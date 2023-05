[SDKI Inc.]



調査期間: 2023年4月12日ー4月20日

調査業者: SDKI Inc.

調査対象: あらゆる規模の 534人の市場関係者を対象に調査を実施しました。

有効な回答の数: 534

調査方法:実地調査321、インターネット調査213

調査回答者: 調査は、収益に基づいて企業を対象に実施されました。





質問:プリンテッドエレクトロニクスとはなんですか?プリンテッドエレクトロニクス市場の市場規模はどのくらいで、2035年までの成長予測はどのくらいですか?

プリンテッドエレクトロニクスは、紙、箔、布、ガラスなどの多数の基材上に、大面積で電気デバイスを作製するために使用される一連の印刷方法です。プリンテッドエレクトロニクスは、プラスチックエレクトロニクスや有機エレクトロニクスとも呼ばれ、1つまたは複数のインクが炭素ベースの化合物で構成されています。プリンテッドエレクトロニクスは、フレキシブルディスプレイ、スマートラベル、装飾・アニメーションポスター、アクティブウェア、エレクトロニクススキンパッチなど、さまざまな用途に使用されています。さらに、ウェアラブルデバイスやディスプレイスクリーンの需要増加により、プリンテッドエレクトロニクス産業は14.2%のCAGRで成長し、2035年には460億米ドルに達する見込みです。世界のプリンテッドエレクトロニクス市場は、2022年に130億米ドルを獲得しました。



質問:プリンテッドエレクトロニクス市場の成長を牽引する要因は何ですか?

以下は、プリンテッドエレクトロニクス市場の成長を牽引する重要な要因の一部です:

プリンテッドエレクトロニクス市場の顕著な成長促進要因は、モバイル機器の設計と大画面ディスプレイの需要の増加です。また、先端材料開発への投資拡大も、プリンテッドエレクトロニクス市場の成長を後押ししています。現在、プリンテッドエレクトロニクスは、航空宇宙、ヘルスケア、メディア、輸送など、多くの産業で急速に普及しつつある技術です。フレキシブルスクリーンやパッケージングなど、さまざまな用途でプリンテッドエレクトロニクス技術への需要が高まっています。

自動車産業におけるプリンテッドエレクトロニクスの使用率の上昇



フレキシブルプリント電子回路の印刷に導電性インクを多用した。



プリンテッドエレクトロニクスの利用拡大が進んでいます







質問:プリンテッドエレクトロニクス市場の主要な分類は何ですか?

プリンテッドエレクトロニクス市場は、材料別、デバイス別、技術別、アプリケーション別、業種に分類できます。これらのカテゴリは、さらに次のように分類されます: -

1. 材料別

- サブストレート

有機材料



高分子材料



論文



ファブリック





§ 無機材料

シリコン



ガラス



メタル





- インキ

導電性インク



誘電体インキ



半導電性インキ





材料に基づいて、世界市場はさらに基板とインクに区分されています。そのうち、インク材料セグメントは2022年に78.1%以上の最大シェアを占めています。さらに、このセグメントは最も速い成長率で成長している支配的な空間を保持すると予想されます。同分野は市場全体の成長に大きく貢献すると予想されます。



2. デバイス別

表示する



RFID





デバイスに基づいて、世界市場はさらにディスプレイデバイスとRFIDデバイスに分けられます。このうち、ディスプレイは世界売上高の56%以上を占め、最も大きなシェアを占めています。また、RFIDデバイスは、急成長している包装業界におけるRFIDの応用が拡大していることから、需要が高まっています。



3. 技術別

フレキソ印刷



インクジェットプリンティング



スクリーン印刷



オフセット印刷



その他(グラビア印刷、エアロゾルジェット印刷、など)





技術に基づいて、スクリーン印刷技術セグメントが2021年の世界市場を支配しています。同セグメントは、予測期間中も市場を支配し続けると予想されます。この技術は、基材にインクを転写するためにメッシュを利用します。得られる出力は高品質で耐久性に優れています。スクリーン印刷技術セグメントは、2022年に約52.1%の市場シェアを獲得し、プリンテッドエレクトロニクス市場をリードしました。

4. アプリケーション別

センサー・スイッチ



表示する



医療用ウェアラブル



光電池



ヒーター



アンテナ



モールドエレクトロニクス



その他(プリント電池、発光箔など)





5. 業種別

自動車・輸送機器



コンシューマーエレクトロニクス



ヘルスケア



航空宇宙・防衛



インダストリアル





質問:プリンテッドエレクトロニクス市場の市場制約は何ですか?

