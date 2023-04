[株式会社 三越伊勢丹ホールディングス]

会期:2023年5月3日(水・祝)~5月9日(火)

会場:伊勢丹新宿店 メンズ館1階 プロモーション・コスメティクス





伊勢丹新宿店 メンズ館では、多様な価値観が広がりを見せる中ますます重要性が高まる男性の美容アイテムをフィーチャー。 “自分らしい身だしなみ習慣に出会う” をコンセプトに、メンズ美容初心者も始めやすい基本のスキンケアや眉のお手入れアイテムから、電動シェイバー、美顔器といった美容ガジェットまで幅広く提案する、期間限定のコンセプトショップ「伊勢丹理容専門店 HAIR&MAKE SHOP at ISETAN MEN'S」を5月3日(水・祝)より開催します。





期間中、各分野のプロをスペシャルゲストに迎え、スキンケアやメイクアドバイスを体験できるイベントを日替わりで開催。メンズ美容初心者の方にもガイドとなる企画をご用意します。髪型や眉、肌の状態など、印象を大きく変える身なり。お客さまお一人お一人に合わせた、『今日から始める身だしなみ習慣』のスタートをお手伝いします。



伊勢丹理容専門店 HAIR&MAKE SHOP at ISETAN MEN'S

会期:2023年5月3日(水・祝)~5月9日(火) 午前10時~午後8時

会場:伊勢丹新宿店 メンズ館1階 プロモーション・コスメティクス

住所:東京都新宿区新宿3-14-1

アクセス:東京メトロ丸ノ内線新宿三丁目駅徒歩1分、JR 新宿駅徒歩5分





男性の身だしなみアイテムの重要性の高まりを受け、きっかけの場を提案



ライフスタイルの多様化により、自分自身を本質的に見つめ直す機会が増え、“暮らしに少しのトクベツ感” を求めた身だしなみアイテムへの需要が大きく高まっています。男性のライフスタイルを重視したウェルネス(心と身体の健康)の高まりを受け、2022年に伊勢丹新宿店 メンズ館1階 コスメティクスは、展開面積は従来の約2倍、約65ブランドを展開し、リフレッシュオープンしました。



本イベントでは、リアル店舗ならではの体験価値を提案する場として、スキンケア/メイクアップアイテムに加えて、より自分の肌と向き合いたい方に向けて美顔器、電動シェーバー、マッサージガンなどガジェットアイテムもご紹介します。

コスメティクスに関心はあっても、何を選んだらいいのかわからない、というコスメティクス初心者の方でも出会いや発見のきっかけの場となることを目指します。伊勢丹新宿店 メンズ館 コスメティクスを入り口として、多くの男性に、イセタンメンズが発信する身だしなみやメンズウェルネスに共感いただき、「新しい自分」に出会っていただきたい、という思いが込められています。





日替わりゲストによる身だしなみレクチャーイベントを開催!



ヘア・メイク・スキンケアなど様々な美容分野のプロが日替わりで来店し、直接レクチャーを行うイベントを開催します。日々の身だしなみのお悩みや、ケアスキルをもっと磨きたい分野を、プロにご相談ください。







初心者向け身だしなみUPメンズメイク講座 【予約優先】(各回30分)



フカウラシュウタ氏 <LUWONT/ルオント> メイクアップアーティスト

▮5月3日(水・祝) ・4日(木・祝) 各 午後2時30分~、午後3時~、午後4時30分~、午後5時~

TBC発「身だしなみとしてのメイクアップ」をメイクアップアーティストが丁寧にレクチャーいたします。現代ビジネスマンの青ヒゲやニキビ跡、毛穴に関するお悩みにお応えしながら、より清潔感のある姿へ導きます。









メイクアップライブパフォーマンスイベント 【予約不要】(各回30分)

フカウラシュウタ氏 <LUWONT/ルオント> メイクアップアーティスト

ゲスト:インフルエンサー がー(小川由城)氏、モデル 楠木拓朗氏

▮5月3日(水・祝) 午後2時~、午後4時~ ゲスト:がー(小川由城)氏

▮5月4日(木・祝) 午後2時~、午後4時~ ゲスト:楠木拓朗氏

メイクアップアーティストであるフカウラシュウタ氏が、インフルエンサー がー(小川由城)氏、モデル 楠木拓朗氏にメイクアップを行うライブパフォーマンスイベントを行います。







第一印象が大切!好印象と清潔感を高めるメンズの肌づくり 【予約優先】(各回30分)



