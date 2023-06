[株式会社パルコ]

限定グッズが並ぶPOP UP SHOPや屋上無料ライブなど開催



6/24(土)~7/2(日)の9日間、札幌PARCOは北海道発アイドルグループ、FRUiTY・タイトル未定・BYBBiT・ambitiousの4グループをメインビジュアルとして起用したイベント、『meets IDOL』を開催いたします!





ローカルカルチャーをテーマにしてきた札幌PARCOでは、昨年11月のFRUiTYタイアップでも大きな反響を呼んだ「アイドルカルチャー」に引き続き注目。



『meets IDOL』では、人気イラストレーター・kameさん描きおろしオリジナルビジュアルの掲出をはじめ、今回新たに作成したここでしか買えない限定グッズを取り扱うPOP UP SHOPの開催、屋上での2DAYS 無料特別ライブを開催いたします。



▼EVENT & PRESENT

1.ここでしか買えない限定グッズを取り扱うPOP UP SHOP

2.北海道のアイドルが集合、2DAYS ROOFTOP LIVE

3.8F YOSHIMI KITCHEN・ローストビーフYOSHIMIでお買上げ条件達成でオリジナルステッカープレゼント!

➃Instagramフォロー&コメントでサイン入りチェキプレゼント!



▼概要

meets IDOL

会期:2023年6月24日(土)~7月2日(日)

会場:POP UP SHOP 7F スペース7/ROOFTOP LIVE 屋上

主催:札幌PARCO



EVENT & PRESENT

POP UP SHOP





FRUiTY・タイトル未定・BYBBiT・ambitious 北海道を盛り上げるグループが札幌PARCOに!

ここでしか買えない限定グッズや日替わりで各グループに会えるイベントスペースが登場。アクスタをモチーフとした人気イラストレーターkameさん描きおろし限定デザインの等身大パネルもお楽しみに!



■期間:6月24日(土)~7月2日(日)

■会場:7F スペース7



ROOFTOP LIVE







北海道のアイドルが札幌PARCO屋上に集まる、2DAYSの無料特別ライブ!

出演者一覧、タイムテーブルはHPにてご確認ください。



■スケジュール

6/24 10:30 OPEN/11:00-16:00

6/25 10:30 OPEN/11:00-16:45

※入場無料 ※各グループ終了後、屋上にて物販有り ※雨天決行、荒天中止

※ジャンプ、リフト禁止 ※混雑状況に応じて、入場制限をかけさせていただく場合がございます。



■期間:6月24日(土)~6月25日(日)

■会場:屋上



PRESENT1.





8F YOSHIMI KITCHEN・ローストビーフYOSHIMIにて、1,500円(税込)お買い上げごとに1セット、meets IDOL描きおろしステッカーをプレゼント!





ステッカーは今回のメインビジュアルに加え、推しグループのメンバー1名のデザインがランダムで付いてくる2枚セット。※数量限定につき、なくなり次第終了。※グループ指定可、メンバー指定不可。



■期間:6月24日(土)~7月2日(日)

■会場:8F YOSHIMI KITCHEN・ローストビーフYOSHIMI



PRESENT2.





meets IDOL プレゼントキャンペーン

札幌PARCO公式Instagramフォロー&コメントで、FRUiTY・タイトル未定・BYBBiT・ambitious、各グループメンバー全員分 サイン入りチェキセットを抽選でプレゼント!



<応募方法>

1.札幌PARCO公式Instagramをフォロー(@parco_sapporo_official)

2.6月24日に投稿されるキャンペーン対象投稿に「いいね!」

3.「いいね!」していただいた投稿のコメント欄に、チェキで欲しいグループ名を記載ください。例)FRUiTY

ご参加いただいた皆様の中から抽選で4名(各グループ1名ずつ)にグループメンバー全員分のサイン入りソロチェキをプレゼント!



■期間:6月24日(土)~7月2日(日)



COLLABORATION

メインビジュアルは、北海道出身4アイドルグループ「FRUiTY(フルーティー)」「タイトル未定」「BYBBiT(ビビット)」「ambitious(アンビシャス)」を起用し、人気イラストレーター「kame(カメ)」さんによる描きおろしオリジナルイラストを使用。札幌PARCOの館内ポスター、各種サイネージ、SNS、特設ページ等で展開いたします。



FRUiTY(フルーティー)

北海道発!育成型フルーツアイドルとして誕生。グループ名は『キュートでフレッシュなフルーティー達が、北海道を拠点に、全国を飛び回る!』が由来。道産子アイドルグループの先駆けとして結成された。道内外で年間300本のイベントのほか、郵便局とのタイアップをするなど活躍の場を広げています。



OFFICIAL SITE:https://www.fruity-girls.com/

Twitter:https://twitter.com/fruity_lp





タイトル未定

北海道発。何者かになろうとしなくていい。 何者でもない今を大切に。

アイドルグループ「タイトル未定」



OFFICIAL SITE:https://miteititle.com/

Twitter:https://twitter.com/MiteiTitle





BYBBiT(ビビット)

北海道の少女達が 「大志」を持ち、人生を「ビビット」(鮮やか)にしていく4人組アイドルグループ。

2021年3月28日Zepp Sapporo でデビュー。



OFFICIAL SITE:https://tsuima.jp/artist/bybbit/

Twitter:https://twitter.com/BYBBiT_STAFF





ambitious(アンビシャス)

ambitiousは、2020年に「北海道から世界を舞台に活躍する才能を発掘する」をテーマに開催された「アンビシャスオーディション」によって選ばれたメンバーで活動しているダンス&ボーカル&DJユニット。



OFFICIAL SITE:https://ambitious-hkd.jp/

Twitter:https://twitter.com/ambitious_twt



ILLUSTRATOR



kame(カメ)

東京都在中のイラストレーター。大分県立芸術緑丘高等学校美術科卒業後、女子美術大学に進学、中退。

現在はフリーのイラストレーターとして活動中。



OFFICIAL SITE:http://kameillust.com/

Twitter:https://twitter.com/kameillust



本イベント詳細は札幌PARCO 公式HPにて公開中!

https://meetsidol-sapporoparco.com/



企業プレスリリース詳細へ (2023/06/12-19:16)