[SDKI Inc.]



調査期間: 2023年3月13日ー3月22日

調査業者: SDKI Inc.

調査対象: あらゆる規模の 535人の市場関係者を対象に調査を実施しました。

有効な回答の数: 535

調査方法:実地調査213、インターネット調査322

調査回答者: 調査は、収益に基づいて企業を対象に実施されました。





質問:ピースピッキングロボットとはなんですか?ピースピッキングロボット の市場規模はどのくらいで、2035年までの成長予測はどのくらいですか?

ピースピッキングロボットは、ストレージシステムや倉庫から製品のピースをピックして取り扱うことを目的とした自動システムです。このタイプのロボットは、グリッパー、高度なセンサー、コンピュータービジョンを活用し、高い精度と集中力で製品の把持状態を把握します。ピースピッキングロボット市場は、2022年に500百万米ドルを獲得し、予測期間中に63%のCAGRで成長すると予想されています。さらに、世界のネットワークパケットブローカー市場は、2035年までに350億米ドルに達すると予想されています。

質問:ピースピッキングロボット市場の成長を牽引する要因は何ですか?

以下は、ピースピッキングロボット市場の成長を牽引する重要な要因の一部です:

市場の成長は、物流要件の高まりと自動化ソリューションの販売増によってもたらされています。ピッキングロボットには、サプライチェーンで最も時間のかかるプロセスである倉庫での注文品のピッキングの長さを短縮する可能性があります。移動式のピースピッカーは、それによって従業員が倉庫内を移動する時間を短縮することができます。InVia Robotics, Inc.は、従業員が倉庫内を移動する時間は、ピッキング時間全体の約50%を占め、オペレーション費用の50%以上を占めると主張しています。さらに、競争の激しい今日の労働市場では、従業員の確保と維持が難しく、派遣社員の雇用と訓練というコストのかかるサイクルが頻繁に発生しています。これらの要因が相まって、市場拡大の原動力となっています。

成長する産業用オートメーション



技術的進歩の高まり



成長する人件費価格







質問:ピースピッキングロボット市場の主要な分類は何ですか?

ピースピッキングロボット市場はロボットのタイプ別、エンドユーザーの用途によって分類できます。これらのカテゴリは、さらに次のように分類されます: -

1. ロボットのタイプ別

コラボレーション



モバイル





ロボットのタイプに基づいて、2035年末までに最大の市場シェアを占めると予想されるのは、コラボレーションセグメントで す。協働ロボットとは、人間の作業者と安全に協働できるロボットで、工場環境の内外でますます高度化し、有用性が高まっています。協働ロボットは、より強力になると同時に、より安価で広く利用できるようになってきています。この2つの性質が、今後の爆発的な市場成長の主な原動力となっています。協働型ピースピッキングロボットを使えば、現在のピッキング環境に自動化を導入し、施設を中断したり再配置したりすることなく、生産性を大幅に向上させるチャンスがあります。例えば、2022年5月、現代自動車は、自律走行、ロボティクス、AIなどの分野でモビリティ技術を進化させるため、2025年までに米国で50億米ドルを投資する予定です。



2. エンドユーザーの用途別

医薬品



小売



ロジスティクスセンター



倉庫業







質問:ピースピッキングロボット市場の市場制約は何ですか?

ロボット機器を現在の倉庫インフラやソフトウェアと統合することの難しさが、この分野の問題点となっています。著名なロボット関連企業によると、統合手続きには長い時間がかかり、多くの技術的なノウハウが必要とされるため、企業によっては参入のハードルとなる可能性があるとのことです。また、様々なハードウェアやソフトウェアシステム間の互換性の問題もあります。

以下は、ピースピッキングロボット市場の成長を制約しているいくつかの要因です -

テクノロジーはハイコスト



職場のロボットシステムに関する懸念点





質問:ピースピッキングロボット市場をリードしている企業は? ピースピッキングロボット市場における最近の開発のいくつかは何ですか?