中屋凌汰氏 <SHISEIDO/シセイドウ> トップメイクアップクリエーター

▮5月3日(水・祝) ・4日(木・祝) 各 午後1時~、1時30分~、2時30分~、午後3時~、午後3時30分~、午後4時30分~、午後5時~、午後5時30分~

▮5月5日(金・祝) ・6日(土) 各 午後1時~、午後1時30分~、午後2時~、午後2時30分~、午後3時~、午後3時30分、午後4時~、午後4時30分~、午後5時~、午後5時30分~

第一印象に関わる身だしなみ。<SHISEIDO/シセイドウ>にて選び抜かれたトップクリエーターが、好印象や清潔感を高めるメンズの肌づくりをお伝えいたします。







好印象メンズメイクセミナー 【予約優先】(各回45分)

HIROKI氏 <FIVEISM×THREE/ファイブイズム バイ スリー> メイクアップアーティスト

▮5月3日(水・祝) 午前11時~、午後1時~、午後2時~、午後3時~、午後5時~

メンズメイクや眉の描き方を始め、トップメイクアップアーティストのHIROKI氏がお客さまのお悩みに合わせてアドバイスを行います。







“COREFITメソッド” のマッサージ・美顔器セミナー 【予約優先】(各回45分)

鳴海えな氏 <COREFIT/コアフィット> 開発責任者

▮5月3日(水・祝) 午後6時30分~

▮5月7日(日) 午後1時~

<corefit/コアフィット>開発責任者の鳴海えな氏が、ペン型コリほぐし器「フェイスポインター」やヘッドフォン型のEMS美顔器「フェイスプレイヤー」の効果的な使い方や、“COREFITメソッド”を基にして開発されたセルフマッサージをレクチャーします。







AIアイブローシミュレーターを用いた眉の描き方レッスン 【予約優先】(各回30分)

<ORBIS Mr./オルビスミスター> 専属ビューティーカウンセラー

▮5月6日(土)・7日(日)

各 午前11時~、午前11時30分~、正午~、午後0時30分~、午後2時~、午後2時30分~、午後3時~、午後3時30分~、午後5時~、午後5時30分~、午後6時~、午後6時30分~

AIアイブローシミュレーターを用いてお客さまに合った眉の形をご提案。眉の描き方のレクチャーを行います。







パーソナルカラー診断【予約優先】(各回30分)

イセタンメンズ アテンダント

▮5月5日(金・祝)

正午~、午後0時30分~、午後1時~、午後1時30分~、午後2時~、午後2時30分~、午後3時~、午後3時30分~、午後4時~、午後4時30分~、午後5時~、午後5時30分~

通常有料サービスとしてご紹介している、専門資格を持つメンズ館専任のスタイリストによるパーソナルカラー診断の簡易版を無料でご体験いただけます。







肌測定サービス【予約優先】(各回60分)

伊勢丹新宿店 メンズ館 コスメティクス

▮5月7日(日)

正午~、午後2時~、午後4時~、午後6時~

「SONY」BeautyExplorer™ を使用した肌測定サービスは客観的指標に基づいた測定結果を確認し、パーソナルな肌悩みと向き合える環境づくりをサポートします。またご希望の場合、スタイリストからお客さまのお肌にあった商品を様々なブランド横断でご提案します。



[レクチャーイベントご参加方法]

参加費:無料

ご予約方法:三越伊勢丹リモートショッピングアプリ、伊勢丹新宿店 メンズ館1階 コスメティクス 店頭 ※4月19日(水) 午前10時~ご予約受付開始

※定員になり次第、受付を終了させていただきます。

※チャット内でイベント名及びご希望日時をお伝えください。



▶三越伊勢丹リモートショッピングアプリ

https://c.remote.mistore.jp/openroom/01-1QKRjNtwXAJW6nR9fRCNcm



▶「パーソナルカラー診断」のご予約はこちら

https://reserve.mistore.jp/reservation/service/603cc0a4-c7f3-4c6c-a4ba-693b0dbd309c





展開ブランド一覧(※イベント会期限定のブランドを含む)



<CIGARRO/シガーロ>,<COREFIT/コアフィット>,<FIVEISM × THREE/ファイブイズム バイ スリー>,<MYTREX/マイトレックス>,<LUWONT/ルオント>,<ORBIS/オルビス>,<SHISEIDO MEN/シセイドウ メン>,<YA-MAN/ヤーマン> ※アルファベット順



▶︎ISETAN MEN'S net「伊勢丹理容専門店 HAIR&MAKE SHOP at ISETAN MEN'S」特設ページ

https://www.imn.jp/post/108057205783



▶︎伊勢丹新宿店 メンズ館1階 コスメティクス Instagram

@isetanmens_cosmetics(https://www.instagram.com/isetanmens_cosmetics/)





※価格はすべて税込みです。

※本イベントの内容は、都合により変更または中止となる場合がございます。予めご了承ください。



企業プレスリリース詳細へ (2023/04/19-20:46)