~2023年2月5日(日) @大阪・GORILLA HALL OSAKA~





2023年1月21日、大阪に新たなライブハウスGORILLA HALL OSAKAがオープン。こけら落とし公演の一環として新イベント『ROCK or LIVE!- ロックお笑い部 -』を、2023年2月5日(日)に開催いたします。





『ROCK or LIVE!-ロックお笑い部-』 https://rockorlive.com/

オフィシャル先行期間 11月23日(水)20:00~11月30日(水)23:59

受付URL https://w.pia.jp/t/rockorlive/



本公演は、ロックバンドとお笑い芸人の2組の2マン企画ライブ。ロックとユーモアは近い距離にありながらも、ロックバンドとお笑い芸人が一緒にライブイベントに登場するシーンはそこまで多くない状況だからこそ、両方を一度に楽しめるイベントがあったら!という思いから、この企画が立ち上がりました。



記念すべき第1回目となる『ROCK or LIVE!-ロックお笑い部-』の出演は、ゲスの極み乙女とさらば青春の光。ゲスの極み乙女・川谷絵音がさらば青春の光の単独ライブのテーマソングを制作、さらば青春の光の森田哲矢が川谷主宰のプロジェクトに出演するなど、かねてから交流のある2組による激アツな一夜です。ぜひお見逃しなく。









チケットは、本日11 月23 日(水)20時よりオフィシャル先行抽選受付がスタート。一般発売は2023年1月7日(土)10時からとなります詳細はオフィシャルサイトにてご確認下さい。



受付URL https://w.pia.jp/t/rockorlive/







『ROCK or LIVE!-ロックお笑い部-』公演概要







■日程 2023年2月5日(日)



■会場 GORILLA HALL OSAKA(大阪府大阪市住之江区泉1丁目1−82)



■時間 OPEN 16:30/START 17:30



■料金 1Fスタンディング 5,900円(税込) 2Fスタンディング 5,900円(税込)



■出演 ゲスの極み乙女/さらば青春の光



■チケット オフィシャル先行期間 11月23日(水)20:00~11月30日(水)23:59



受付URL https://w.pia.jp/t/rockorlive/



一般発売 2023年1月7日(土)10:00~



■オフィシャルサイト https://rockorlive.com/



■問い合わせ GORILLA HALL OSAKA 06-6690-7721 (11:00~18:00)



■主催 ぴあ株式会社



※入場時ドリンク代必要。

※未就学児童入場不可。

※各種先行は1人2枚まで。