以下は、ピースピッキングロボット市場をリードする企業です -

Plus One Robotics Inc.



Kindred System Inc.



Universal Robots A¥S



XYZ Robotics Inc.



Righthand Robotics Inc.



Berkshire Grey Inc.



Robomotive BV



Knapp AG



Hand plus Robotics



Nomagic Inc.





以下は、ピースピッキングロボット市場における最近の動向の一部です: -

2021年4月、ハンドリングロボットシステムであるRightPick 3アイテムは、オートメーションソリューションプロバイダーであるRightHand RoboticsのRightPick製品ラインの最新バージョンで す。モジュール式の工業化されたハードウェア・アーキテクチャ、明確に定義されたソフトウェアAPI、グローバルなコンプライアンスを備えたRightPick 3システムは、これまでにない自律型のピースピッキング・ソリューションです。



2022年8月、VanderlandeのSmart Item Robots(SIR)技術ポートフォリオに特殊な自動ピースピッキングロボットが加わったことは、倉庫におけるロボットの導入を早めるという同社の計画に沿ったものです。このロボットは、強力なビジョン技術、制御ソフトウェア、インテリジェントグリッパー技術を備えています。





質問:アジア太平洋地域がピースピッキングロボット市場で最も有利な機会を提供すると予想されるの理由は何ですか?

北米地域のピースピッキングロボット市場は、予測期間中に最も高い市場シェアを占めると予測されています。北米地域では、倉庫やEコマースフルフィルメント施設において、協働ロボットとモバイルロボットを組み合わせたピースピッキングロボットの恩恵が期待されます。米国のロボットの多くは、日本やヨーロッパから輸入されています。ロボットシステムインテグレーターの大手は多いが。この地域の3PL企業は、さまざまな顧客プロフィールを見て、その視点から最適なアプリケーションを理解するようになってきています。さらに、投資、ハッカソン推進、トレンドコミュニティ、スタートアップラボなど、いくつかのトレンドがあります。例えば、2021年7月、世界有数のエクスプレスサービスプロバイダーであるDHL Expressは、2020年から2022年にかけて、アメリカ大陸の主要新興市場における施設の新設・拡張に360百万ドル以上を投資する予定です。



質問:2035年までにピースピッキングロボット市場で大きな市場シェアを保持するか、顕著な成長を示すと予想される他の地域はどれですか?

アジア太平洋地域の市場は、予測期間中に大きな市場シェアを占めると予測されています。World Robotics Reportによると、アジアは引き続き産業用ロボットの重要な市場であり、中国の在庫は2019年に21%に上昇します。さらに、日本は同期間に355,000台の販売を報告し、インドは26,300台の販売を見ました。また、稼働台数や出荷額に関しても、日本はロボット輸出で世界中の多くの企業を助けています。

また、ヨーロッパ地域の市場は、予測期間中に注目すべき市場シェアを獲得すると予想されています。この成長は、物流や電子商取引の自動化に対する需要の増加、サプライチェーンの効率化の必要性、地域の労働コストの上昇などの要因によってもたらされます。ドイツは、ヨーロッパにおけるピースピッキングロボットの主要市場の一つです。報告書によると、同国は2020年にヨーロッパに設置されたピースピッキングロボットの約30%を占めています。これは、同国の強力な製造部門、熟練労働者の確保、物流業界における自動化技術の受け入れ拡大などの要因によるものです。



当社について:

SDKI の目標は、信頼できる詳細な調査と洞察を提供することです。当社は、成長指標、課題、傾向、および競合状況を調査し、それらに関する詳細なレポートを提供することに焦点を当てるだけでなく、お客様と協力して、最大の成長と成功のためにビジネスの全体的な変革を達成します。当社の専門知識は、さまざまな市場セクターのさまざまな規模の企業と長年にわたって協力してきた結果です。



企業プレスリリース詳細へ (2023/05/04-18:16)