高い投資額と異なる製造プロセスや設備の計算可能性の必要性という要件があります。また、製品のライフサイクルや性能の問題は、プリンテッドエレクトロニクス市場の抑制要因として作用します。プリンテッドエレクトロニクスは、従来のエレクトロニクスと比較して、性能が低下します。

質問:プリンテッドエレクトロニクス市場をリードしている企業は? プリンテッドエレクトロニクス市場における最近の開発のいくつかは何ですか?

以下は、プリンテッドエレクトロニクス市場をリードする企業です -

Bruckner Maschinenbau GmbH & Co KG



Henkel Group



Cicor management AG



KOMURA TECH CO Ltd



Molex LLC



Optomec Inc



TRITEK CO LTD



Witte Technology GmbH



Nissha Co., Ltd





以下は、プリンテッドエレクトロニクス市場における最近の動向の一部です: -

2020年10月30日、産業用インクジェットシステムのメーカーであるNotion Systemsは、PV Nano Cell Ltdと非独占契約を締結したことを発表しました。本契約により、両社は完全なソリューションを提供するために協業することになります。



2020年5月、evonikの特殊化学品部門とカナダのYnvisible Interactive Inc.は、プリンタブルエレクトロニクスで協業することを決定しました。エボニックのプリンタブルバッテリー用の直接使用可能なインク処方とYnvisibleのエレクトロニックディスプレイを組み合わせ、少ない電力で軽く、非常に柔軟で透明で堅牢なシステムを実現するものです。





質問:アジア太平洋地域がプリンテッドエレクトロニクス市場で最も有利な機会を提供すると予想されるの理由は何ですか? 日本におけるプリンテッドエレクトロニクス市場の傾向は何ですか?

アジア太平洋地域が、プリンテッドエレクトロニクス市場全体では、最も大きなCAGRで成長すると予測されています。APACのプリンテッドエレクトロニクス市場の急成長は、エレクトロニクス大手の関心の高まりによってもたらされると予想されます。最近では、ソニーもプリンテッドエレクトロニクス市場を利用した製品をいくつか発売しています。

日本の市場は、予測期間中に13.1%の成長が予測されています。その理由は、この地域の工業化が進んでいることと、エレクトロニクス大手の存在にあります。コニカミノルタ株式会社は、高機能材料、ヘルスケア機器、産業用光学機器、ビジネステクノロジーなどを提供しています。ファイリング機器、レーザープリンター、デジタルカラープリンティングシステム、ソフトウェア、周辺機器などが製品ポートフォリオに含まれます。中国、アジア、ヨーロッパ、日本で事業を展開し、本社は東京都千代田区にあります。





質問:2035年までにプリンテッドエレクトロニクス市場で大きな市場シェアを保持するか、顕著な成長を示すと予想される他の地域はどれですか?

米国市場は、2022年に32億米ドルに達すると予想されています。民生用電子機器へのプリンテッドエレクトロニクス技術の導入が進んでいます。また、北米地域の研究開発は目覚ましく、革新的な手法の導入に役立っています。

ヨーロッパ地域のプリンテッドエレクトロニクス市場は、欧州環境庁(EEA)の統計によると、電気自動車の需要が拡大し、2020年の新規登録台数が106万1000台から2021年には172万9000台に達し、17.8%の大幅な増加を記録したことから、成長が見込まれています。さらに、同地域における家電産業の台頭も、今後数年間の市場成長を後押しすると予想されます。例えば、2022年に民生用電子機器産業が生み出した収益は、2,000億米ドルに迫る勢いであります。



