ市場の成長を牽引する重要な要因の一部です:





自動車、航空、軍事、スポーツなど、さまざまな産業でヘッドアップディスプレイに透明パネルが使用されるようになり、世界中で透明ディスプレイの大きな需要が生まれています。透明ディスプレイは、消費者の目を引き、その視聴習慣に影響を与えるユニークな影響力を持ちます。小売、医療、交通、学術用途のヘッドマウントディスプレイの需要の高まりは、予測期間中の透明ディスプレイ市場の成長を促進すると予想さ れます。2020年、モバイルヘッドマウントディスプレイは、世界のHMDの売上の78%を占めています。







有機ELディスプレイの技術的進歩の高まり





メディアとエンターテインメント業界での利用が増加





自動車分野での有機ELディスプレイの需要拡大









質問:透明ディスプレイ市場の主要な分類は何ですか?





透明ディスプレイ市場は、製品別、垂直方向別、ディスプレイサイズ別、解像度別、技術に分類できます。これらのカテゴリは、さらに次のように分類されます: -









製品別











HUD





ヘッドマウントディスプレイ





デジタルサイネージ





スマートアプライアンス









製品に基づいて、スマートアプライアンス分野は、2035年末までに最大の市場シェアを占めると予想されています。この分野の成長は、高品質のLEDやゲーム用ノートパソコンの需要が高まっていることに起因しています。ゲーム用ディスプレイの需要は、パンデミック以来高く、この分野の成長を牽引しています。2023年、ゲーム用ディスプレイの出荷台数は5%増の2,080万台と予測されます。









業種別











リテール事業とホスピタリティ事業





インダストリアル





航空宇宙・防衛





自動車・輸送機器









業種に基づいて、2035年末には、自動車・輸送機器分野が最大の市場シェアを占めると予想されます。自動車のスピードメーター、タコメーター、ナビゲーションシステムディスプレイ、HUDなどでは、透明ディスプレイが一般的になりつつあります。また、スマートウィンドウやフロントガラスも、輸送分野におけるこれらのディスプレイの将来のアプリケーションの1つになると予測されています。透明ディスプレイの市場は、パンデミックによる生産後退の結果、世界の自動車販売台数が増加し、自動車生産台数が増加すると予測されているため、自動車産業が牽引すると予想されます。OICAは、乗用車の販売台数が2020年の5390万台から2021年の5640万台に上昇する一方で、同時期の世界の自動車生産台数は7800万台から8000万台に増加すると予測しています。













ディスプレイサイズ別





解像度別





技術別







質問:透明ディスプレイ市場の市場制約は何ですか?





透明スクリーンを作るには、比較的コストがかかり、その技術はまだ発展途上です。ある報告書によると、透明なパネルを作るには、従来のディスプレイを作るよりも約10%から15%高いコストがかかるとされています。

以下は、透明ディスプレイ市場の成長を制約しているいくつかの要因です -







ハイパワーを消費します





認知度の低さ









質問:透明ディスプレイ市場をリードしている企業は? 透明ディスプレイ市場における最近の開発のいくつかは何ですか?





以下は、透明ディスプレイ市場をリードする企業です –







Planar Systems Inc.





Pro Display





Crystal Display System Ltd.





LG Electronics Co Ltd





Panasonic Corporation





BenQ Corporation





Clear LED





NEC Display Solution Ltd.





Universal Display Corporation





Samsung Electronics Co Ltd.









以下は、透明ディスプレイ市場における最近の動向の一部です: -







2022年6月、LG Displayは韓国のパン屋「Paris Baguette」と共同で、デジタルサイネージとして使用する透明有機ELパネル38枚を設置したと宣言した。同事業者は、1カ所に配備された透明スクリーンとしては過去最多であったとしています。





2022年6月 - 放送サービスの有名なサプライヤーであるSBSは、最近の2回の放送で、従来のディスプレイでは見られなかったOLEDのユニークな機能を紹介しました。この放送局は、透明なOLEDディスプレイを使って、青瓦台(ブルーハウス)開館記念行事、大統領府のプレゼンテーション、株式市場など、さまざまな素材を紹介した。









質問:アジア太平洋地域が透明ディスプレイ市場で最も有利な機会を提供すると予想されるの理由は何ですか? 日本における透明ディスプレイ市場の傾向は何ですか?





予測期間中、アジア太平洋地域の市場が最大の市場シェアを占めると予測されています。この市場の成長は、自動車メーカーが自動車に新しく革新的な機能を実装することに注力しているため、自動車分野、特に電気自動車において透明ディスプレイのアプリケーションが増加していることに起因します。中国は最大のEV生産国であり、透明ディスプレイに関しても最大の市場になると予想されています。中国汽車工業協会によると、中国は2021年時点で約290万台のEVを生産し、EV生産のトップとなっています。また、中国はプラグインハイブリッドEVを601,000 プラグ台生産しています。 拡張現実(AR)および仮想現実(VR)技術に対する需要の高まりは、透明ディスプレイが没入型のAR/VR体験を作り出すのに最適であることから、日本における透明ディスプレイ市場の成長を後押します。 増加します。データによると、AR/VRのユーザー普及率は2023年に43.5%、2027年に55.2%に達すると予想されています。





質問:2035年までに透明ディスプレイ市場で大きな市場シェアを保持するか、顕著な成長を示すと予想される他の地域はどれですか?





北米地域の市場は、予測期間中に大きな市場シェアを占めると予想されます。自動車、小売、ヘルスケアなど様々な産業における透明ディスプレイの需要の増加など、いくつかの要因がこの成長を後押ししています。これらの業界では、顧客や患者にインタラクティブで魅力的な体験を提供するために透明ディスプレイを使用しています。また、多くの自動車メーカーは、ドライバーの視界を遮ることなく、速度やナビゲーション指示などの重要な情報を提供するために、透明ディスプレイを自動車に搭載しています。J.D.His2019年のPowerの調査の1つに、米国の新車オーナーの34%が車内の透明ディスプレイに関心を持っていることがわかりました。





ヨーロッパ地域の市場は、2035年末までに控えめな市場シェアを維持すると予想さ れます。小売業やホスピタリティにおける透明ディスプレイの採用が増加します。透明ディスプレイは、製品やサービスをより革新的かつ視覚的にアピールするインタラクティブで魅力的なディスプレイを実現するために使用されます。また、ヨーロッパではスマートシティやスマートインフラプロジェクトへの投資が増加しており、空港、駅、ショッピングモールなどの公共空間における透明ディスプレイの需要が高まると予想されます。2019年、欧州投資銀行(EIB)は、今後5年間で500百万米ドルのヨーロッパスマートシティプロジェクトに資金を提供すると発表した。



